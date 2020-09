Merealused kaablid saavad paika ka kõige ekstreemsemates keskkondades

Eelmisel aastal paigutati Euroopasse uusi tuulikuid 15,4 GW, millest 76% moodustasid maismaatuulikud. Riiklik energia- ja kliimakava näeb ette, et aastaks 2030 peab Eestis paigaldatud tuuleenergia koguvõimsus küündima 1200 MW-ni ning toodang 2640 GWh, mis tähendab pea neljakordset kasvu võrreldes möödunud aastaga, kirjutas Äripäeva tellijatele ilmunud Tuuleenergia eri.

Prysmian Groupi kaablite paigaldamise laev. Foto: Prysmian Group

Keilas tegutsev Prysmian Group Baltics AS kuulub maailma suurimasse kaablitootmise kontserni Prysmian Group, kel on tuuleparkide ehituseks olemas nii lai valik kaableid kui ka tugev know-how.

Tuuleenergia pakub konkurentsi

Läänemere meretuuleenergial on suur kasutamata potentsiaal ning meretuuleparkidest võib saada olulise panuse andja Eesti kliimaeesmärkide saavutamisel ning kasvuhoonegaaside vähendamisel elektritootmises. Tuulikud on arendatud võimsamaks ja efektiivsemaks ning meretuuleparkide rajamine on hoogustunud vastavalt sellele, kuidas on langenud nende rajamise hind. Taanlaste Kriegers Flaki meretuulepargi näitel on meretuuleenergia hind jõudnud tänaseks tasemele, mis teeb tuuleenergia konkurentsivõimeliseks teiste energiaallikatega.

Kaablid kilomeetrite sügavusele merepõhja

Maailma suurimal kaablitootjal Prysmian Groupil jagub kogemusi meredes paiknevate tuuleparkide merealuse kaabelduse ehitusega. Hetkel on töö käimas Saksamaal, kus ühe maailma suurima ja parima tehnoloogiaga varustatud kaablilaeva Giulio Verne’i abil paigutati vajalikud kaablid 2000-meetri sügavusele. Esimene mittemetallilise armeeringuga veealune kaabel, mis loodud spetsiaalselt süvavee rakenduste jaoks, paigutati ettevõtte poolt kahe Kreeka saare Evia ja Androse vahele. Tänu sellele uuenduslikule tootele suudab Prysmian teostada paigaldusi kuni 3000 meetri sügavusele ja pakkuda oma klientidele peaaegu kõiki vajalikke merealuseid kaablimarsruute. „Pakume tipptasemel allmaa kõrgepinge kaablite ja merealuste kaablite lahendusi planeedi kõige ekstreemsemates keskkondades,“ sõnab Prysmian Group Balticsi juhatuse esimees Tarvo Leppik.

Elekter miljonile kodumajapidamisele

Ettevõtmisi, millega Prysmian Group aktiivselt seotud, on töös alati rohkem kui üks. Nii tegutsetakse näiteks Saksamaal Emdenis 2024. aastaks valmivas projektis DolWin5, mis hõlmab endas elektriühenduse rajamist avamere tuulepargi ja mandri vahele. Tuulepark hakkab tootma 900 megavatti (MW) taastuvast energiaallikast elektrienergiat umbes miljonile kodumajapidamisele. Lõuna-Prantsusmaale rajatakse avamere tuulepargi projekti raames kaablisüsteem, millest 19 kilomeetrit kaabeldust hakkab asuma maapinnal ning 3 kilomeetrit meres. Vastutatakse nii kaablite tootmise, transpordi, paigaldamise, kaitse ja tuulepargi hoolduse eest.

Toodang valmib 100% rohelisest energiast

Kõikides töödes, leidku need aset maal või vees, tegutseb Prysmian Group keskkonnale mõeldes. Hiljuti arvati ettevõte Morgan Stanley analüütikute poolt 118 enim CO2 vähendavate ettevõtte hulka maailmas, lisaks on ettevõte Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksi 2019. aasta edetabelis elektri- ja elektroonikatööstuste sektoris teise koha omanik.

Keila tehase toodang valmib juba viimased kolm aastat 100% rohelisest energiast.

„Kõik ettevõtted, kes soovivad olla edukad ja jätkusuutlikud, on täna kohustatud olema oma tegevuses keskkonnaalaselt vastutustundlikud.

Kahjuks on palju ka rohepesu ehk näitlikult justkui ollakse keskkonnasõbralikud, kuid teod ei jõua järele. Meie oleme läinud teist teed: eelkõige oleme oma tegudelt rohelised, aga seejärel ka räägime sellest, et olla teistele eeskujuks ning teavitada kliente ja partnereid,” ütleb Prysmian Group Baltics ASi juhatuse esimees Tarvo Leppik.

Nii hinnataksegi firmas kaabli ressursikulukust alates tooraine tootmisest kuni kaabli kasutusaja lõpuni. Eesmärk on luua toodetele rohelise jalajälje passid, et klientidel oleks võimalik lisaks toote maksumusele hinnata ka selle keskkonnasäästlikkust. Prysmian Group on välja arendanud 100% taaskasutatava kaabli isolatsioonimaterjali P-Laser, mida kasutatakse näiteks Saksamaal SuedOstLink projektis, mis on üks ühendus Põhja-Saksamaal asuvate tuuleparkide toodangu ülekandest Lõuna-Saksamaale. Tänane lõpptarbija mõtleb vastutustundlikumalt ja see kajastub ka tema soovides. “Tootjatel on tegelikult hea meel arendada keskkonnasõbralikke lahendusi,” sõnab Leppik.

Töö käib ideest lõppteostuseni

Prysmian Groupist on võimalik kaablite valdkonnas abi saada projekteerimisest kuni ehituse ja paigalduseni välja. Ettevõte, mis tegutseb kokku 50. riigis ja millel on kokku 106 tehast ning 25 teadus- ja arenduskeskust ning umbes 30 000 töötajat, teenindab arenevaid turge ning kogukondi kõikjal maailmas. Tehased on oma kategooriates maailma suurimate tootmisvõimekustega ja võimelised toetama ka enneolematuid ning keerukaid tipptasemel projekte. Keilas asuv tehas oli üks esimesi Baltikumis, kus 1990ndate keskel investeeriti ISO kvaliteedijuhtimise süsteemi.