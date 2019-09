Meeskond, kes loob ettevõttele energiasäästlikud valgustuslahendused

Ettevõte Elekter & Hooldus OÜ pakub peamiselt kõiki elektrialaseid projekteerimis- ja paigaldustöid. „Teostame tugev-, nõrkvoolu- ja automaatikatöid ning päikeseenergial põhinevate paigaldiste ehitus- ja hooldustöid. Meil on kogemust nii uusarenduste kui ka vanade hoonete elektripaigaldiste rekonstrueerimisega,“ rääkis tegevjuht Germo Heino.

„Lisaks on meie ettevõttel laialdased kogemused valgustuspaigaldistega ning leedtehnoloogiate paigaldamise ja DALI valgustusjuhtimissüsteemidega,“ lisas valgustusinsener Raimond Pääru.

Kogemused maksavad

„Tihtipeale küsitakse meilt lihtsalt elektritööde hinnapakkumist, ilma et kliendil oleks sügavamalt läbimõeldud, milleks üldse elektripaigaldist või valgustust uuendama hakatakse. Enne elektritööde teostamist on aga vaja koostada korralik projekt, millele on vaja mõelda detailsed ja konkreetsed sisendid ning lähteparameetrid,“ toonitas Pääru. „Valgustustöid planeerides peab enne täpselt selgeks tegema, kas on vaja lihtsalt olemasolevaid traditsioonilisi valgusteid välja vahetada, et leedvalgustitega saavutada elektrienergiatarbimise ja hoolduskulude vähenemisega rahalist säästu või on tarvidust ka tööpiirkondades valgustustaset ja -parameetreid tõsta. Lisaks tuleb hästi läbi mõelda, kuidas rakendada automaatset juhtimist ning targa valgustusega saavutada veel omakorda lisasääst.“

Teadmistepagas ja teostamiskogemused on olemas erinevates tööstusvaldkondades: puidu-, metalli-, toiduaine-, paberi-, elektroonika-, keemia- ja ehitusmaterjalide tootmistes ja avalike hoonete vallas nagu bürood, spordihooned, veekeskused, koolid.

Kui klient, kes ei ole enamasti vastava valdkonna spetsialist ega ole selle teemaga varem kokku puutunud, jääb valikute tegemisel ja otsuste langetamisel hätta, annavad pädevat konsultatsiooni Elekter & Hoolduse spetsialistid. Nii jõutakse enne projekteerimise alustamist ühtsetele arusaamadeni ja kliendi reaalsed vajadused saavad kaardistatud.

„Valgustuse rekonstrueerimisega on meil teadmistepagas ja ka teostamiskogemused olemas erinevates tööstusvaldkondades: puidu-, metalli-, toiduaine-, paberi-, elektroonika-, keemia- ja ehitusmaterjalide tootmistes ja avalike hoonete vallas nagu bürood, spordihooned, veekeskused, koolid,“ loetles Pääru valdkondi. Nende klientideks on nii tööstusettevõtete, tootmise kui ka avalike hoonete, büroode ja muu kinnisvara haldurid ja arendajad. „Suured kogemused on meil nõrkvoolu ja tugevvoolupaigaldistega ning valgustuse ja selle automaatika projekteerimise ja paigaldamisega,“ kinnitas Germo Heino.

Kliendikeskne lähenemine

Ettevõtte eelis on Heino sõnul nende paindlikkus, mis tuleneb ettevõtte väiksusest. Ta tõi välja, et Elekter & Hooldus OÜ noored juhid on valmis ette võtma ka standardlahendustest keerukamaid ja innovaatilisemaid lahendusi ning oskavad seejuures vältida tüüpilisi vigu, mida selles valdkonnas võib ette tulla.

„Meie meeskond on piisavalt suur, et paigaldada ka suuremahulisi projekte kiirelt ja tulla toime piiratud tähtaegadega. Meeskonda kuuluvad suurte kogemustega projekteerijad, kes suudavad luua terviklikke ja mitmekülgseid lahendusi,“ ütles Pääru.

Elektripaigaldustööd algavad läbimõeldud lahendustest ja projekteerimisest. Katse-eksitusmeetodil ei ole mõistlik süsteeme välja ehitada. „Tavaliselt määrab projekteerimise ja ehitamise teostamise kvaliteedi selle hind. Tihtipeale valitakse töid projekteerima ja välja ehitama üks madalaima hinnaga pakkujatest. Läbimõtlemata lahendus süsteemide välja ehitamisel ja hinnasurve tõttu kiirustatud projekteerimine kipub minema tellijale kulukamaks,“ hoiatas Heino.

Tegevjuht Germo Heino

Germo Heino , tegevjuht Suured kogemused on meil nõrkvoolu ja tugevvoolupaigaldistega ning valgustuse ja selle automaatika projekteerimise ja paigaldamisega.

