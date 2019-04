Kuidas valida õiged aknad ja uksed?

Akende ja uste tehnilised lahendused on aastatega hüppeliselt arenenud, kuid lisaks neile on oluline pöörata tähelepanu ka materjalile ning välimusele, sest just need loovad hoonest esmamulje.

Soovides leida hoonele aastakümned terved ja nägusad püsivad aknad, tuleks viia end kurssi erinevate materjalide omadustega ning pöörata stiili ning energiatõhususe kõrval näiteks tähelepanu ka nende hooldusele. Trendidest rääkides võib öelda, et traditsioonilistele puidust ja soodsama hinnaga PVC-materjalist avatäidete kõrval muutuvad aina populaarsemaks puit-alumiiniumist ja alumiiniumist aknad-uksed.

Valgre korterelamu Pärnus, Tiiru 5. Foto: Seicom

Millisest materjalist aknaid ja uksi eelistada ning mis on nende suurimad erinevused, küsisime 17-aastase kogemusega akna- ja uksetootjalt SeiCom spetsialistidelt, kelle käe all valmivad tooted kõigist neljast nimetatud materjalist.

Puitaknad ei lähe kunagi moest

Traditsioonilised, hubased ja kvaliteetsed puitaknad avanevad saksa-tüüpi akendele omaselt sissepoole ja on valmistatud sõrmjätkatud 3- või 4-kihilisest männi-liimpuidust. Eritellimusel on võimalik tellida kuuse-, tamme-, meranti, mahagoni vms puitu või kasutada sõrmjätkuta liimpuitu. Liimpuit tagab puitaknale konstruktsioonilise stabiilsuse, pikaajalise vastupidavuse väliskeskkonna mõjudele ja on hea soojusisolatsioonina. Nurkadest on profiilid liidetud liimitud tappliidetega.

SeiComi kvaliteetselt viimistletud puidust aknaid töödeldakse hoolikalt hallituse vastu, lihvitakse enne värvi põhikihi pealekandmist kaks korda ning lõplik viimistluskate kantakse peale käsitsi. Lõpliku viimistluse jaoks pakutakse kümneid ja kümneid värvitoone ning soovi korral võivad akna sise- ja välisilme olla värvitud erinevat tooni, rääkimata stiilist, mis võib olla näiteks kolmnurkne, ümar või dekoratiivliistudega ilmestatud.

Puidust aknad on valik neile, kes soovivad ehitada või renoveerida puidust hoonet, tõsta energiasäästlikkust suure energiakaoga hoonete puhul, armastavad naturaalsust ja eksklusiivsust. Foto: Seicom

Saksa tüüpi puitaknal on mitmeid eeliseid muude aknatüüpide ees nagu näiteks pikem eluiga (kuni 100 aastat ja rohkem), naturaalne ja eksklusiivsem välimus, hea soojus- ja müraisolatsioon, lihtsasti renoveeritavad värvikahjustused ning keskkonna- ja energiasäästlik tootmine. Puidust aknad on valik neile, kes soovivad ehitada või renoveerida puidust hoonet, tõsta energiasäästlikkust suure energiakaoga hoonete puhul, armastavad naturaalsust ja eksklusiivsust. Ka ekspordiks minevad palk- või puitpaneelmajad on alati varustatud puidust akendega.

Puit-alumiiniumist tooted on ideaalne kombinatsioon looduslikest materjalidest

Puit on looduslik ja traditsiooniline materjal, mida on kasutatud sajandeid nii uute majade ehitamisel kui ka vanade rekonstrueerimisel ja renoveerimisel. Puidust aknad tagavad sooja ja hubase sisekliima ning kuigi puit peab ka ise õige hoolduse korral vastu aastaid, on puitakende katmisel alumiiniumprofiiliga saavutatud sademete, päikese ja temperatuurikõikumiste vastu erakordselt head tulemused. Alumiiniumist katteprofiil vastab tugevate sademete veepidavusklassile. Lisaks on alumiiniumpinda lihtne puhastada ja vajaduse korral kerge üle värvida.

Puit-alumiinium aknad ning rõdule ja terrassile mõeldud lükanduksed on nõudlikuma maitsega omanikele. Foto: Seicom

Alumiiniumprofiiliga kaetakse kõige kriitilisemad kohad ehk raami ja lengi alaosa – see tagab kõrgendatud vastupidavuse ilmastikutingimustele ja võimalikele mehhaanilistele kahjustustele. Seestpoolt vaadates on puit-alumiinium tooted identsed hariliku puitakna- või uksega, kusjuures akende puitdetailid töödeldakse vesialuseliste kvaliteetsete värvide ja lasuuridega kolmes etapis: immutamine, kruntimine ja pinnavärviga katmine, et tagada neile võimalikult pikk eluaeg.

Puit-alumiinium aknad ning rõdule ja terrassile mõeldud lükanduksed on nõudlikuma maitsega majaomanikele, kes soovivad, et avatäited tekitaksid ruumi meeldiva sisekliima ja hubase olemise, olles samas vastupidavad erinevatele ilmaoludele, puitakendest vastupidavamad ning suurepärase soojus- ja müraisolatsiooniga. Helikindlust on võimalik saavutada koguni kuni 40-42dB.

