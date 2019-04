Stillabunt väärtustab läbimõeldud lahendusi

Reklaam- ja ärikingituste valdkond on Eestis 20 aastaga suure hüppe teinud. Reklaam- ja ärikingituste hankimine ei ole sisult enam ammu pastapliiatsitele ettevõtte logo trükkimine ja nende jagamine, kuigi pastapliiatsil on endiselt oma tähtis roll ettevõtte identiteedi kandmisel. Ärimeene on täna turundusstrateegia osa, selgete sõnumite edastaja kingisaajale.

Stillabunt sündis pea kuus aastat tagasi soovist pakkuda oma klientidele ainult käegakatsutavast tootest midagi enamat. Täna on Stillabunti meeskond oma kliendi tegev- ja turundusjuhtide partner ärimeenete teadlikul planeerimisel, tehnilisel nõustamisel, loov- ja ideelahenduste pakkumisel, kõike ikka selleks, et lõpptulemuseks oleks läbimõeldud sõnumiga kvaliteetne kingitus, mis toetab ettevõtte turundusstrateegiat.

Stillabunt kontor Foto: Stillabunt OÜ

Stillabunt projektijuhid Marina Gutel-Reile ja Kristi Alton tunnevad oma valdkonda hästi. Marinal on selja taga 14-aastane kogemus ja ta nendib, et selle ajaga on ärimeenete vallas väga palju muutunud.

“Ärimeenete turu algusaastatel puudus nii tellijal kui pakkujal sageli kogemus ja ärimeeneid telliti ja logotati tihtilugu ilma läbimõeldud plaanita” ütleb Marina Gutel-Reile. Kingitus ei täida oma ülesannet kui see ei kanna edasi ettevõtte väärtusi või peale paari kasutuskorda kasutuks osutub.

Kristi Alton toobki välja olulise reegli – selle asemel, et hinnata toote maksumust tüki ostuhinna järgi, peaks arvestama seda hoopis kasutusea ja atraktiivsuse järgi. “Kontakti aeg on oluline. Kui kingitus on kingisaaja kasutuses aasta või isegi aastate pärast, siis on ärimeene tegelik ostuhind võrreldes esialgsete soetuskuludega juba kordades madalam, kuid mõju palju suurem,” toob ta välja. Marina Gutel-Reile lisab, et iga logoga ärikingi saaja, kes seda rõõmuga kasutab, on justkui ettevõtte brändisaadik, kes ettevõtte mainet kujundab.

Marina Gutel-Reile , Stillabunt projektijuht Iga logoga ärikingi saaja, kes seda rõõmuga kasutab, on justkui ettevõtte brändisaadik, kes ettevõtte mainet kujundab.

Palju enamat kui kingitus

Lisaks hea emotsiooniga kvaliteetsele kingitusele on ärimeene ka ettevõtte identiteedi ja väärtuste edasikandja. Selleks, et ärimeene selle ülesandega hakkama saaks, tuleb arvestada veel mitme olulise aspektiga – millised on ettevõtte väärtused, organisatsiooni kultuur või visuaalne identiteet. Valitud toode ei pruugi alati edasi kanda või visuaalselt toetada ettevõtte klientide silmis kinnistunud pilti või näiteks kui ettevõtte põhiväärtused on keskkonnasäästlikkus, siis võiks ka kingitus seda edasi kanda.

Vähem tähtis pole ka see, kuidas kingitus üle antakse ja kuidas see pakendatud on, sest see jätab kingisaajale esimese olulise mulje. Lihtsad asjad nagu ilus karp, logoga kinkepael või isiklik tervituskaart teevad kingituse personaalsemaks ja seda olulisemaks.

Miks just Stillabunt?

Ärimeenete turul on pakkujaid palju ja konkurents tihe, et eristuda, tuleb silma paista. Meie loodud uus kontseptsioon asetab Stillabunti turul ärimeenete edasimüüja ja reklaamiagentuuri vahele – me ei ole lihtsalt edasimüüja ega ka ainult loovlahendustega tegelev reklaamiagentuur. Ettevõte ei pea ise olema planeerimise, loov- ja tehniliste lahenduste ekspert, kuid ei pea ka ostma sisse enamasti kallist täisteenust reklaamiagentuurilt. “Suured agentuurid on kallid, meie arvestame kliendi eelarvega ja pakume selle piiresse jäävaid erilahendusi,” tõi Marina Gutel-Reile välja.

