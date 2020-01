Meravita vitamiinide ja mineraalainete järjepidev tarvitamine hoiab tervena!

Meravita kaubamärgi all tegutsev AS Medical Pharmacy Group on turul alates 2015. aastast ning on aastast aastasse kasvatanud oma kliendibaasi ning jõudnud üha rohkemate kaasmaalaste kodudesse.

Meravita kiire edu taga on personaalsete vitamiinide ja mineraalainete loomine ja mitmekülgne müügivõrgustik. Lisaks jaekaubanduse ja apteekide kettidele kõnetab Meravita oma kliente e-poe, telefonimüügi, pop-up-kaubanduse ja erinevatel messidel ja laatadel esindatuse kaudu.

Meravita on viimaste aastatega seadnud eraldiseisvaks väärtuseks oma klientidele võimalikult lähedal seismise ja nendega kaasamõtlemise. Möödunud aastal just erinevatel messidel ja laatadel vere­vaba meetodiga vitamiinitestimisega paljudele silma jäänud Meravita peab oluliseks, et iga inimene saab just tema kehale vajalikud vitamiinide ja mineraalainete kombinatsioonid.

Meravita klientideks ei ole 2020. aastal mitte ainult terviseteadlikud üksikisikud, vaid juba perekonnad.

Meravita tervisepakett on see, mis on 2020. aastal järjepideva tervise aluseks. Lisaks toidulisanditele sisaldub paketis tasuta terviseuuring (keha koostise raport) meie koostööpartneri Benu Apteegi juures. Efektiivseim viis ainevahetuse kiirendamiseks on aktiivne füüsiline liikumine, mida ergutab paketiga kaasas olev aktiivsusmonitor. Tervislikku komplekti mahuvad veel Meravita vitamiiniteatmik ja konteiner kapslite mugavaks kaasas kandmiseks. Ja loomulikult on kogu paketi perioodi jooksul ka soodustus kõikidele Meravita tavahinnaga üksiktoodetele –20%!

Talvehooaja pakett on hea valik neile, kes soovivad tugevdada organismi loomulikku kaitsevõimet, et püsida kogu talve vältel terve ja energilisena. Pakett sisaldab C-vitamiini pihlakatega, baasvitamiine-mineraalaineid, kõrgkontsentreeritud D3-vitamiini Sacha Inchi proteiinidega ja värskendavat Pohmut.

Liigesed+ paketi eesmärk on varustada Sinu keha toitainetega, mis aitavad säilitada liigeste liikuvust ning mõjuvad tugi- ja liikumiselundkonda toetavalt. Tähelepanu all on ka immuunsüsteemi turgutamine ning organismi loomuliku vastupanuvõime taastamine. Toodete hulgas on oomega-3-6-9-rasvhapped, kapslid liigestele, D3-vitamiin ja kurkum piperiiniga. Liigeste pakett sobib igas vanuses täiskasvanutele.

Saleneja paketiga vabaned raskusest kehas! Saleneja pakett on hea valik neile, kes otsivad motivatsiooni ja plaani jõudmaks tervisliku kehakaaluni. 6-kuulise paketi eesmärk on puhastada keha jääk­ainetest ja mürkidest, ergutada ainevahetust ning soodustada rasvade lagundamist ja põletamist. Tähelepanu all on ka seedeelundkond, mille tervet mikro­floorat aitavad luua ja säilitada probiootikumid.

Meravita on üks suuremaid kodumaiseid vitamiinide, mineraalainete ja toidulisandite tootjaid. Vaata kõiki Meravita pakette Meravita.ee või helista 15225 ja küsi lisa!