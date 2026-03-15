Suurt Soome tuuleparki ähvardab pankrot

Norrakatele kuuluv Vindr soovib Lääne-Harju valda püstitada kuni 14 tuulikut maksimaalse tipukõrgusega kuni 250 meetrit. “Kindlasti kolin ära,” ütles plaanitavate tuulikute naabruses elav ehitusettevõtja Toomas Annus.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.