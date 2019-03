Optimist Group: Ootame pidevalt kangelastegusid. Iseendalt

Optimiste iseloomustab eelkõige julge mõtteviis ning ebaeestlaslik ambitsioonikus. Nad on käinud palju välismaistes agentuurides ja näinud maailma parimaid praktikaid. Nad teavad, milline üks tugev rahvusvaheline agentuur olema peab ja soovivad ka ise selliseks saada. Küsimustele vastavad Optimist Group eestvedajad Rait Minumets ja Magnus Lužkov.

Optimist Digital pääses sel aastal Gasellide sekka, Optimist Creative kuulutati kolmandat aastat järjest Aasta agentuuriks. Kust see seltskond äkki välja kargas? Isegi Äripäev pole teist varem kirjutanud...

Äripäeva huviorbiidis on ilmselt rohkem need ettevõtted, kes teenivad kõvasti kasumit. Meil on oma tegevusele pikem vaade – me paneme kogu oma tänase teenistuse inimestesse ja arengusse. Oleme kasvanud üles mentaliteediga, et peame oma koha elus välja teenima, mitte niisama saama. Isegi selle artikli avaldamise eest pidime näed maksma.

Kuldmuna 2019: Optimist Creative on just loonud pretsedendi, tulles kolmandat aastat järjest Aasta reklaamiagentuuriks Foto: Laura Oks

Miks te siis maksate, kui teil nii hästi läheb?

Me oleme alles 10 aastat vana ettevõtmine. Hoolimata sellest, et oleme Kantar Emori uuringu järgi juba teist aastat järjest Eesti hinnatuim agentuur strateegilise mõtlemise ja loovuse poolest, leidub sektoris palju neid otsustajaid, kelle radaris veel meienimelist täppi pole.

Täpiks on teid küll vist veidi tagasihoidlik nimetada. Palju teid kokku on?

Optimist Groupi ettevõtetes töötab täna ligi 60 turunduse- ja digivaldkonna spetsialisti. Alustasime reklaamiagentuurina, millele on viimase nelja aasta jooksul lisandunud 6 erinevat üksust – digitoodete arendaja Optimist Digital, animatsioonistuudio Optimist Motion, PR- ja sotsiaalmeedia agentuur Optimist Public, trüki- ja tootmisstuudio Printlink, digiabiline Webshark ja filmistuudio Get Shot Films.

Kas hakkate tõesti ka filme tegema?

Alustasime loomulikult reklaamfilmidega, mis on valdkond, mida tunneme. Esimesed kaks tööd jõudsid Kuldmunal kohe ka finaali ja üks napsas filmikategooria kulla. Kuna Get Shot Filmsi juhib aga Kadi Freja Felt, kellel filmide tegemine on lausa geenides, siis kindlasti jõuame välja ka täispikkade filmide tootmiseni. Kindlasti on teleproduktsioon valdkond, millel on suur ekspordipotentsiaal – ligi pool esimese poolaasta käibest on tulnud piiri tagant.

Mis põhjustel grupp üldse tekkis? Kas ainult reklaami tegemisest ei piisanud?

Grupi tekkimise põhjustas orgaaniline nõudluse kasv ühtlaselt kõrge kvaliteediga turundusteenuste järgi. Töömahu kasvades ostsime mitmeid töölõike suures mahus sisse aga ei saanud nende kiirust või teostuse taset kontrollida. Ühes majas olles toimib see sünergia palju paremini – on võimalus korraldada kiireid arutelusid, olla paindlikum ja nõudlikum. Loomulikult on see ka professionaalses plaanis nauditav – teha ühte tööd otsast lõpuni ja tunda tugevat seost eduka lõpptulemusega.

Kas nüüd ongi grupp valmis ja kõik vajalikud teenused olemas?

Peaaegu. Me ei teosta ise vaid suuremate sündmuste korraldamist, mis on mujal maailmas üsna oluline brändingu tööriist. Kui kellelgi lugejatest tekib selles osas koostöömõtteid, siis oleme kindlasti avatud. Samuti oleme hetkel äraootaval seisukohal, mis hakkab juhtuma meediaplaneerimisega.

Meediaagentuuris pidi raha ju lihtsama vaevaga tulema. Kas see ei ahvatle?

