29.04.26, 12:00 Mõjukad finantsjuhid: kasum ei sünni kärpimisest Vestlusest mõjukate finantsjuhtidega joonistub välja, et juhtimine ei tähenda enam ainult numbrite jälgimist, vaid eelkõige kohanemist, otsustusjulgust ja ebakindlusega toimetulekut.

Mõjukaima Finantsjuhi 2026 tiitli nominent, Coop Panga finantsjuht Paavo Truu .

Foto: Raul Mee

Saates "Finantsuudised fookuses" arutleti, milline on praegune majanduskeskkond ja kuidas see mõjutab finantsjuhi rolli. Fookuses on küsimus, kas edu saavutatakse kulusid kontrollides või tulusid kasvatades ning kui palju toetutakse otsustes andmetele ja kui palju kogemusele.

Samuti räägitakse olulisematest mõõdikutest, juhtimisvigadest, meeskondade arendamisest ja tehisintellekti mõjust finantsjuhtimisele. Juttu tuleb ka sellest, kuidas finantsjuhid end professionaalselt arendavad ja milliseid allikaid nad oma otsuste toetamiseks kasutavad. Lisaks avatakse, millised on peamised väljakutsed erinevates sektorites alates pangandusest kuni taristuprojektideni.

Vestlus puudutas ka finantsjuhtide isiklikke investeerimisvalikuid ning kulmineerub Mõjukaim Finantsjuht 2026 laureaadi väljakuulutamisega, kelleks sai Marit Vooremäe

Argo Kiltsmann, Paavo Truu, Marit Vooremäe, Anneli Turkin, Taavi Laja ja Paavo Siimann (paremal).

Finantsjuhtidega vestles Paavo Siimann.