Kingituseks puhkus, emotsioonid ja hea enesetunne

Just nüüd on õige aeg nautida vee- ja saunamõnusid ning lasta ennast hellitada hoolitsevatel kätel. Aga on ka õige aega mõelda aastalõpu veetmisele – sellekski sobib vahelduseks ülihästi spaahotell. Ja kas ikka kinkida jõuluks asju? Neist väärtuslikumaks kingiks võib osutuda hoopiski puhkus ja emotsioonid.

Spaahoolduses on ammutatud inspiratsiooni Eesti loodusest Foto: Estonia Resort Hotel & Spa

Mida teha, kui kätte on jõudnud hämarate päevade ja pimedate õhtute aeg? Kuidas hoida endas optimismi ja turgutada meeli? Nukravõitu aastaaega saab emotsioonidega laadida Estonia Resort Hotel & Spas.

Pärnus Tammsaare puiestee 4a/6 asuv Estonia Resort Hotel & Spa pakub suures valikus saunamõnusid koos eestimaiste saunarituaalidega kaheksas erinevas saunas koos basseinide ja mullivannidega. Siin on Surnumere soolabassein, väliterrassil suitsusaun ja võimalus ka privaatselt saunamõnusid nautida. Basseinibaar tervislike kokteilide ja vähese alkoholiga jookidega aitab veelgi suurendada heaolutunnet. Rikkalik saunavalik ning võimalus hõljuda Surnumere 33% soolasisaldusega vees on üks põhjusi, mis Pärnu spaade seast just Estonia Resort Hotel & Spa täiuslikuks puhkamiseks välja valida.

Estonian Way of Wellness – heaolu Eesti moodi

Spaamõnud jääksid poolikuks, kui neid ei täiendaks hoolitsused, millega saab keha hellitada pealaest jalatallani. Estonian Way of Wellness – heaolu Eesti moodi – sellise tunnuslausega tutvustab end eestimaine Estonia Resort Hotel & Spa.

Eestimaine pole siin lihtsalt moesõna, vaid nii nagu saunas pakub äratundmisrõõmu ehe eestimaine, on ka spaahoolitsustes ammutatud inspiratsiooni Eesti loodusest, esivanemate taimetarkustest ja pärimusmeditsiinist. Külastajal on võimalik valida nii klassikalisi kui ka idamaade kultuurist pärit hoolitsusi ning lühemaid või pikemaid lõõgastusi.

Puhkajate käsutuses on kaheksa erinevat sauna Foto: Estonia Resort Hotel & Spa

Estonia Resort Hotel &Spas on mõeldud ka neile tegusatele inimestele, kel on tavaks iga päev leida aega aktiivseks liikumiseks. ACTIVESPA kutsub keha ja meelt tasakaalustama pilatese ja joogatundides. Loomulikult on hotellis ka jõusaal, kus saab treenida niihästi omaette kui ka rühmatreeningus osaledes.

Spaast ja hoolitsustest saadud mõnud pole kaugeltki kõik, mida hotell pakub. Gurmaane ja maitseelamuste nautijaid ootab hotelli peahoones asuv restoran NOOT, kus on suurepärane võimalus järele proovida, milliseid hõrgutis valmistatakse peakoka, Eesti Peakokkade Ühenduse liikme ja Eesti ühe tippkoka Rudolf Visnapuu juhtimisel. Muide, just nüüd, novembris minnakse üle kergemalt suvehooaja toiduvalikult rikkalikule jõulumenüüle.

Restorani menüüski järgitakse Estonia Resort Hotel & Spa põhimõtet eelistada võimalikult palju kodumaist ja paikkondlikku toorainet. Menüü laseb aimata valdavalt Eesti kaasaegsest köögist ammutatud inspiratsiooni. Eesti joont hoitakse siingi.

Restoran NOOT pakub hooajaga seotud maitseelamusi. Foto: Estonia Resort Hotel & Spa

Pärnu külastajate silmis on Estonia Resort Hotel & Spa asukoht suurepärane – siinsamas on mõnekümne sammu kaugusel linna üks suuremaid ja kaunemaid parke, s.o Rannapark. Lähedal on omanäoline rannapromenaad ja mererand, mis igal aastaajal mõjub kutsuvalt ning kosutab jalutajaid niihästi mereõhu kui ka muutliku vaatega.

Hotellist vaid jalutuskäigu kaugusel on südalinn ostukeskuste ja Pärnu muuseumiga. Kultuurihuvilistele spaakülalistele pakuvad suurepärast võimalust täiendada lõõgastavat puhkust teatri- ja kontserdielamustega – nii Endla teater kui Pärnu kontserdimaja on jalgsi kõndimise kaugusel.

Praegu on veel aeg tutvuda hotelli kodulehel pakkumistega, mis koondatud nimetuse alla SPAAhullus. Ihule ja hingele mõeldud hoolitsustega, kehale ja meeltele suunatud treeningutundidega või maitsemeeli ergutava õhtusöögiga SPAAhulluse paketti saab broneerida kuni 12. novembrini. Puhata saab kuni 19. detsembrini. SPAAhullus on suurepärane võimalus võtta korraks aeg maha sel ajal, kui ümberringi käib aastalõpu rutt ja sagin!

Lõõgastav Surnumere soolabassein Foto: Estonia Resort Hotel & Spa

Jõulukingituseks spaakülastus

Aastalõpu lähenemine häälestab peolainele ja viib mõtted jõulukingitustele. Üha rohkem levib mõttelaad, et asjade kinkimise asemel – mida niikuinii on enamikul meist küllalt – on väärtuslikumaks kingituseks emotsioonid, olgu need mõeldud kinkijaga koos läbielamiseks või ainult kingi saajale.

Just kingitusväärtusega emotsioone pakub Estonia Resort Hotel & Spa, alustades 13. novembril jõulupakkumistega. Kinkigem siis puhkust iseendale või lähedastele, sõpradele või miks mitte ka töökollektiivile.

Puhkus ja võimalus argirutiinist väljuda on suurepärane kingitus nimelt aastavahetuse eel. Jõulukinkekaardiks kujundatuna mitmesuguses valikus ja erinevate võimalustega jõulupakkumiste kohta on info spaahotelli kodulehel. Kinkekaardi saab lasta ka posti teel soovitud aadressile kohale toimetada.

Ja miks mitte võtta uus aasta seekord vastu spaahotellis! Selmet veeta aasta viimane õhtu traditsiooniliselt kodus, peol või sõprade ringis, tasub kaaluda Estonia Resort Hotel & Spa aastavahetuse pakkumist.

Vana aasta viimasel õhtul on peakokk Rudolf Visnapuu hoolt kandnud maitsva buffet’-laua eest. Pidulikku meeleolu loovad Marek Sadam ja Tõnu Laikre, Marianne Leibur ja ansambel Horoskoop. Õhtut juhib Marek Sadam ning loomulikult ei puudu peokavast ka ilutulestik ega vahuvein.

Vaata lisainfot aastavahetuspeo kohta siit