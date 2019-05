Aiaehitus usalda kogemustega paigaldaja kätesse

Juba 2002. aastast tegutsev Aiaekspert OÜ on aastate jooksul rõõmustanud oma uusi ja korduvaid kliente kvaliteetsete ning vastavalt tellija soovile projekteeritavate aedade ja väravate valmistamise ning paigaldamisega.

Ettevõte on aastate jooksul arenenud vastavalt turu trendide muutustele ning omandanud selle käigus suure kogemustepagasi. „Kõige olulisem on meie ettevõttele meeldiv koostöö kliendiga ning toodete ja teenuste kõrge kvaliteet," rõhutab ettevõtte tegevjuht Priit Abiram.

Piirdeaedu ja väravaid tootev ning paigaldav Aiaekspert OÜ pakub oma klientidele kvaliteetset koostööd, millele võib kindel olla. Läbimõeldud ja kliendi soove arvestav suhtlemine saab alguse juba hinnapakkumist koostades, kus aia tellijale saab üksipulgi lahti kirjutatud iga asjassepuutuv detail.

Võtmed kätte lahendus – parim mõlemale osapoolele

Nagu Aiaekspert OÜ esindaja Priit Abiram ise ütleb, on kodumaised kliendid üha altimad katsetama ning proovima erinevaid individuaalseid lahendusi. „Oleme hea meelega valmis klientide soovidega kaasa minema, kui see vähegi on teostatav ja kui saame selle käigus tagada jätkuvalt kvaliteedi,“ kinnitab tegevjuht. Siinsele meeskonnale ei ole ükski objekt ületamatu - pigem vaadatakse eriprojekte kui järjekordset väljakutset ning edasiviivat arengut.

Võib öelda, et lõviosa Aiaekspert OÜ klientidest on eramajade omanikud, kelle jaoks on oluline, et teenusepakkuja oleks nende kõrval algusest lõpuni – esimesest kontaktist objekti üleandmiseni ja hiljemgi veel. „Siinkohal lähtume alati kliendi heaolust ning pigem selgitame rohkem, kui ehk mõni teine samalaadne ettevõte,“ selgitab Priit Abiram.

Aiaekspert OÜ valmistab ja paigaldab erinevaid puit-, metall- ning võrkaedu. Lisaks aiaposte ja kivimüüre ning kivielemente. Paika saavad ka väravad (nii liug- kui tiibväravad), automaatika ning fonosüsteemid. Toodetakse ja paigaldatakse ka koostöö komplektsuse soovi korral trepi- ning rõdupiirdeid, samuti muid metall- kui ka puitkonstruktsioone. „Meie puhul võib klient olla kindel toote kvaliteedis, sest tunneme pakutavaid tooteid tõesti algusest lõpuni ning kvaliteedikontroll on struktuuris primaarne protsess,“ tõdeb Priit Abiram.

Tõepoolest, siin lähtutakse kliendiga tegeledes võtmed kätte spetsiifikast, mis tähendab tegelikult seda, et toodetakse ise toormaterjalist detailid ja tooted, mida paigaldatakse. Väravate automaatika tarnitakse pikaajalise ja kvaliteetse tarnija käest ning paigaldatakse seejärel.

Kodumaine klient teab, millist aeda soovib

Millised on aga meie inimeste soovid? „Senine kogemus on näidanud, et meie tellimustest moodustavad ca. 60% puitaiad, 20% võrk- ja muust materjalist aiad ning 20% metallaiad. Loomulikult oleme valmis alati teostama erilahendustega projekte. Toodame ning paigaldame aastas 170-200 objekti ning kõigi tellimuste mahust on umbes 30% erilahenduslikud,“ tõdeb Aiaeksperdi esindaja.

Kuid mida siis täpsemalt soovitakse? „Tahetakse nii puidust kui metallist erilahendusi, samuti sepiseid, kaldu, risti ja diagonaalis asetsevaid piirdelahendusi. Arhitektuurilise miljöö puhul on populaarsed odaotsad ja erinevad sepiselemendid.

„Klientide vajadused on erinevad ning oleme täheldanud, et kõige olulisem on ikkagi personaalne lähenemine. Mida alati soovitame klientidel jälgida ja millele mõelda enne lõpliku valiku tegemist – seda, milline on miljöö, kuidas soovitud uus olemasolevaga kokku sobib, milline materjal ja tegumood oleks kõige mõistlikum lahendus ning vähemtähtis pole ka rahaline kulu. Sellepärast üritame võimalikult palju sõita alati kohale ning vaatame ise objekti üle – seda selleks, et vältida koostöö käigus tekkida võivaid kitsaskohti ja lisakulusid. Soovitame, milliseid poste kasutada, materjalide valikut, kõrgust, väravate asetust ja tüübi valikut.“ Kogu vajaliku info olemasolul pannakse kokku kliendile personaalne hinnapakkumine.

„Mida kindlasti soovitan kõigile tulevastele klientidele, on see, et süveneda, kuidas ja mis on koostatud hinnapakkumises lahti kirjutatud. See on oluline, vältimaks olukorda, kus klient valib tema jaoks soodsaima lahenduse ning hiljem selgub, et protsessi käigus lisandub sinna ootamatuid lisakulusid. Meie eesmärk on suunata klienti lahendusele, mis oleks ühtaegu visuaalselt kena ja samas rahakotisõbralik.“

Iga objekt on ainulaadne

Kui klient on endale selgeks teinud, mida ta soovib, algab projekteerimine. „90% puhul tellimustest käime nagu öeldud objektil kohapeal. Paneme paika kõrguse, kauguse, kaevude asukohad, märgime üles kaablid, puud, aianurgad, samuti selle, milline on kohalik pinnas ja kaardistame eripärad,“ on Priit Abirami kinnitusel väga erinevaid aspekte, millega tuleb kindlasti kvaliteetse lõpptulemuse ja sujuva koostöö protsessi nimel arvestada.

