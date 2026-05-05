Tagasi CLEANTECH

05.05.26, 13:30 Voltoni asutaja: elektriturul vedeleb raha, millest räägitakse piinlikult vähe Voltoni asutaja Tristan Aguri sõnul on Eesti energiaturul tekkinud olukord, kus järjest olulisemaks muutub võimekus oma tootmist ja tarbimist õigel hetkel juhtida.

Voltoni asutaja Tristan Agur.

Foto: Andres Laanem

Volton alustas ligi kaks aastat tagasi eraklientide kütteseadmete optimeerimisega, kuid on nüüd liikunud laiemalt elektrikaubanduse ja paindlikkusteenuste suunas. Ettevõte on vahepeal omandanud agregaatori litsentsi ja saanud bilansihalduriks, mistõttu ei räägita enam ainult väikeklientidest, vaid ka suurtest tootjatest ja tarbijatest.

„Pakume klientidele kindlust ja võimalust paremini navigeerida selles turuseisus, kus väga palju on segaseid olusid ja igaüks tahab maksimeerida kas oma säästu või tootlust investeeringule,“ rääkis Agur.

Kõige suurem tähelepanu on tema sõnul viimasel ajal läinud päikeseparkide omanikele. Lihtsaim teenus on miinushinna kaitse, et park ei ekspordiks elektrit võrku ajal, mil tootja peaks selle eest peale maksma. Aguri sõnul muutus selline paindlikkus eriti oluliseks pärast seda, kui Baltikum ühendati Venemaa elektrivõrgust lahti. Võrgusageduse hoidmiseks on Eleringil vaja tarbijaid ja tootjaid, kes suudavad koormust kiiresti muuta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Päikesepargi puhul on tavaliselt tegu allakoormamisega. Kui võrgus on liiga palju elektrit, koormame päikese alla ja saame selle eest raha,“ selgitas Agur.

Tema sõnul räägitakse taastuvenergia puhul liiga palju uute tootmisvõimsuste ehitamisest ja liiga vähe sellest, kuidas need võimsused süsteemis kokku sobitada. Ta rõhutas, et roheenergia ei peaks tähendama elektri hinna Ameerika mägesid, kus päeval makstakse elektrile peale, kuid õhtul on hind jälle väga kõrge.

Aguri hinnangul on üks alakasutatud võimalus võimsusturg. Seal ei maksta ainult tegeliku reguleerimise eest, vaid ka valmisoleku eest vajadusel oma tootmist või tarbimist muuta. See võib sobida ka neile tehastele, mille otsene sisse või välja lülitamine on liiga kallis.

Pikemalt saab juba kuulda juba "Cleantechi" saatest. Saadet juhib Mart Valner.