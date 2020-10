Isolta annab väikeettevõtjatele arvete saatmisest vabad laupäevad

Foto: Isolta Baltic OÜ

Isolta on arvete saatmise tarkvara ja mõeldud väikeettevõtetele nende elu lihtsamaks tegemiseks, räägib Isolta Baltikumi juht Laura Algo.

“Isolta kuulub Põhjamaade suurima majandustarkvara pakkuja gruppi, mis tegutseb Soomes, aga Isolta tiim on säilitanud oma väiksuse ja iseseisvuse - meil on ikkagi ainult oma kontor, oma inimesed ja oma kultuur,“ tutvustab Algo firmat.

Väikeettevõtetel on mitmeid erinevaid probleeme, Isolta on keskendunud selle probleemi lahendamiseks, et väikefirma omanikul oleks lihtne arveid saata ja finantse hallata. Isolta kasutajad on ka äsja ettevõte asutanud inimesed ja neil ei ole veel väga suurt aimu sellest, et kuidas arved peaksid välja nägema, aga on vaja arve kiiresti välja saata.

Isolta tarkvara saab kiiresti kasutusele võtta ja esialgu saab arveid saata tasuta ning mitmes eri keeles, kui on näiteks ka rahvusvahelisi kliente. Isoltast saab lihtsalt müügiaruanded välja võtta. See on hea abimees väikeettevõtjale. Ta näeb süsteemist ise, kui palju on valitud perioodil olnud müüki ja laekumisi ning kui palju nõudeid veel üleval on. Ka aruandeid riigile saab esitada hõlpsasti. Isolta aitab väikefirma juhil ka raamatupidamiskuludelt kokku hoida.

„Soomes räägitakse ka eraldi arvete saatmise päevast - väikeettevõtjad saadavad laupäeviti arveid ja kulutavad selleks pool päeva, meie üritame seda ajakulu aidata vältida, et saaks arved käigu pealt ja juba otse näiteks kliendikohtumiselt välja saata,“ räägib Algo.

Teada on, et erinevates riikides on veidi erinevad raamatupidamisseaduseid, tavad ja süsteemid. Eestis on näiteks kasutusel ka e-arvete süsteem.

Kas Isolta lahendus kohaldub ka Eestis kasutusel olevate muude raamatupidamissüsteemidega?

Arvete kohustuslikud rekvisiidid ja osad on Euroopa Liidu riikides ikkagi samad. Isolta on panustanud sellele, et need kõik oleks arvel automaatselt välja toodud. Selles mõttes kohaldub küll nii Eesti kui ka Soomega. Läti osas on tarkvara ka veidi rohkem kohaldatud ja loonud oma Läti arve põhja, sest Lätis peab arvel olema palju rohkem infot. Isolta on uurinud ka Ameerika ja Austraalia veidi teistsugused arvete mudelid ja need on ka töös.

Aga ütlen julgelt, et Isoltaga saab saata erinevate riikide vahel arveid ja kõik kohustuslikud andmed on täidetud.

Kui Isolta programmist saata kliendile arve ja kui seda arvet kliendi poolt vaadata, kas nemad saavad neid arveid oma raamatupidamissüsteemidesse automaatselt integreerida?

Hetkel meil ei ole seda integratsiooni tehtud Eesti poole peal veel lõpuni viidud. Soomes töötab otse integratsioon raamatupidamistarkvaraga.

Eestis on kasutusel väga palju erinevaid raamatupidamistarkvarasid ja leida nende seast üks, mis kõigile sobib, on üsna raske, aga see lahendus on meil tööde nimekirjas.

Foto: Isolta Baltic OÜ

Meie jaoks on väikeettevõte ikkagi see, kes hoolitseb ise oma finantsasjade eest või vähemalt püüab seda teha. Ettevõte muutub nö suureks siis, kui tal on nagu juba nii palju arveid, et mõistlik on lisaks võtta raamatupidamistarkvara. Isolta kliendiks sobivad väikeettevõtjad, kellel ei ole vaja suurt raamatupidamistarkvara, mis võtaks nii kaua aega selgeksõppimiseks, et muuks ei jäägi aega.

Mis on see arvete maht kuus, mida on mõistlik Isoltaga hallata?

