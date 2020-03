Millest alustada eritellimusmööbli valimist?

Mööbli tellimisele tuleks mõelda juba hoone projekteerimisel või ruumide rekonstrueerimise kavandamisel. „Kui mööblitootja kaasata projekti kohe alguses, hoiab see kokku oluliselt aega ning annab võimaluse koos sisekujundajaga läbi mängida erinevaid kavandeid nii disaini kui ka tehniliste lahenduste osas. Sealt aga tuleb hinnaeelis,” annab nõu eritellimusmööblit valmistava Timetmööbel OÜ juhataja Ülo Kaljuvee.

Mööbli hinna suuremad mõjutajad on materjali valik ning projekti keerukus, kuid kui on aega vajadusel vahetada materjal välja või mõelda teistsugusele, soodsamale lahendusele, tuleb ka kokkuhoid.

Väga oluline on muidugi ka see, et aegsasti tellitud mööbel valmib probleemideta ettenähtud ajaks. „Me kõik teame, kui palju võib minna maksma projekti tähtaja ületamine. Ent sageli ei mõelda sellele, et kõik materjalid – eriti pidades silmas suuri ja spetsiifilisi projekte – ei saa seista mööblitootja laos. Need tuleb tellida ning see võtab oma aja. Pikem tellimusaeg annab aga tootjale võimaluse oma töömahtu ja ajakava paremini planeerida," selgitab Kaljuvee.

Timetmööbel omab mööblitootmise valdkonnas pikaajalist kogemust nii suurte äriklientide, väikeettevõtete kui ka eraklientidega. Igaks tööks on ettevõttel omad seadmed – nii-öelda käsitöönurgast kuni suure, masstootmist võimaldava masinapargini. „Täna on meie tähelepanu suurtel projektidel ning laias laastus võib öelda, et 85% meie klientidest on ärikliendid. Oleme aastaid teinud kindlatele partneritele alltöövõttu ega ole pidanud turundusega tegelema, täna aga on meie võimsus tänu investeeringutele kasvanud ning tunneme huvi uute väljakutsete vastu,” räägib Kaljuvee.

Timetmööbel suudab toota plaatmaterjalist ühes kuus olenevalt keerukusest 5000-10 000 detaili. Sinna alla käivad kõik töötlusetapid nagu projekteerimine, saagimine, kantimine, freesimine, puurimine. Tehnika osas usaldatakse vaid Saksa kvaliteeti. „Tootmises on lisaks optimaalsele töökorraldusele oluline pinkide kiirus ja töökvaliteet. Eestis on sadu mööbliettevõtteid ja väga tugev konkurents, nii et kiirus on aina olulisem, iga sekund on tähtis,” ütleb Kaljuvee. Ta kiidab töökat kollektiivi, kes on alati valmis klientidele vastu tulema ning projektide õigeaegseks valmimiseks endast kõik andma.

Iga projekt on tema sõnul põnev, olgu tegemist majutusasutuse sisustamisega, kus kõik numbritoad peavad välja nägema ühesugused, või kruiisilaevadele mööbli tootmisega, kus nõuded mööblitootjatele on kõrged ning paigaldusaeg kallite kaimaksude tõttu napp. Kuna paigalduskiirus on tegelikult oluline iga projekti puhul, on Timetmööbel investeerinud tehnoloogiasse, mis aitab töid lõpule viia kiiremini ja täpsemini. Kahjuks juhtub aga pahatihti ikkagi nii, et mööblitootjad kutsutakse kohale projekti viimases etapis koos koristajate ja põrandavahatajatega.