Kogemusi paljudelt objektidelt

Ettevõte on enamiku tugevvoolu paigaldustöödest teostanud uusarendustes. Kokku on nende käe alt läbi käinud ja edukalt valminud üle 190 korteri, seda koostöös mitme ehitusettevõttega. „Enamjaolt pakume tellijale komplekslahendust, kus teostame nii tugev- ja nõrkvoolu- kui ka automaatikatöid. Nõrkvoolutöödest on meie jaoks kõige huvitavamad olnud Tallinna vangla meeste tootmis- ja tööstushoone, kus teostasime kõik nõrkvoolutööd, tulekahjusignalisatsiooni, sidekaabeldus-, helindus-, valve- ja läbipääsusüsteemid, kaameravalve ning isikutuvastussüsteemid,“ loetles Heino. „Automaatikatöid oleme teinud erinevatele büroodele. Üheks suurimaks automaatikatööks võime pidada Pärnu mnt Swedbanki IT-osakonna kütte, ventilatsiooni ja jahutuse sidumist. Valgustuspaigaldise poolelt oleme kokku puutunud nii väikeste kui ka suuremahulisemate paigaldus- ja projekteerimistöödega. Siin võiks näiteks tuua partneritega koostöös Mistra Autex ASi valgustuse renoveerimise koos valgustuse juhtimisega.“

Selge visioon hoiab aega ja raha

„Enne meie poole pöördumist peaks klient valmis mõtlema, milline on tema nägemus ja soovid. Mida tahetakse saavutada ja milliseid parameetreid soovitakse parandada. Vaja on visiooni ning seejärel saame juba meie aidata täpse tehnilise lahenduse välja töötamisega, seadusandluse ja standarditega vastavusse viimisega,“ kinnitas Pääru.

Tihti arvatakse, et valgustuse uuendamisel piisab vaid valgusallikate välja vahetamisest. Levinud on arvamus, et igasugune leedtehnoloogia on efektiivne ja annab suure rahalise säästu. „Tegelikult on leedide maailm sama suur ja keeruline kui peaaegu iga teinegi tehnoloogia valdkond. Lihtne on soetada endale vähese rahaga suvaline leedvalgusallikas, mis aga lubatud pika eluea asemel läheb läbi juba aastaga,“ hoiatas Pääru. „Tagamaks head valgustuse kvaliteeti ja kauakestvat leedlahendust, peab siiski toetuma kvaliteetsetele valgustite tootjatele, kes omavad selles vallas ka pikaaegset kogemust.“

Valgustusinsener Raimond Pääru

Raimond Pääru , valgustusinsener Hea lahendus kestab vähemalt kümme aastat, kui mitte 15 ja rohkemgi. Kõik sõltub muidugi hoone spetsiifikast, kasutustingimustest, põlemisaegadest ja veel muudest aspektidest.

Teine levinud arvamus on, et kvaliteetne leedlahendus on kallis. Eriti, kui lisada sinna keeruline juhtimissüsteem. Tegelikult ei vasta kumbki tõele – pikas perspektiivis tagab kvaliteetne leedlahendus sedavõrd suure säästu, et valgustite elueaga hoitakse kokku märkimisväärseid summasid. Need võivad olla algse investeeringuga võrreldes mitu korda suuremad ning tasuvusajad jäävad tootmistes enamasti isegi alla kolme aasta.

„See juures hea lahendus kestab vähemalt kümme aastat, kui mitte 15 ja rohkemgi. Kõik sõltub muidugi hoone spetsiifikast, kasutustingimustest, põlemisaegadest ja veel muudest aspektidest. Samuti ei ole valgustuse juhtimisautomaatika tänapäeval enam midagi keerulist ja hoomamatult rasket ega kallist,“ kinnitas ta. „Lihtsate andurite ja kontrollerite lisamisega valgustuspaigaldisse saab saavutada suure lisasäästu ja optimeerida valgustite kasutamist oluliselt. Eesti üks tuntumaid valgustusalaseid spetsialiste Tiiu Tamm on samuti öelnud, et tänapäeval ei tohiks enam ühtegi uut valgustuspaigaldist ehitada ilma juhtimislahendusi integreerimata.“

Hea teada! Valgustite vahetamine, olgu siis büroo-, tootmis- või avalikes hoonetes, ei anna säästu ainult valgustite energiatarbe vähenemisest, vaid hoiab kokku ka jahutuskuludelt. Traditsiooniliste valgusallikate vahetamine leedide vastu vähendab valgustitest eralduvat soojusenergiat ning seetõttu suureneb veidi talveperioodi kütte vajadus, see-eest väheneb suvisel perioodil jahutuskulu. Jahutus on aga tunduvalt kallim kui kütmine.

Rohkem infot: elho.ee