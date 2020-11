Artem Umanets RIA.com Marketplaces’ist: „Tallinna börs vajab uusi ettevõtteid ja uut hoogu”

Tallinna börs (Nasdaq Tallinn AS) asutati 1995. aastal. Foto: Liis Treimann

Tallinna börs (Nasdaq Tallinn AS) asutati 1995. aastal. Selle aja jooksul on investorid saanud näha ettevõtete tõuse ja langusi. Kes pidid börsi tegutsemise aja jooksul sealt lahkuma? Kes võib börsilt lahkuda tulevikus? Kas on oodata uusi tegijaid? Räägib Eesti IT-ettevõtte RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artem Umanets.

Nasdaq Tallinn on ainus reguleeritud väärtpaberite järelturg Eestis. Börs elab läbi raskeid aegu ja seda mitte ainult koroonaviiruse pandeemia tõttu.

„Börsi käive on viimase kümne aastaga langenud kümme korda. Mõju on avaldanud nii ettevõtete aeglane kasv kui ka uute tegijate puudumine. Oma panuse andis ka koroonaviiruse pandeemia. Praegu kaubeldakse börsil vaid 14 ettevõtte aktsiatega. Börsi eksisteerimisaja jooksul on sealt lahkunud üheksa ettevõtet. Ja kui Tallink Grupp ostetakse investorite poolt, siis võib ka see ettevõte börsinimekirjast lahkuda. Eesti aktsionärid saavad oma raha kätte. Aga kuhu paigutada oma raha?” küsib Artem Umanets.

„Kõige huvitavam on see, et börsil on põhiliselt esindatud ainult ettevõtted, kes tegelevad tootmise, panganduse või ehitusega. Aga IT-ettevõtted? Börsil neid lihtsalt pole. Meie kavatseme läbi viia IPO. Sellest saab sensatsioon. Miks? Seletan natuke hiljem”.

Nasdaq Tallinn: 16 tegijat

Enne kui läheme edasi nende ettevõtete juurde, kes võivad siseneda Nasdaq Tallinn börsile, meenutagem kes on praegu börsi põhinimekirjas. Praegu Tallinna börsil on 14 põhitegijat. Need on peamiselt pangad ja ettevõtted, kes tegelevad ehituse, tootmise ning kauba- ja reisijateveoga.

1. Arco Vara — kinnisvara

2. Baltika Grupp — moetööstus

3. Coop Pank – finantsteenused

4. EfTEN Real Estate Fund III – kinnisvara

5. Ekspress Grupp — massimeedia

6. Harju Elekter — elektriseadmete tööstus

7. LHV Group — finantsteenused

8. Merko Ehitus — ehitus

9. Nordecon — ehitus

10. PRFoods — kalatööstus

11. Pro Kapital Gropp – kinnisvara

12. Silvano Fashion Grupp — pesutööstus

13. Tallink Grupp — meretransport

14. Tallinna Kaubamaja Grupp — kaubandus

15. Tallinna Sadam – sadama- ja logistikateenused

16. Tallinna Vesi — veevarustus.

Kes võib tulla Nasdaq Tallinn börsile?

Artem Umanets pakub, et peagi võivad Tallinna börsile ilmuda uued tegijad.

„Börsile võib tulle rida uusi ettevõtteid. Võimalik, et juba 2021. aastal. Võib-olla näeme uusi tegijaid pangandussektorist, nagu Inbank ja Luminor. Samuti võib teostada esmast noteerimist ka Electroair, kes toodab toiteallikaid lennukitele. Pole välistatud, et börsile võib tulla ka pakiautomaate ja -roboteid tootev Cleveron. Kõigi nende ettevõtete esindajad on rääkinud plaanidest börsile minna. Kuid koroonaviirus ajas kõik plaanid sassi,” räägib Artem Umanets.

RIA.com Marketplaces kavandab IPO-t

Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces on saavutanud edu hiigelsuures Ukrainas. Tema automüügi- (AUTO.RIA.com) ja kinnisvaramüügiportaal (DOM.RIA.com) on pälvinud Ukraina rahvusliku kaubamärgi tiitli. Ja Artemi sõnul on endiselt kavas minek Nasdaq First North börsile.

„Oleme lõpetamas auditoorkontrolli, arutame tulevikuplaane koos investorite ja juristidega. Jah, kavatseme minna Nasdaq First North’ile. Tuli ajakava nihutada, kuid kõik on jõus. Meist saab börsil esimene heade finantsnäitajatega IT-ettevõte,” räägib Artem.

„Tasub öelda, et ükski praegu börsil noteeritud ettevõtetest ei kasva nii kiiresti kui RIA.com Marketplaces. Näiteks viimase nelja aasta jooksul kasvasime keskmiselt 59% aastas. Ja börsil olevate ettevõtete kasv on keskmiselt kuni 10% aastas. See ei jäänud Eestis märkamata ja juba praegu saame küsimusi potentsiaalsetelt investoritelt ning arutame börsile tulekut”.