Vastab tõele, et keskmiselt on Euroopa meediaagentuuride marginaal 35%, samal ajal kui loovagentuuridel on see 15%. Vähemalt on see seni nii olnud. Valdkond on samas kõvasti muutumas. Digimeedia planeerimine on liikunud näiteks ka loovagentuuridesse, kus on tööl selle valdkonna spetsialistid. Meilgi töötab selle töölõigu peal juba mitu inimest. Meediaagentuuridest on saamas pigem andme- ja analüütika agentuurid. Lihtsa vaevaga ei tule enam kuskil midagi.

Optimist Group eestvedajad Rait Minumets ja Magnus Lužkov

Kas reklaamisektori puhul vaadatakse ka piiri taha? Viimaste Eestis toimunud tehingute valguses tundub, et pigem vist müüakse ennast rahvusvahelistele kettidele maha ja jäädakse siseturgu teenindama. Kuidas teiega lood on?

Kiusatusi ja pakkumisi on olnud, aga oleme iga kord otsustanud järgida oma unistusi. Märtsis avasime Optimisti kontori Berliinis. Kui me kümmekond aastat tagasi keset majanduslanguse kõige sügavamat põhja oma ettevõtte asutasime, panime sellele nimeks Optimist. Meil polnud mitte midagi peale usu. Kuigi tänaseks on meie võimsaim relv kogemus, viib seesama usk meid edasi kaugemale Euroopasse. Loodetavasti saame seda teha koos teiste Eesti ettevõtetega, kes ka Kesk-Euroopa poole piiluvad ja seal turunduspartnerit vajavad. Võtke meiega julgelt ühendust!

Kas pakute seal reklaamiteenust või kogu grupi menüüd?

Me ei lähe sinna Saksamaa kohalikele äridele naljakaid reklaame tegema, vaid pigem teenindama seal startivaid ja arendatavaid globaalse potentsiaaliga brände. Oleme ka Eestis ennast teadlikult välja kasvatanud kalambuuri- või rahvuspõhiste kontseptsioonide pakkumisest. Meie lahendused pole enam rahvustundlikud, vaid universaalselt mõistetavad.

Kas toote Euroopa suuremahulise töö Eestisse teha, kui seda saate?

Kui suutsime Eesti rahvaarvu juures luua 60-liikmelise tiimi, siis Berliinis peaks see olema kordades lihtsam. See on Euroopa loovtööstuse meka. Eestis on meie põhiturg ja know-how keskus. Tänased inimesed on need, kelle teadmiste ja oskuste pealt saame uusi suundi käivitada aga kuhu iganes me satume laienema, sinna peab tekkima oma kohalik meeskond. Teame Läti ja Leedu agentuure kes on oma põhijõu mujale suunanud ja seetõttu olemasolevad kliendid kaotanud, meie seda viga teha ei kavatse.

Miks just Berliin, mitte näiteks Baltikum või Skandinaavia?

Läti ja Leedu ei tõmba üldse käima. Sealsetel klientidel on väga teistsugune arusaam turundusest. Seal ei ehitata täna brände, vaid tegeletakse peamiselt allahindluskampaaniate vorpimisega. Skandinaavia, täpsemalt Rootsi, oli laual aga jäi kõrvale seetõttu, et seal on väga kinnine ühiskond ja usalduse võitmine võtab väga kaua aega. Seetõttu jäidki sõelale kaks suurt keskust – London ja Berliin. Nendest esimene elab hetkel teadmatuse tõmbetuules ja seal oleks kulukam alustada. Berliini seevastu koguneb meie jaoks vajalik töö ja tööjõud ning seal on hinnatase mõistuspärane.

Mis aineid te tarbite, et ennast nii käima olete tõmmanud?

(Naer) Esiteks tõmbab meid käima meie valdkond. See on sektor, kus on palju vaheldust ja inimesed ei vanane. Teiseks pakub meile erakordselt suurt rõõmu, kui meiega koostöös ehitatud brändidel hästi läheb. Me elame oma klientide tegemistele tõeliselt kaasa. Ja lõpuks saame kindlasti kaifi ka sellest, kui suudame meeskonnana korda saata midagi sellist, mida varem pole tehtud. Ootame igapäevaselt kangelastegusid üksteiselt, eelkõige aga iseendalt.