Aasta tehaseks kroonitud Barruse finantsjuht püsis ametis pool aastat
Puidutööstusettevõtte Barrus finantsjuht Mall Bakler lahkus ametist vähem kui pool aastat pärast tööle asumist. Ettevõtte juhi sõnutsi selgus töö käigus, et firma vajab teistsuguse profiiliga spetsialisti.
Puidutööstusettevõtte Barrus juht Martti Kork kirjeldab Äripäeva raadiole antud intervjuus, kuidas tehisintellekti abiga vormitakse sadade miljonite ühikuteni ulatuvatest andmehulkadest mõistlikke otsuseid.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.