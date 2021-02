Albiorix on finantsnõustamisäri gasellifirma, milles on suur panus armastusel

Nad üritasid perekonnaelu ja äritegevust lahus hoida, kuid lõpuks ei tulnud sellest midagi välja. Hoolimata igasuguste ärigurude ennustustest, et perekonna ja äri põimumine on otsetee läbikukkumisele mõlemal suunal, on Aleksandra ja Roman õnnelikus abielus ning ehitanud üles äri, mida paljud võivad ainult kadestada. Kui on olemas armastus – armastus oma partneri, oma töö ja kolleegide vastu –, siis teisiti see olla ei saagi.

Äri on aga julm asi ja üksnes armastusega siin mõistagi kaugele ei jõua. Aleksandra Hlebnikova-Stepanoval, ühel firma Albiorix asutajal on kolm kõrgharidust: majanduse ja raamatupidamise, auditeerimise ning turismi ärijuhtimise valdkonnas. Praegu jätkab ta Tartu Ülikoolis õpinguid majandusõiguse alal. Roman mitte ainult toetab oma abikaasat kõiges, vaid on ka tema saavutuste üle väga uhke.

Aleksandra on otsekui universumi keskpunkt, tõmmates enda poole kõike uut. Otsekui Saturn (muide, Aleksandra esimene ja edukalt töötav firma kannabki nime Satelles Saturni, ja see on samuti kiiresti arenev firma ehk Gasell), mille ümber tiirlevad kaaslased. Albiorix on aga Saturni looduslik kaaslane. Kokkusattumus? Meie nii ei arva.

Roman on üks meesjuhtide harukordseid esindajaid, kes mitte ainult toetab oskuslikult oma tugevat naist, vaid pakub talle seda kaitstusetunnet, millega võib ka mägesid liigutada. „Meie liidus on Aleksandra muutunud… ehk julgemaks, tema silmadesse on tekkinud sära,“ vastab mees küsimusele, kuidas on tema abikaasa ühise äritegevuse käigus muutunud.

Firma Albiorix on tihedalt põimunud Satelles Saturniga. Neil on alaliste lepingute alusel ühtekokku ligi 200 klienti. „Meil on ligikaudu 30 protsenti firmasid, mille juhid on Eestis mitteresidendid. Paljud neist asutavad Eestis tegutsevaid ettevõtteid, annavad töökohti ja maksavad meie riigile makse. On ka miljoniliste käivetega mitteresidente,“ selgitab Roman. Alates 2018. aastast teenindab firma Eestis mitteresidente, pakkudes neile raamatupidamisteenuseid, aitab suhelda finantsorganisatsioonidega ning kaitseb neid Maksu- ja Tolliameti (MTA) pretensioonide eest. Muide, selles valdkonnas ei ole Albiorixile praktiliselt võrdseid: ainuüksi möödunud aastal kontrollis Maksu- ja Tolliamet rohkem kui 50 Albiorixi klientfirmat, mille puhul suur protsent otsustest olid vaieldavad. Vaidlused lahendatakse nii otse MTA-s kui ka kohtus. Aleksandra peab ka maksukontrollide teemal loenguid ettevõtetes. Hämmastav, kust saab ta nii palju energiat?

Niisugune multifunktsionaalsus ja äärmuslik töövõime ei jäta Albiorixi juhtidele aega heita pilku konkurentidele. Aga võib-olla on nad konkurentidest juba sedavõrd kaugele ette rebinud, et üle õla tagasi vaadata pole mõtet? „Me oleme tööga hõivatud ja meil pole aegagi konkurente vaadata. Loomulikult on meil olemas plaan B turulanguse puhuks, kuid praegu huvitab meid ainult omaenda laienemine,“ räägib Roman, lisades, et kriisi haripunktil lõpetas tema naine tööpäeva kell kolm öösel, vahel isegi kella viie ajal hommikul. Nii nad ei pannud 2020. aasta kriisi tähelegi. „Õigupoolest olime tööga üle koormatud kogu möödunud aasta jooksul,“ täpsustab Aleksandra.

Raskusteta 2020. aastal siiski nad läbi ei saanud. „Mõned meie töötajad ühinesid möödunud aastal ja tahtsid meie firma põhja lasta, varastada kliente ning kogu süsteemi. See juhtus otsekui mingis sarjafilmis. Ma ei oleks kunagi arvanud, et tegelikus elus on võimalik midagi seesugust: kuulujuttude levitamine, pealekaebused maksuametile ja politseile, firma teiste töötajate hirmutamine. Need inimesed asutasid oma firma, kuid… ei võtnud arvesse klientidega töötamise metoodikat, meie erilist lähenemisviisi, millest nad midagi ei teadnud ega aru saanud. Neil ei tulnud midagi välja,“ jagab Aleksandra oma ebameeldivaid mälestusi. Praegu on Albiorix tugevate ja ustavate töötajate meeskond. „See olukord tegi meid veelgi tugevamateks ja targemateks. Tulemused räägivad ise enda eest. Tahame tänada oma suurepärast sekretäri Nataša Zagorskajat ja tema abikaasat Romani, kes meiega külg külje kõrval sellel raskel ajal hoopidele vastu suutsid panna,“ toonitab Aleksandra.

Kliendid tulevad Albiorixisse „sarafaniraadio“ ehk suust suhu liikuva info alusel. Abi vaidluste lahendamisel MTA-s on selles valdkonnas parim reklaam. See „raadio“ on jõudnud juba Saksamaale ning firma 2021. aasta plaanides on jõuda vääriliselt Saksamaa turule, seada sisse töö sealsete pankade ja õiguskontoritega. 2020. aasta augustis avas Albiorix Saksamaal oma filiaali ning juba on mitu Eesti klienti jõudnud selle abiga Saksa turule.

Mis aga armastusse puutub, siis ei piirdu see ainult nende kahe suurepärase inimesega. „Me suhtume oma töötajatesse nagu oma peresse. Väärtuslikele töötajatele maksame sellist palka, et nad rahale üldse ei mõtleks. Meie palgad on turul üle keskmised,“ täpsustab Roman. Mis puutub tulevikuplaanidesse, siis tuleb minna ainult edasi, ainult tähtede poole. 2021. aastal hakkab Albiorix otsima oma meeskonda asjatundjaid. Mitte ainult tööks Eestis, vaid ka Saksamaal: juriste, ökonomiste, finantsiste ja maksuõiguse spetsialiste.