Alumiiniumist avatäited on ilmastikukindlad ja hooldusvabad ning muretu valik aastakümneteks

Kui puit on avatäidete materjali valikus täna veel suuremalt jaolt eramajade omanike ja PVC korteriühistute eelistus, siis alumiinium ja puit-alumiinium on tänu oma pikaealisusele ja vähesele hooldusvajadusele kindel valik suuremate büroo- ja kaubandushoonete puhul. Alumiinium on küll kaalult kerge, kuid samas tugev ja erinevatele oludele hästi vastu pidav metall, mille omadused võimaldavad luua väga keerukaid ja samas omadustelt suurepäraseid erimõõtmetest akna-, ukse-, lükandukse-, sisemiste vaheseinte ja fassaadilahendusi nii erasektorile kui ka avalikele hoonetele. Alumiiniumist akende avanemine on võimalik lahendada nii pöörd-, kald-, pöörd-kald kui ka kald-liug meetodil. Uksed võivad olla nii ühe- kui kahepoolsed ning avaneda nii sisse- kui väljapoole kui ka olla lükanduksed. Samuti on valikus alumiiniumist tuletõkkeuksed.

Alumiiniumuksed ja -aknad on eelistatud valik büroohoonete juures. Foto: Seicom

Alumiiniumi põhilised eelised on materjali pikaealisus, hea helikindlus ning vastupidavus sademetele, UV-kiirgusele, korrosioonile ja kulumisele. Unikaalsele, praktiliselt hooldusvabale materjalile saab lisada erinevaid turvaomadusi nagu murdvargusekaitse, heli-, suitsu- ja tulekindlus. Alumiiniumprofiilidesse mahuvad paljud käsitsi või automaatselt avatavad sulused ning klaasiliistude ja murdvargusevastaste detailide suletud vorm võimaldab suuremat turvalisust ilma ukse olulisi konstruktsioonielemente muutmata. Alumiiniumist tooted vastavad seadusega ettenähtud tulepüsivusklasside standarditele alates 15 minutist kuni 90 minutini. Rääkides energiatõhususest võivad alumiiniumtooted olla ülimalt energiatõhusad, soojusjuhtivuse ehk U-arvuga koguni alates 0,5 W/m2K.

Alumiiniumist akende ja ustega harmoniseeruvad hästi samast materjalist siseseinte- ja fassaadisüsteemid, mida kasutatakse väga erinevatel objektidel nagu pangad, hotellid, haldusasutused, büroohooned, autode müügisaalid, spordisaalid jne. Kerge ja kindel alumiinium on asendamatu materjal suurte katuseakende ja ruumiliste vaheseinte ning struktuuride puhul, mille eesmärk on valgustada hoone sisemust ja luua erakordne sisemiljöö. Alumiinimprofiilide valik on suur ning samuti on lai materjali viimistlusvõimaluste valik.

PVC-aknad võimaldavad suurt energiasäästu ja põnevat disaini

Suurte korrusmajade rekonstrueerijate ja arendajate seas on juba aastakümneid väga populaarsed hinnaklassilt kõige soodsamad, kuid samas meie kliimas väga hästi vastu pidavad PVC-aknad ning rõdu- ja terrassiuksed. PVC-tooted on praktikilised, hea kvaliteedi ja hinna suhtega, pikaealised ning saavad suurepäraselt hakkama aknaraamide suurimate vaenlaste – päikesekiirguse ning niiskusega.

Disaini osas on tänu raami valikuvõimalustele võimalik valida tasapinnalist või kaldega disainraami ning erinevaid kujusid nagu ümar-, kolmnurk- või dekoratiivliistudega ilmestatud aknad. Ustest rääkides on näiteks soojapidavast Geneo profiilist valmistatud lükanduste puhul võimalikud suured klaaspinnad lükandi pikkusega kuni 10 meetrit. Suured klaaspinnad ja valgusküllased ruumid lisavad elule mugavust ja heaolu ning kuuluvad vaieldamatult kaasaegsesse arhitektuuripilti. Suurte klaaspindade puhul tuleb tähelepanu pöörata nii pinna stabiilsusele kui ka helikindlusele ja sissemurdmiskaitsele. Lisaks pakutakse PVC osas laialdast värvivalikut tänu profiilide lamineerimisele dekoorfooliumiga, lakkimisele ning alumiinium-esipaneelide kasutamisele.

PVC on suurepärane lahendus äärmuslikeks juhtumiteks kuni helikindlusklassini 5. Foto: Seicom

PVC on suurepärane lahendus suure energiakaoga hoonete ning rekonstrueeritavate hoonete energiasäästlikkuse tõstmisel, passiivmajadele kõrgendatud nõudlusega elamuehituses, akende, rõdu-, välis- ja lükanduste valmistamisel ning helikindlate akende valmistamisel äärmuslikeks juhtumiteks kuni helikindlusklassini 5. PVC-st aknad ja uksed on äärmiselt sileda pinnaga ning seetõttu kergesti hooldatavad, nende lengide kaldvalts tagab parema sadevee ärajooksu.