Timetmööbel juhataja asetäitja Raigo Sestverk lisab, et üldiselt paneb tellija hoone või ruumide värvilahendused ja stiili paika sisekujundaja, mis tähendab, et seinad, laed, põrandad peavad mööbliga kenasti kokku sobituma. Aga just seetõttu ongi väga oluline enne lõplikku värvilahenduse paikapanemist suhelda mööblitootjaga, et kas just seda tooni või spetsiaalset materjali on võimalik saada ja kui kiiresti. „Meie turu väiksuse tõttu võib spetsiifilisemate materjalide ja värvide ettetellimisaeg ulatuda isegi kuni paari kuuni, aga kui sellega ei osata arvestada ning materjali tarneaeg peab meist mitteolenevatel aegadel pikenema, kannatab terve objekt. Kui kogu mööblilahenduse paika panek tundub projekti alguses liiga vara, võiks kindlasti eeltööd teha keerukamate ruumide nagu köögi, vannitubade ja garderoobide sisustamise osas.”

Praktilisus või disain?

Millist mööblit siis tänaste ärihoonete, kaubanduskeskuste, majutusasutuste ning kodude puhul eelistatakse – kas peale jääb silmapaistev disain või pigem nutikad lahendused? Kaljuvee ja Sestverk tõdevad, et nii üks kui ka teine, sest need kaks omadust on tänapäevaste materjalide ja tehnoloogia juures väga hästi liidetavad.

Innovaatiliste suurprojektide puhul suudab Timetmööbel tänu nutikale tarkvaraprogrammile optimeerida oluliselt materjali kulu ja lahendada kiirelt erinevaid projekteerimisküsimusi. Kaljuvee rõhutab siiski, et kuigi tarkvara eksib vähem ja teeb oma töö ära kiiremini, on oluline omada tugevaid insenere. Nagu on ettevõtte raudvara ja väga pikaajalise kogemusega projektijuht Peedu Kirs, kes suudavab lahendustest välja võtta maksimumi ning projekte nii lugeda, koostada kui ka täiendada. Näiteks köögitehnika puhul saab küll võtta integreeritava tehnika mõõdud internetist, kuid need ei pruudi 100% reaalsusega klappida ning seetõttu on mõistlik enne tootma hakkamist olulised kohad üle mõõta.

Innovaatilisus on üldiselt tänapäeval märksõna. Ka Timetmööbel loob ja mõtleb välja uusi lahendusi, mida ei ole laialdaselt turul saada – valgusmoodul mööblifasaadist ja LED-valgusega kantidest kuni juhtmevabade mobiililaadijateni, mis on nähtamatult mööblisisse integreeritud. Sinna vahele jääb veel palju lahendusi.

Sestverk räägib tänapäevastest populaarsetest plaatmaterjalidest nagu MDF, plastid, kõrgsurvelaminaadid ja melamiin, mis on vastupidavad, atraktiivsed ning näevad head välja. „Aga üldiselt võib öelda, et inimesed ootavad mööbliesemelt kordades rohkem kui 10 aastat tagasi: näiteks küsitakse järjest enam süvistatavaid valgustusmooduleid, mugavaid kontorimööblisse integreeritud elektri lahendusi ning oleme mööblisse paigutanud isegi biokamina, mis oli väga pilkupaeluv.”

Kaljuvee lisab, et teostada suudetakse ka disainerite kõige hulljulgemaid ideid. Timetmööbeli meeskonnale meeldivad mastaapsed ning eksklusiivsed projektid. Kuigi lihtsat masstoodangut on lihtsam teha, hoiab pliiatsi terava just keerukas käsitööprojekt. Tarneaegadest rääkides algavad need kahest päevast ja ulatuvad poole aastani. Kõik sõltub materjali, projekti suurusest ja kättesaadavusest: kui näiteks valmismaterjalide puhul saab koduköögi kätte nädalaga, siis soov saada kõrgläikega mööblit lisab tarneperioodile umbes nädala.

Timetmööbel on abiks, kui teie vajadused on masstootjate pakutavatest mööblilahendustest spetsiifilisemad. Ettevõte toodab erinevate kasutusvõimalustega mööblit kauplustesse, kontoritesse, kruiisilaevadele, eramutesse ja korteritesse alates köögi-, garderoobi- ja vannitoasisustusest kuni laudade ja kappideni.

Timetmööbel on alati valmis uuteks koostöödeks ja väljakutseteks!

