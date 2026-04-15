Väiketootja andis päikeseenergia tasuta käest. Enefit lõpetas osa lepinguid
Enefit lõpetas lepingu väiketootjatega, kellel jäi märkamata, et neil tuleb teada anda oma soovist pärast hinnatõusu Enefiti juures jätkata ja uus leping sõlmida. Alates veebruarist on ettevõte võtnud nende toodetud elektrit võrku tasuta.
Hiljuti teatas suurim elektrienergia ostja väikestele tootjatele ebameeldiva uudise – alates augustist võtab Eesti Energia iga nende müüdud kilovatt-tunni pealt kümme korda suurema marginaali. Seega võib päikesepaneelide park mõne jaoks muutuda kahjumlikuks ettevõtmiseks.
Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlikke isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak.