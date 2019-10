Kaubamaja Grupi head majandustulemused on järjepideva töö vili

„Meie investorite ootuseid kommenteerides võin kinnitada, et ideede ja erinevate arenguvõimaluste puudust ei ole. Tuleb ainult langetada õiged otsused ja nende elluviimise nimel tööd teha,“ kinnitas Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liige Raul Puusepp.

Kavandatav uus Kaubamaja hoone muudab Tallinna kesklinna moodsamaks ja orienteeritumaks linna elanikele ning külastajatele

Börsiettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp ei ole ammu enam pelgalt Kaubamaja Tallinna kesklinnas nagu ta on seda olnud aastakümneid. „Grupi äritegevus hõlmab täna üheksateist erinevat ettevõtet, mis tegutsevad seitsmes ärivaldkonnas: supermarketid, kaubamajad, ilutoodete kaubandus, jalatsikaubandus, turvateenused, autokaubandus ning kinnisvara. Börsile raporteerime need kokkuvõtvalt viies segmendis,“ loetles juhatuse liige Raul Puusepp, kelle sõnul töötab kaubanduskontserni Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetes rohkem kui 4300 töötajat.

Õiged valikud kannavad vilja

Kuna Tallinna Kaubamaja Grupp on börsiettevõte, siis oodatakse neilt eelkõige läbipaistvust ja avatust. „Meie jooksvad majandustegevused koos detailsete tegevusaruannetega iga ettevõtte kohta on kvartali lõpus kõikidele nähtavad. Olulistest strateegilistest otsustest või suunamuutustest teavitame aktsionäre jooksvalt börsireglemendi kohaselt. Peame kinni rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest ja heast ärijuhtimise tavast,“ loetles Puusepp tegutsemisjuhiseid. „Kokkuvõttes võib öelda, et nii nagu oleme oma kaupluste kaubavaliku ja teenindustasemega igapäevaselt klientide silme all, oleme samamoodi avalikul püünel ka oma juhtimisotsuste ja jooksvate tulemustega.“

Nii suure kaubanduskontserni juhtimine eeldab kõigil tasanditel õigeid juhtimisotsuseid ning kaalutletud äririskide maandamist, et majandusaasta lõppedes saaks maksta aktsionäridele dividende. Samas tõdes Puusepp, et kõik ärilised otsused on alati riskantsed. „Head äri ei saa paraku teha nii, et riske üldse ei võta. Meie suurim äririsk kaupmehena on mõistagi see, et kaotame mingites kohtades turupositsiooni ja atraktiivsust oma klientide silmis. Loomulikult jälgime me ka konkurente, kuid esimesel kohal on ikka klientide soovide ja ootuste tunnetamine ning õigeaegne tegutsemine – kasvõi väike sammuke enne, kui klient ise oma vajadusi selgelt teadvustanud on,“ selgitas ettevõtte juht tegutsemiskreedot.

Kaalutletud otsused

Lisaks maailma ja Eesti trendide avatud meeltega uurimisele ning kollektiivsetele aruteludele oluliste teemade üle, olgu selleks siis sisseostetava kauba sortiment, uued tehnoloogilised arendused, planeeritava kaupluse asukoht või turundus, on ettevõttel otsuste langetamisel heaks abimeheks analüütika.

Seejuures on oluliseks tööriistaks grupi püsikliendiprogramm Partnerkaart, Eesti kõige vanem lojaalsusprogramm. Puuseppa sõnul on täna Partnerkaart taskus 680 tuhandel Eesti inimesel – igal teisel Eesti elanikul. See tähendab väga suurt hulka andmeid, mille analüütiline tark kasutamine, ikka erinevatele kliendirühmadele parema ja täpsema pakkumise tegemiseks, on nende jaoks saamas aasta-aastalt üha olulisemaks.

„Väheoluline ei ole ka see, et Tallinna Kaubamaja Grupp tegutseb mitmetel erinevatel aga üksteisega sobivatel ja sünergiat loovatel ärisuundadel. Nii on klientide valikuvõimalused suuremad ja ettevõtte äririskid rohkem hajutatud aga fookus ikkagi paigas,“ kinnitas Puusepp, kes on ettevõtte juhatuse esimees olnud aastast 2002.

Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liige Raul Puusepp

Aktsionäride kindlustunne

„Oma edu oleme alati aktsionäridega jaganud ja miks peakski see kuidagi teistmoodi olema. Minu mälu järgi oleme dividende maksnud vähemalt viimased 14 aastat, sealhulgas ka masu ajal, kus ajad ei olnud just kõige roosilisemad. Enamasti oleme oma puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja maksnud sisuliselt peaaegu kogu kasumi. Kui lihtsalt selgitada, siis tähendab see, et kui klient toob meie Grupi kaupluse kassasse 100 eurot, siis ca 3-4 eurot sellest on meie kasum ning enamus sellest jõuab aktsionäride kontodele,“ kinnitas Puusepp. „Riigimaksudeks sealjuures läheb ca 20 eurot. Ka see ei ole mitte väheoluline summa.“ Nii näiteks maksid Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtted eelmisel aastal erinevate maksudena riigile kokku 62,6 miljonit eurot.

Puusepp kinnitas, et nende tegevus on suunatud sellele, et ka 10, 20, 30 jne aasta pärast olla ettevõttena klientidele atraktiivne ning töötajatele ja ühiskonnale hea partner.

„Ka aktsionäride jaoks on see kindlustunne, et oleme edaspidi sama tugevad kui täna. Jätkusuutlikkus laiemalt tähendab meile mõistlikku ressursikasutust, tegevuse mõju hindamist keskkonnale, ausust ja läbipaistvust. Kindlasti ka seda, et kõigil töötajatel oleks tööl hea olla. Kokkuvõttes on jätkusuutlikkuse teemas meie jaoks läbi põimunud nii sotsiaalne, majanduslik kui ökoloogiline aspekt,“ kinnitas ta.

Seetõttu on ettevõttes olulisel kohal keskkonnasäästlik käitumine. Nii näiteks on Selverid ja Kaubamaja juba mõnda aega aktiivselt tegelenud ühekordsete pakendite hulga vähendamisega ja arendustegevuse käigus on otsitud uusi energiasäästlikke lahendusi müügisaalide valgustuses jne.

Peatselt läheb Kaubamaja Tallinna müügimaja vastu suurele muutusele, sest ühes Tallinna südalinna ümberehitustega uueneb ka Kaubamaja kui linnasüdame keskus ning sünnib uus kaasaegne linna- ja ostukeskkond. Arenguplaanid aga ei piirdu loomulikult ainult sellega. Tegevused laienemisteks ja efektiivsuse kasvatamiseks käivad kõigis Grupi ärisuundades.

„Ehituslikest projektidest rääkides on hetkel käimas Kulinaaria uue tehase ehitus Tallinnas ning valmimisjärgus on uus autokeskus Riias. Kiiremaid kasve näitavad Grupi e-poed, autoäride valdkond ja meie turvaettevõte Viking Security,“ ütles Puusepp. „Meie investorite ootuseid kommenteerides võin kinnitada, et ideede ja erinevate arenguvõimaluste puudust ei ole. Tuleb ainult langetada õiged otsused ja nende elluviimise nimel tööd teha.“