ESSVE kinnitustarvikute müük tõusis Puumarketis aastaga poole võrra

ESSVE toodete puhul hindavad kliendid muu hulgas universaalset kinnitusvahendite hoiustamis- ja transpordisüsteemi ESSBOX, mis garanteerib kinnitite hea kvaliteedi.

Eesti suurima ehituspuitu müüva kaupluseketi Puumarket kinnitustarvikute müük suurenes eelmisel aastal ligi poole võrra. Puumarketi tegevjuhi Toomas Tauki sõnul võib peamiseks kasvu teguriks pidada sünergiat heade koostööpartneritega, eeskätt kinnitustarvikute täislahendust pakkuva ESSVE Estoniaga.

„Meie jaoks on koostööpartneri puhul oluline terviklik kontseptsioon alates tema toodete valikust, nende saadavusest, tarneaegadest kinnipidamisest kuni loomulikult toodete kvaliteedini. ESSVE kujul on tegu meie väga pikaaegse koostööpartneriga, kelle toodangut aitab väga hästi müüa juba nende tuntus meie põhiklientidest ehitusettevõtete seas,” ütleb Toomas Tauk.

Vähem tähtis pole tema sõnul ka aktiivne koostöö, sest lisandväärtusena panustab ESSVE partnerina pidevalt nii Puumarketi klientide kui ka klienditeenindajate koolitamisse ning aitab selliselt igati müügile kaasa. Selgitades klienditeenindajatele põhjalikult lahti oma toodete spetsiifika ja näidates katsetusi oma kinnitustarvikuga, veenavad nad inimesi toodete kvaliteedis ning see annab ESSVE toodangule konkurentide ees eeliseid.

„Vaadake ESSVE kinnitusvahendite väljapanekuid kauplustes – ka ehitusega mitte nii kursis olev inimene leiab hõlpsasti üles vajalikud kruvid ning saab sealsamas stendi ees nende kohta vajaliku info,” kiidab Tauk. „Tegemist on tõesti korrektse ja täpse partneriga, kelle riiul on alati kaupa täis ning tellimused täidetud. Ja kui juhtub, et klient otsib väga spetsiifilisi tooteid, mida meil parasjagu müügil pole, saame kohe ESSVE-lt projektipõhist abi, soovitusi asenduseks või kutsutakse klient konsultatsioonile. Ehitusvaldkond on ju nii lai, et meie klienditeenindaja ei saa ega peagi olema igal alal spetsialist. Selleks on meil võimalus pöörduda nõu küsimiseks otse ESSVE kontakti poole.”

Puumarketi tegevjuhti Toomas Tauki sõnul hindavad kliendid aina enam kvaliteeti ja hind ei ole enam määrav. Foto: Inga Alaveer

Ta lisab, et loomulikult peab koostöö olema heaks laabumiseks kahepoolne. „Meie anname neile klientidelt vahetut tagasisidet ning võime öelda, et inimesed hindavad aina enam hinna asemel kvaliteeti. Tulles vastu aga klientide soovidele, on ESSVE koos meiega olnud alati valmis kaasa lööma kampaaniates. Näiteks hooajale vastavalt on meil peagi tulemas terrassilaudade ja -kruvide eripakkumised ning müügikampaaniad.”

Ühisturundustegevusena osaletakse koos ka messidel, näiteks Eesti Ehitab 2018 ja 2019. „Meie tegevused on lihtsalt väga tugevalt seotud: mõlema ettevõtte sihtrühm on premium-klient ning kui Puumarket on puidu- ja ehitusmaterjali müüja, siis kinnitusvahend on see, milleta neid materjale kokku ei pane,” lisab Tauk. Ligi 30 aastat tegutsenud Puumarketil on kokku viis müügiosakonda üle Eesti – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. 2018. aastal oli ettevõtte käive 28 miljonit eurot.”

ESSVE Estonia juht: ootame sama head tõusu ka tänavu

„Kinnitusvahendite segmendis on 50%-line müügikasv aastaga kahtlemata erakordselt hea tulemus, kuid ei saa väita, et tegemist oleks üllatusega,“ nendib ESSVE Estonia tegevjuht Argo Luhaste. „Tõstaksin Puumarketi puhul esile ennekõike kahte asjaolu. Esiteks väga selge kliendi- ja tootefookus: olla parima valikuga era- ja ärikliendile suunatud puitmaterjali müüja Eestis. See loob hea eelduse klientide professionaalseks teenindamiseks, eristudes nendest edasimüüjatest, kes pakuvad ehk liialt mitmekesist tootevalikut. Teiseks mõistab ESSVE hästi toimiva riiulikontseptsiooni tähendust oma edasimüüjate jaoks.”

Argo Luhaste sõnul on ESSVE välja töötanud ning Skandinaavia turul juba väga edukalt turule toonud kinnitusvahendite terviklahenduse, mis peab silmas nii edasimüüjate kui ka lõpptarbija vajadusi. Kaupluse riiuliväljapaneku nähtav osa on jäämäe veepealne tipp, suurema ja nähtamatu osa moodustab sortimendi analüüs, riiulipindade regulaarne korrastamine ehk merchandising, müügipersonali koolitamine ning lugematu hulk muid tegevusi, milleta premium-segmendi kinnitustarvikute müük ei oleks mõeldav.

„Esile tahaks tõsta turunduskoostööd Puumarketiga. Hea meel on tõdeda, et viimastel aastatel on nii ESSVE kui ka Puumarketi meeskondadega liitunud ülimalt professionaalsed turundustegijad, kelle eestvedamisel on ettevõtete koostöö ka selles valdkonnas tõusnud täiesti uuele kvalitateeditasemele. Usun, et ka alanud aastalt on põhjust oodata sama head tulemust. Sellele annavad aluse nii üldine jätkuv ehitussektori kasv kui ka mitme olulise tootegrupi uuenemine ESSVE sortimendis, sealhulgas uue revolutsioonilise kruvi ESSDRIVE lansseerimine,” lisab Argo Luhaste.

Kinnitustarvikute täislahendust pakkuva ESSVE puhul on tegemist professionaalsetele ehitajatele suunatud kvaliteetse Rootsi kaubamärgiga, mille alla kuuluvad nii erinevad kinnitusvahendid kui ka töö tegemiseks vajalikud tööriistad, tarvikud ja teenused. Üks klientide seas hinnatud eelis ESSVE toodete puhul on universaalne kinnitusvahendite hoiustamis- ja transpordisüsteem ESSBOX, mis talub karmi põhjamaist kliimat ja peab vastu pidevale kasutamisele ehitusplatside rasketes tingimustes.