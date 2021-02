Sisustussalong Vipex arutleb: mida uut toob aasta 2021 sisekujunduses?

Tuleva aasta sisekujunduse suundumused on edasiminek seni nähtust. Märksõnadeks on orgaaniline ja lihtne. Naturaalsete materjalide tähtsustamine ja peen värvikasutus. Efektsed üleseinasuurused pildid keraamiliste plaatide või tapeetide näol. Loodus tuuakse tuppa elustaimede, kuivatatud lillede või pilditega loodusest.

Serenissima keraamiline seinasuurune pilt Fööniks Foto: Vipex AS

Mis stiil jääb, mis aga üllatab?

Japandi disain. Skandinaavia funktsionaalsuse ja Jaapani maalähedase minimalismi kombinatsioon on menukas praegu ja tulevikus. Selline sulandamine loob funktsiooni ja vormi kooskõla, keskendudes puhastele joontele ja heledatele värvidele. Vähem on rohkem, mis ilmneb ka kunstivalikus. 2021. aasta üks suundumustest on interjööriga sulanduv kunst. Üha rohkem lööb laineid joonekunst nii seintel, esemetel kui ka raamitud piltidena. Interjööri kaunistavad lihtsad, aga mõttega mustvalged fotod. Keraamilised plaadid moodustavad üleseinasuuruseid pilte, kus on kujutatud peamiselt loodust. Tapeedimustrid on inspiratsiooni saanud Jaapani minimalistlikust tušiseinamaalingust.

Uued 80ndad. Täiesti vastupidiselt looduslikele elementidele ja maalähedastele toonidele, on tuleval aastal populaarne stiil, mis on oma loomingulise sädeme saanud 1980. aastatel Milanos tegutsenud, Ettore Sottsassi ümber koondunud disainerite rühmituse Memphis suundumusest. See näeb ette kontrastseid, erksaid, löövaid värve, julgeid geomeetrilisi kujundeid ja üllatuslikke vorme, mis on laenud peamiselt popkultuurist. Seda suundumust kas armastatakse või vihatakse. See stiil sobib ruumi, millega tahetakse muljet avaldada, on lõbus valik lapse mängutoas või loovas kontoris. Seda tasub vältida toas, kus soovitakse lõõgastuda.

Mereväe sinine valitseb trendivärvina

Tänavuse aasta Pantone värv on klassikaline sinine. Aasta värvi valiku taga on Pantone instituut, kes aasta värvi valinud juba üle kahe kümnendi. Šikk tumesinine on interjööris lemmikvärviks ka tuleval aastal, miksides endaga lillat, punast, halli ja tubakapruuni.

Serenissima tumesiniste lehtedega üleseinasuurune keraamiline efektsein Foto: Vipex AS

Uute 80ndate stiili vähem kärtsu väljanägemise saamiseks tasub Memphise liikumise ikoonilised geomeetrilised kujundid ühendada mereväe sinise, salveirohelise ja maalähedaste toonidega.

Endiselt on moes maalähedased toonid. Halli mitmed varjundid on kodukujunduses oma koha leidnud, kuid ilma õige tasakaalustuseta võib hall jätta kodu külmaks. Alternatiiviks olev beež aga võib mõnikord olla liiga soe. Kontrasti ja põnevuse lisamiseks tasub kasutada roosasid toone, ookrikollast või pistaatsia rohelist. Kõike seda rikastavad matt-kuldsed aktsendid.

Peateemaks on materjali tekstuur ja mustrid

Sisekujunduses on oluline materjalide pinnafaktuur. See võib olla vaibakude paljaste jalgade all, tööpinna kombatav puidusüü või keraamiliste seinaplaatide tekstuur. Imitatsioonide pealetung naturaalsetele materjalidele on põhjapanev. Tehnoloogia on tasemel, mis võimaldab teha kvaliteetset trükki, samuti ka materjalile omast tekstuuri, nii et vahel tuleb selgusele jõudmiseks käega katsuda, kas jäljendatu on ehtne või mitte. Suurepäraseks näiteks on puidutekstuuriga plaadid. Keraamilise plaadi tootjad leiavad üha uusi looduskivimustreid, mille tekstuurid joonistuvad eriti hästi välja just suuremõõtmelistel plaatidel.

Serenissima toob keraamiliste plaatidega metsa tuppa Foto: Vipex AS

Rohkem kui 50-aastase kogemusega Itaalia kreaamiliste plaatide tootja Gruppo Romani tooteportfell on mitmekesine, seal leidub lahendusi igat tüüpi esteetilisele ja tehnilisele vajadusele. Nende üheks brändiks on Serenissima, kelle keraamiliste plaatide kollektsioonid toovad esile ebatavalised pinnaviimistlused ja trendikad värvid. Efektne on kollektsioon Showall, mis pole kujunduses tagasihoidlik taustajõud, vaid ise jõuline tegija. Keraamiline plaat on üha enam tõusmas disainielemendiks, seda suureformaadiliste värvikate seinaplaatide näol (60 x 120 cm). Showall on inspiratsiooni ammutanud loodusest, retrost ja etnost. Linnumustriga Fööniks sümboliseerib elu ja surma vaheldumist, ellu ärkamist ning surematust. Legendi järgi elas fööniks umbes 800 aastaseks, elu lõpus põles tuhaks, kuid tuhast ilmus muna, millest lind taas välja koorus. See efektsein on nagu maal oma pinnafaktuuriga, mis kaunistab ruumi ja on kunstiväärtuslik tulemus.