Oma klientidest peab Stillabunt väga lugu ja võtab täieliku vastutuse tehtu eest. Ekspertidel on aga ka kõikidele ärimeenete tellijatele soovitus – planeerige ärimeenete tellimine võimalikult pika perioodi peale ette ja ärge jätke tegutsemist viimasele hetkele. Ärimeenete tellimine võib võtta alates loovlahendusest kuni toote üleandmiseni üllatavalt palju aega. Näiteks jõulukingitustele hakatakse Stillabuntis mõtlema juba märtsikuus ja august on selleks juba viimane aeg. Piisav planeerimise aeg aitab vältida kiirustades tehtud vigu või aja puudusel “täiusliku” kingituse tootmisest loobumist.

Uus ja huvitav

“Kliendid on muutunud teadlikumaks ja seeläbi ka nõudlikumaks nii toodete kui nende töötluse kvaliteedi osas. Kujundamise ja töötluse käigus on võimalik anda nt. kruusile väga eripalgeline ja kordumatu välimus, kuid kruus jääb oma põhifunktsioonilt ikkagi kruusiks,” toob Marina Gutel-Reile välja selle, et tänapäeval kuulevad nad tihti lauset: “pakkuge meile midagi uut ja huvitavat!”

Ärimeenete tootevalik käib ühte sammu kõigi teiste toodetega, mis parasjagu aktuaalsed või popid on. Tervislike eluviiside propageerimisega on saanud tuule tiibadesse nt. veepudelid ja sammulugejad/nutikellad või digiturvalisuse eest hoolitsevad nt. arvuti kaamera katted ja viipekaardi infot kaitsvad RFID kaarditaskud ja rahakotid. Nii nagu näiteks nutitelefonide turule tulek tekitas vajaduse nutitelefonide lisaseadmete ja aksessuaaride järele, siis tulevikus võivad sellisteks toodeteks olla midagi, mida me täna ettegi ei kujuta.

Kristi Alton , Stillabunt projektijuht Keskkonnasäästlikud tooted ei ole täna Eestis veel liiga palju kuulsust kogunud, mujal maailmas on see juba trend.

Pastapliiatsid, kruusid ja särgid on ja tõenäoliselt ka jäävad kõige praktilisemateks ja populaarsemateks ärimeeneteks. Ajas muutuvad toodete disain, tehnilised võimalused toodete töötlemiseks ja materjalid. Hoogu kogub keskkonnasäästlikest materjalidest toodetud toodete populaarsus. Siia alla käivad biolagunevad või kiiresti taastuvad materjalid asenduseks plastikule ning ümbertöödeldud materjalidest tooted.

“Peab küll ütlema, et keskkonnasäästlikud tooted ei ole täna Eestis veel liiga palju kuulsust kogunud, mujal maailmas on see juba trend,” toob Kristi Alton välja. Sellepärast on aprill Stillabuntis keskkonnakuu. “Aprillis pöörame rohkem tähelepanu keskkonnasõbralikele ärimeenetele ja ehk nii mõnelegi üllatuseks leiame tavapärasest materjalidest toodetele hoopiski keskkonnasäästliku alternatiivi.”

Stillabunt on aja jooksul püüdnud olla valdkonna suunanäitajaks tehes ärimeenete tellimise protsessi klientidele lihtsamaks. Esmakordselt paberkandjal välja antud tootekataloogid said ka konkurentide seas populaarseks ja sisaldasid juba valmis ideelahendusi koos töötluse võimalustega. Sellel aastal paberkandjal kataloogi enam ei trükita, kevad-suvise hooaja tarbeks avaldatakse uus ja paindlikum lahendus, mis see on, jäägu esialgu veel saladuseks. “Kataloogid võeti uskumatult hästi vastu. Nüüd me loobume paberkandjast ja teeme uue lahenduse. Ootame põnevusega, mida konkurendid teevad,” naerab Marina Gutel-Reile.