„Meie eesmärgiks on projekteerida visuaalselt ilus ja ka ühtlasi praktiline aed ning väravad. Valime kliendiga üheskoos värvikoodid, fikseerime detailid. Soovituslikult vaatame ekraanil aiaprojekti üheskoos läbi, et saaksime soovidest ühtmoodi aru. Mis veel oluline – kui ei ole veel olemas teekivi ja plaan on peale piirdeaia soetamist sillutiskivi paigaldada, siis saame koostöös kivipaigaldajatega selle aspektiga arvestada. Saame läbi rääkida kõrgused-lahendused, nii et need klapiksid omavahel ega tekiks ootamatusi. Kui veel ei ole klient sellele mõelnud, siis tullakse talle vastu ning pannakse üheskoos visioon paika. Tihtipeale soovivad kliendid kohe peale piirdeaia valmimist teostada teekivi paigalduse – sellisel juhul teeme hea meelega koostööd sillutiskivi teostajaga ning fikseerime vajalikud kõrgused ja kalded enda projektis.

Kindlasti tasuks eelnevalt tähelepanu pöörata ka materjalide gabariitidele – aeg-ajalt juhtub, et arhitektide poolt võimendatakse gabariite ebamõistlikult üle, mis tõstab investeeringu hinda märkimisväärselt, kuid ei oma reaalsetele vajadustele vastavust. „Samuti võib olla vajadus aia perimeetril teostada pinnase koorimis- või täitetöid,“ loetleb Priit Abiram.

Paigaldusprotsess on tehtud kliendi silmale võimalikult kiireks ja mugavaks. „Paigaldajad lähevad objektile ning klient ei pea enam midagi täpsustama ega vastama küsimustele – kõik on juba varem paika pandud. Kohapeal toimub kaevamine, postide betoneerimine, detailid on kõik tootmises valmis kujul olemas ning monteeritakse objektil kokku üheks tervikuks nagu „LEGO“. Keskpärase mahuga objekti paigaldusprotsess kestab ca. 1-2 nädalat, mis sõltub betooni kivistumisest ning tööde lõppedes antakse kliendile objekt üle. Automaatika puhul teeme kiire koolituse ning klient saab ühtlasi kasutusjuhendi, kuidas automaatikaga ümber käia. „Meie poolt on tagatud ka hilisem hooldus – selle pärast ei pea muretsema. Kliendil on võimalik sõlmida meiega hooldusleping, kui ta seda soovib.“

Mis veel inimestele meeldib, on meie maksetingimuste paindlikkus. Tellimisel jaotatakse maksmine nelja ossa: 25% tasub klient tellimuse fikseerimiseks, teise 25% projekti kinnitamisel. Järgmine 25% tuleb tasuda tavajuhul peale betoneerimistöid ning 25% aia valmimisel. Vajadusel on võimalik tasuda ka järelmaksuga, kasutades meie kodupanga krediitsust.

Veebipoest leiab oskaja meistrimees ise tooted

Aiaekspert OÜ`l on olemas ka oma veebipood, mis on mõeldud kliendile, kes soovib ise valida ja ise paigaldada. „Aiakomplekti kokkupanek ei ole olnud ammu nii mugav kui nüüd – eriti heaks võimaluseks on see tüüplahenduste puhul. Klient näeb koheselt ära orienteeruva hinna ning saab enda jaoks kokku panna informatiivse pakkumise. Juurde saab hiljem osta ka üksikuid detaile – poste, väravaid, lippe. „Mis on veebipoe puhul veel positiivne, on see, et kui näeme, et klient tellib kogemata kas valesid või mõõtudes mitte kokku sobivaid tooteid, siis hoolitseme selle eest, et klient saaks selle, mida tegelikult vajab. Sel juhul võtame temaga ühendust,“ lisab Priit Abiram.

Kindlasti peaksid kliendid mõtlema üha rohkem ka sellele, kas neil on olenevalt ehitisest tarvis taotleda KOV kooskõlastust. „Piirdeaedade teostuse puhul on KOV dokumentide fikseerimine üha rohkem nõutav. Meie hinna sees on eskiisprojekt, millega on hea minna KOVi seda kooskõlastama,“ kinnitab Priit Abiram.

Jüri Jaakson , klient Minu koostöö Aiaekspert OÜ-ga on kestnud juba pea kümme aastat. Olen nii eraisiku kui juriidilise isikuna tellinud neilt mitmeid aedu-väravaid ning alati teenuse ja valminud aiaga rahule jäänud. Tegemist on sõnapidajate meestega, kes teevad täpselt, mida lubavad. Võib öelda, et klient saab Aiaekspert OÜ-st endale aeda tellides nii öelda võtmed kätte lahenduse, mille puhul võib jätta kogu protsessi spetsialistide hooleks. Samuti jagub kiidusõnu hoolduslepingu osas – tean, et igal aastal kontrollitakse üle automaatika ning vajadusel tullakse tegelikult ka muul ajal appi.