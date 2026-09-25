Äripäeva kultuurisoovitus: inimkäega tehtud pildid, jääkaru Frost ja 50 aastat "Hõbevalget"

Tehisaru ajastul võiks ühe nädalavahetuse pühendada kunstile, mille puhul on üsna oluline, et selle taga on päris inimene. Sel nädalavahetusel toimub Aparaaditehases Tartu Illustratsioonifestival, mis kestab tänavu esimest korda kaks päeva.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised nädalavahetuse kultuurisündmused soovitab Linda Eensaar välja valida ja miks tõuseb nende seas esile just inimkäega loodud kunst;

mis teeb jääkaru Frostist, „Hõbevalge“ 50. aastapäevast ja Põhja-Baltimaade koomiksinäitusest kultuurihuvilise jaoks eriliselt põneva valiku.