Teenust saab kasutada tasuta, kui firmal on nii kümme arvet aastas - pakume sageli ka mitmeid võimalusi teenida boonusarveid juurde. Me oleme paindlikud. Ja see kümme arvet aastas tasuta ei ole ainult üheks aastaks, vaid see jätkub ka järgmisel aastal uuesti. Kuni ettevõte ise näeb, et nüüd hakkasin kasvama, kliente ja arveid on rohkem ja mõistlik on võtta piiramatu pakett kasutusele.

Mis suurema mahu tasud on?

7-9 eurot kuus maksab teenus, kus saab suuremas mahus arveid välja saata, ka e-arveid. Täna on Isoltas arutusel kogu tootepaketi uuendamine nii nagu kliendid meile tagasisidet on andnud.

Te rääkisite müügiaruandest, millise aruande Isolta loob? Mis infot see sisaldab?

Seal on näiteks näha kogu valitud perioodi müük ja käibemaksu summa ning maksete põhine arvete aruanne. Laomajandust meie tarkvaras ei ole.

Kuidas on sularahaarvetega, mõned väikeettevõtjad müüvad ka sularaha eest oma kaupa või teenust?

Sularaha arveid saab Isoltaga lihtsasti teha, valida lihtsalt arve tüübiks sularahaarve ning see kas välja printida või meilide saata.

Mis on Isolta peamised plussid võrreldes konkurentidega?

Foto: Isolta Baltic OÜ

Eesti turul teist niilihtsat arvete saatmise lahendust ei ole. Meie kliendid on öelnud nii: lihtsus, mugavus, ajasääst ja iseseisvus, mis kasutamisega kaasneb.

Kas selleks, et Isoltat kasutada, on vaja ta installeerida arvutisse või muusse seadmesse?

Ei ole vaja midagi alla laadida, kõik töötab pilvepõhiselt – igalt poolt, kus ettevõtja viibib.

Kas seda saab kasutada ka mobiilse seadmega?

Oleme teinud oma lahenduse kohe mobiilisõbralikuks. Kohe kui veebibrauserisse sisse logida, pakub ta kliendi telefonile kõige sõbralikumat lahendust. Põhimõtteliselt saab ettevõtja suvalisel ajal ja suvalises kohas, kus on internetiühendus, oma telefoniga minna Isolta süsteemi ja telefonist otse arve välja saata. Näiteks saab kohe kliendikohtumisel arve mobiililt välja saata.

Ja arve jõuab siis kohale teisele poolele kohale e-mailiga PDF-formaadis?

Isoltaga saab saata arved erineval viisil: saab endale PDFina alla laadida või kohe manuseks teha ja e-mailiga saata. Teine võimalus on saata otse kliendi meilile, mis tähendab seda, et sellega kaasneb võimalus näha, kas klient on selle arve juba avanud või mitte. Nii ei saa keegi öelda, et ma pole teie arvet kätte saanud.

Mitmed Isolta kliendid on öelnud, et see võimalus avamist näha on nii hea - ei pea üldse oma klientidega vaidlema hakata, kas ta on arve kätte saanud vaid saab kohe öelda, et ma näen, et sa oled arve avanud. Kolmas viis Isoltaga on ka e-arvete saatmine.

Isolta on väga palju panustanud ka klienditeeninduse kättesaadavusse. Eesti klientidega suhtleb Laura Algo ise vestluse aknas.

Kui kaua läheb aega, et esimene arve välja saata?

Pärast registreerumist saab esimese arve välja saata paari minutiga. Minge isolta.ee veebilehele, tehke end kasutajaks, sellega mingeid rahalisi kohustusi ei kaasne. Ja, kui tekib küsimusi, siis on Laura Algo teid seal juba tervitamas ning tutvustamas kiireimat teed arvete saatmiseks.

Klientide arvu osas jälgib Isolta kahte numbrit - aktiivseid kasutajaid, neid on Eestis juba 2500, ja teine oluline näitaja on maksvad kliendid. Neid on Eestis 700 ja Balti riikides kokku ligi 1000. Grupi peale kokku on ettevõttel kokku üle 10 000 maksva kliendi ja üle 20 000 aktiivse kasutaja.

Aktiivsete kasutajate hulka loetakse ka kõik tasuta teenuse kasutajad.

Kui tekkis ka teil tekkis huvi, siis vaadake isolta.ee