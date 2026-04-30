Silver Sillak: kohaliku taastuvenergia puudujääk maksab Euroopale 500 miljonit eurot päevas
Isegi nendes riikides, kus kliimapoliitika on ebapopulaarne teema, on puhkenud energiakriis pannud riigijuhte mõistma vajadust kohaliku taastuvenergia tootmise suurendamise järele, kirjutab Taastuvenergia Koja juhataja Silver Sillak.
Praegu oleks just vaja anda võimalikult palju hoogu majanduse elektrifitseerimiseks ja kodumaiste taastuvkütuste kasutamiseks importkütuste asemel, ütleb Silver Sillak.
Foto: Erakogu
Iraanis puhkenud sõjast põhjustatud energiakriis on Eestis ja kogu Euroopas veelgi suurendanud vajadust kiirendada üleminekut kohapeal toodetud taastuvenergiale, nagu seda tegi 2022. aastal Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse, mille järel käivitas Euroopa Liit REPowerEU strateegia.
