29.01.26, 13:00 Mis hetkel tuleks Excel majandustarkvara vastu vahetada? Raadiosaates "Digitark äri" arutavad kogenud finantseksperdid, millal peaks ettevõte liikuma Exceli tabelitest professionaalsesse majandustarkvarasse.

Margus Raude, Mare Timian ja Rivo Kütt.

Saatekülalised selgitavad, et kuigi Excel on alustamiseks ja väikestele ettevõtetele sobiv, tekivad suurema andmemahu puhul inimlikud vead ja puudujäägid süsteemses analüütikas.

Olulise tehnoloogiateemana räägime ka tehisintellekti rolli, mis aitab automatiseerida rutiinseid raamatupidamise protsesse ja prognoosida tulevikku, asendamata seejuures siiski inimese kriitilist mõtlemist. Saatekülalised kinnitavad, et tehnoloogia ei asenda inimest.

Diskussioonis jõuame ka andmepõhise aruandluseni, mida maksuamet ja teised osapooled Eestis ette valmistavad. Uus lähenemine aruandlusele nõuab ka ettevõtetelt suuremat tehnoloogilist valmisolekut. Samas on saatekülalised nende suurte muudatuste eesmärkide suhtes skeptilised ning küsivad kriitiliselt, kas riigi taotluseks on ettevõtjate lauskontroll.

Eksperdid rõhutavad, et tarkvara ei tohiks vaadata kuluna, vaid strateegilise investeeringuna, mis toetab äri kasvu ja läbipaistvust.

Lõpetuseks jagatakse praktilisi soovitusi, kuidas valida tarkvara vastavalt ettevõtte ambitsioonidele ja vajadustele. Saates on külas rahvusvahelise kogemusega finantsjuht ja ettevõtte Jacopo Solutions juht Margus Raude ning raamatupidamise ning maksunõustamise ettevõtte Entro OÜ juht Rivo Kütt.

Saadet juhib Mare Timian.