Omanäoline stock-office mikro- ja väikeettevõtjatele Tallinna piiril Peetris

Rajatava ärimaja igal stock-office tüüpi üüripinnal on eraldi esinduslik sissepääs otse tänavalt. Foto: EVERAUS Kinnisvara

EVERAUS Kinnisvara rajab koostöös NOBE’ga Tallinna piirile Peetrisse ärimaja, mille üheks osaks on stock-office tüüpi üüripinnad.

Piirkonnas ei leidu äripindasid mikro- ja väikeettevõtjatele, kes ei vaja suurt laopinda ja otsivad optimaalse suurusega ruume, kus saab pidada nii kontorit kui väikest ladu, vajadusel ka esinduspoodi ja väiketootmist. Selle tühimiku täidavad sügisel valmiva Reti tee ärimaja I korrusel asuvad stock-office tüüpi kõrgete lagedega (kuni 4m) üüripinnad suurusega kuni 58m2, mis rajatakse EVERAUS Kinnisvara juhatuse liikme Janar Muttik sõnul just mikro- ja väikeettevõtjate vajadusi silmas pidades. Reti tee ärimaja teeb Peetri kandis omanäoliseks ka julge ja eristuv disain ja suurepärane asukoht hinnatud elamu- ja äripiirkonna piirimail.

Mis on stock-office tüüpi kinnisvara?

Stock-office on ärikinnisvara, kus ettevõtte kõik üksused toimivad samas kohas. Kontori ja esinduspoe, lao ja tootmise ruumid on kõik ühe katuse all.

Kellele on stock-office tüüpi kinnisvara mõeldud?

Sihtgrupp sõltub pinna suurusest. Valdavalt algavad stock-office tüüpi pindade suurused paarisajast ruutmeetrist. Tallinna piirile Peetrisse rajatav ärimaja on aga mõeldud mikro- ja väikeettevõtjatele, kes vajavad pinda kaupade ladustamiseks või ka tootmiseks, aga samal ajal ka kontoriks või esinduspoeks, kuid ei vaja seda sadu ruutmeetreid. Sihtgrupist tulenevalt on Reti tee ärimaja stock-office tüüpi üüripindade suurus kuni 58 m2 (seejuures on lagede kõrgus kuni 4m).

Nõudlust stock-office tüüpi kinnisvara järgi toetab e-kaubanduse kiire areng, sest konkurentsivõimelisemad on need ettevõtjad, kes suudavad kaupu kohe ja kiiresti pakkuda. E-kaubanduse kasvu kiirendajaks on ülemaailmne kriisiolukord, kuid pikas plaanis on põhjuseks muutunud tarbimis- ja ostuharjumused. Müük läbi e-kanalite muutub tavapäraseks kaubanduspraktikaks.

Ülemaailmse kriisiolukorra tõttu kolivad ettevõtjad ümber e-kanalitesse, kuid üha enam kaaluvad ettevõtjad ka kolimist seniselt kaubanduspinnalt pinnale, millel on eraldi sissepääs eelistatult otse tänavalt ja kus on otsustusvabadus lahtiolekuaegades. Varem eba- või väheolulisest on kriisiolukorra tõttu saanud ellujäämise ja jätkusuutliku äritegevuse küsimus.

Miks eelistada stock-office tüüpi äripinda uues ärimajas?

94% kõigist Eestis tegutsevatest ettevõtetest moodustavad mikro- ja väikeettevõtjad, kellel on optimaalse suurusega äripindade puudumise tõttu peamiselt kasutada vaid vanad hooned, kus äripinnad on aja jooksul pigem juhuslikult tekkinud. Nendes hoonetes on tehnilised lahendused iganenud ning klientide ja kaupade liikumine (sh parkimine) läbi mõtlemata. Sobivate pindade puudumisel on erinevad üksused sageli rajatud erinevatesse kohtadesse. See on aga töötajale ja kliendile ebamugav ning ettevõtjale ebaefektiivne, kui kontor asub ühes kohas, müük-teenindus teises kohas ja ladu-tootmine kolmandas või neljandas kohas.

Uued stock-office tüüpi ärimajad on projekteeritud multifunktsionaalsete äripindadena ja terviklikult läbi mõeldud, neis puuduvad tarbetud koridorid ja kasutud nurgad. Iga kasutuses olev ruutmeeter on kasulikult kasutatav. Võrreldes vanade tootmis- ja laopindadega asuvad uued stock-office tüüpi pinnad üldjuhul ka paremas asukohas ja näevad esinduslikumad välja, mistõttu saab lao ja tootmisega samas kohas pidada ka kontorit ja esinduspoodi. Reti tee ärimaja I korrusel asuvate stock-office tüüpi üüripindade eeliseks lisaks heale asukohale ja esinduslikule väljanägemisele on pindade optimaalne suurus mikro- ja väikeettevõtjatele.

Kuidas võidab stock-office tüüpi üüripinnast ettevõtja?

Reti tee ärimaja tagahoovis asub parkla ja stock-office tüüpi üüripindade tõstukse-jalgväravatega sissepääsud lattu. Foto: EVERAUS Kinnisvara

Üüripinda valides tuleb hinnata kulu tervikuna, mitte ainult üürikulu. Stock-office aitab oluliselt säästa logistika-, personali-, kommunikatsiooni- ja kõrvalkuludelt. Uus hoone on energiasäästlikum ja seetõttu on kõrvalkulud oluliselt väiksemad. Stock-office tüüpi pinnal võtab müügimees kliendi vastu, müüb kauba, vormistab ostu ja annab kauba kliendile kätte ning puudub vajadus eraldi transport- või laotöölise järele. Kui kõik üksused ja töötajad toimetavad ühe ja sama katuse all, jääb ära ka üksustevaheline transport ja logistika ning vähenevad telefoni- ja meilisuhtlus ja kehvast kommunikatsioonist tingitud vead. Omades igal ajal ülevaadet tellimustest ja ligipääsu laole, saab kindel olla, et kaubad väljastatakse korrektselt ja õigeaegselt. Juhil on ettevõttest parem ülevaade ja väheneb vajadus vahejuhtide järele.

Kulude kõrval tuleb hinnata ka äripinnast saadavat tulu. Äripind ei ole ainult pind, kus ettevõtja tegutseb. Tegemist on ettevõtja mainet nii otseselt kui kaudselt mõjutava faktoriga. Edukamad on need ettevõtjad, kes asuvad kliendi tuiksoonel ning suudavad kaupu kohe ja kiiresti pakkuda.

Liites kuluefektiivsuse ja konkurentsieelise ning kasvupotensiaali on selge, et stock-office tüüpi üüripinnast ei kaota ettevõtja midagi, kuid võidab nii mõndagi.