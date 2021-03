Vipex soovitab sisustustrende 2021

Mainzu soovitab: erineva disainiga põrandaplaadid tsoneerivad ruumi. Foto: Vipex AS

Sellel aastal on biofiilne disain tegija number üks.

Biofiilne disain tõuseb lendu raketina

Kes ei teaks, et kui suurendada sidet loodusega, olgu siis otseselt või kaudselt, paraneb psühholoogiline ja füüsiline heaolu. Sestap võiks oma kodu kujundamisel lähtuda üha enam biofiilsest disainist. See tähendab elukeskkonna loomist elementidega nagu näiteks looduslikud materjalid, taimed, vesi, valgus ja õhk. Kõige lihtsam viis selleks on ruumi tuua rohelisi taimi.

Aga kasutada võib ka kaudselt looduslikke elemente. Nagu näiteks looduspilte, naturaalseid värvitoone ja materjale, loomuliku valguse jäljendamist, hea ventilatsiooni tagamist, looduslike vormide disaini ja loodusmustreid. Selleks on lahendusi välja pakkunud Hispaania keraamiliste plaatide tootja Mainzu, kellel on mitu loodusest inspireeritud seeriat. Eksootiliste lindude ja taimedega plaadid sobivad nii seintele kui põrandale ja romantiline meeleolu on kindlustatud.

Biofiilse disainiga loodusteemaline seeria tootjalt Mainzu Foto: Vipex AS

Keraamilised plaadid kui ruumijagajad

Sisearhitektuuri apostlid kuulutavad juba mõnda aega avatud ruumi kadumist. Kui aga lähtuda biofiilsest disainist, siis selle üks põhimõte on arvestada inimese sotsiaalset loomust ja pakkuda avatud ruumi loomisega meeldivat suhtlemispaika. Nii on aastakümnete jooksul saanud köögist avatud elutoa osa ja pere keskne koosolemise koht.

Pea sajand tagasi, aastal 1926, leiutas Austria arhitekt Margarete Schütte-Lihotzky tänapäevani kasutusel oleva moodsa köögi, disaianiajaloos tuntud kui Frankfurdi köök. Margaretel oli ülesanne projekteerida funktsionaalne ja ergonoomiline köök 6-le ruutmeetrile, mis nõudis detailideni läbimõeldud planeeringut. Ta kasutas ära nii seinte kui põranda iga ruutsentimeetri, paigutades köögikappide rea kahele kõrgusele, kuhu integreeris köögitehnika, valamu ja töötasapinnad. Selline köögilahendus on jäänud normiks siiani. Kuna miinuseks oli toiduvalmistaja eraldatus muust pereelust, tuli asemele avatud köök. Koht, kus pere või sõpradega koos kokata.

Et köögi töökolmunrgas – külmkapp-valamu-pliit – saab põrand kõige suurema koormuse, peab põrandakate olema vastupidav ja kergesti hooldatav. Teisalt, et köök on osa elutoast, tuleb kasutatud materjalid omavahel sobitada. Mainzu pakub siingi välja idee miksida põrandakate kahest eri disainiga keraamilisest plaadist, materjalist, mis on koormusele vastupidav ja kergesti puhastatav, aga erinevad kujundused tsoneerivad ruumi ja annavad kujundusele särtsu.

Rokivad läinud sajandi kümnendid

Mainzu art déco seeria keraamilised plaadid loovad stiilse vannitoa. Foto: Vipex AS

2021 trendid on tugevalt inspireeritud läinud sajandi 1960.-70. aastate disainist, kümnenditest, mis olid tuntud oma ruumilisi illusioone loovate geomeetriliste mustrite poolest. Samuti etendavad tähtsat rolli eeskujud 1920.-30. aastatest, mil oli populaarne suund art déco oma dekoratiivsuse, geomeetriliste vormide, luksuslike materjalide ja moodsa kunsti elementide kasutamisega. Pjedestaalile on tõstetud vintage, mida ka Hispaania tootja Mainzu plaadiseeriad esitlevad.

Sel aastal nägime vannitoakujunduses palju julgeid värvivalikuid ja silmapaistvaid dekoore. See suundumus jätkub ka tuleval aastal, lisades minimalistlikule vannitoale erilise viimistluse. Pronksi- või kullavärvi segistid on tuleval aastal kindel valik, samuti ümmargused, eri suurusega ovaalsed või ebahariliku kujuga peeglid, mis mõjuvad kui omamoodi kunstiteosed seinas, luues avaruse optilise illusiooni. Marmorit nägime kujunduses sel aastal, aga ka tuleval aastal ei kao see kuhugi. Ükskõik, millise viimistlusega on vannituba, sooja tunde loob puidust mööbliese või detail. Olgu selleks siis kännutaoline järi, täispuidust riiul või taaskasutatud materjalist tööpind. Biofiilne disain on asendamatu ka vannitoas.

Vaata lähemalt ja tutvu Vipexi toodete ning teenustega SIIN.