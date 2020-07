Väljend “paberist seinad” oli seni vaid sõnakõlks

Klient pöördus meie poole sooviga renoveerida WC ja vannituba ühes Tallinna magalarajooni korteris. Mõned nädalad hiljem andsime kliendile üle hoopis täielikult renoveeritud korteri, jagab oma kogemust Remondikompanii OÜ projektijuht Kaspar Aruvee.

Esmase ülevaatuse käigus tehtud pakkumine oli sobilik ning nädal peale objektiga tutvumist alustati lammutustöödega. Esimesel päeval selgus, et tegemist ei ole sisse tõstetud karbiga vannitoaga nagu paljudes uuemates paneelmajades. Selle asemel koosnesid seinad hoopis metallvitstega seotud tundmatu päritoluga ehitusplaatidest. Koos omanikuga sai otsustatud et ehitame uue kaasaegse karkassiga, kuid lihtsa kips vaheseina. See võimaldas natuke ka planeeringut loogilisemaks muuta, ning uks ei avane enam kitsasse koridori. Ühtlasi oli mõistlik võtta juba ette koridori ja köögi värskendus sest mõlemas ruumis puudus selleks hetkeks üks viimistletud sein.

Remonti tehes tuleb alati olla valmis üllatusteks

Kui remont algas arvatust ulatuslikumalt – vannitoa remondist sai ka esiku uuendamise projekt, siis oli sellel objektil veel varuks üllatusi. Tõsi, üllatused on miski millega ehituses arvestada tuleb ja milleks meistrid alati valmis on.

Kui uued seinad said kohale seatud ja viimistlustöödega algus tehtud otsustas omanik, et parem on ette võtta juba terve korteri renoveerimine. Soovi põhjal tegime hinnapakkumise tööde kolmandale järgule ja leppisime kokku uues tähtajas. Samuti käisime üle soovitud viimistluslahendused, ning tellisime veel ühe prügikonteineri. Omanikul jäi vaid oodata valmis korteri üleandmist.

Ideaalne investeering

Maja milles töid teostasime ei olnud veel renoveeritud, kuid soodsa asukoha tõttu annab lihtne värskendusremont uuele üüripinnale kohese lisaväärtuse. Konkreetsel pinnal polnud varasemalt põhjaliku remonti maja ehitamisest saadik teostatud. Seega oli võimalik ja lausa vajalik uunedada lisaks viimustlustöödele remondi käigus ka kogu korterisisene elektrisüsteem. Nii lisaks kosmeetilide efektiga töödele tagasime ka ohutuse ja kaasaegse funktsionaalsuse.

Kui koridor ja köök said pahteldatud sirgeks ja seejärel värvitud, läksime tubades lihtsama valiku teed. Peale aluspindade siledamaks kõpitsemist kandsime seintele neutraalsetes toonides tapeedi. Lagesid kipsiga katma hakata ei olnud mõtet, needki pahteldasime siledaks ja kandsime peale paar kihti laevärvi.

Põrandale oli algselt planeeritud laminaatparkett, kuid kuna korteri põrandapinda ei olnud väga palju sai otsustaud vahetada kvaliteetse naturaalse tammeparketi vastu. Lõppviimistluses püüab kvaliteetne põrand koheselt silma. Lisaks on päris puu jala all tuntavalt soojem, mille lähedale saab vaid LVT põrandakate.

Esimesed asjad viimasena

14 fotot

Tulles tagasi algse projekti juurde – vannitoa ja WC remont, mis ka ei möödunud üllatusteta. Esimese asjana tuli seinasisese poti paigaldamise tõttu liigutada käteräti kuivatit. Keeruliseks teeb töö kogu püstaku ajutine sulgemine kui ka vanade palsttorude jätkamine. Selleks on tarvis spetsiaalset torukeevitust, mida pakub meie kogemusel kõige kiiremini Toruabi.

Teine tõrge saabus koroonakriisi tõttu tekkinud üleilmsest logistiliseks katastroofist, mille tõttu ei laekunudki soovitud dushikabiin. Otsisime kaubandusest saadaoleva kuid võimalikult sarnase toote, ning olid viimane lihv antud.

Kogu töö võttis aega 5 nädalat. Kui oleksime alustanud kohe kogu korteri renoveerimisega oleksime suutnud 4-5 tööpäeva kokku hoida.

Pole oluline, kas tegu on pisiremondiga või terve korteri renoveerimisega, on meie meistrid valmis väljakutseteks.

Küsi pakkumist juba täna:

Remondikompanii OÜ

+372 5551210

info@remondifirma.ee

remondifirma.ee