Nutikas lahendus parkimisprobleemile

Karol Kovanen , Europark Estonia OÜ tegevjuht

Negatiivne kliendikogemus ei saa olla eesmärk! Parkimiskorraldus on üks osa hoonete ja piirkondade terviklogistika projekteerimisest, millel on väga suur mõju. Kui äri omanik teeb enda poolt kõik kliendi heaks, aga parkimine on probleemne, jääb inimestele halb üldmulje. Keegi ei tule kaubanduskeskustesse parkima, vaid muid teenuseid tarbima. Aga kui autot kuhugi jätta pole, sissesõit parklasse või parkimismajja on ebamugav või tema sõiduk pargitakse kinni, ei pruugi see klient enam tagasi tulla.

Europark lahendab parkimisprobleeme kinnistuomaniku vaates, aidates ehitajaid, projekteerijaid, haldajaid ja omanikke oma aastatepikkuste kogemustega juba projekteerimisel ning kontseptsioonide loomisel. Kui konsultatsiooni käigus selgitada omanikule, et pealtnäha ebaefektiivsem ruumikasutus võib tähendada suuremat käivet tulevikus, sest klientidel mugavam parkida, saavad nad kasust kohe aru. Kui kaotate sajast parkimiskohast kaks, aga see-eest on inimestel julge ja mugav parklasse sõita ja parkida, sest seal pole kartusttekitavaid rampe või liiga järske pööranguid, siis teenib vähemate kohtadega rohkem. Sageli on nii, et projekteerija teab efektiivseid lahendusi ja kandekonstruktsioonide tugevusi, aga ei tea, kuidas hallata pärast 1000 parklakohta nii, et parkijad oleksid rahul. Siin saame teha väga tõhusat koostööd, et kaupmees ei kaotaks ühtegi klienti parkimiskorralduse pärast. Kehvasti planeeritud parkla ja parkimiskorraldus mõjutab majaomanikke aastakümneid.

Europark paneb väga suurt rõhku erinevate tarkvaraliste lahenduste arendamisele, mõeldes pidevalt, kuidas oma klientide „tühja” haldamist ja ajakulu vähendada. Uuendused on tegelikult võrreldes veel mõne aasta tagusega muljelt avaldavad – kliendid ei pea enam jooksma parkimiskaartidega mööda parklat, vaid olemas on autonumbri automaattuvastusega tõkkepuusüsteemid ja mobiili teel maksmine ka parkimismajades. Trend on vähendada liigutusi ja hoida kokku väärtuslikku aega.