Creditinfo lõi tööriista rahvusvaheliste äripartnerite tausta kontrollimiseks

Creditinfo tõi esimesena Eestis turule „Tunne oma klienti“ lahenduse – tööriista, mis koondab ettevõtja jaoks kokku vajalikud andmed klientide ja koostööpartnerite kohta nii Eestist kui ka kogu maailma katvatest rahvusvahelistest usaldusväärsetest andmebaasidest. Paari klikiga saab luua raportid, mis annavad uute sammude ja äriotsuste tegemiseks vajaliku kindluse.

Creditinfo „Tunne oma klienti“ lahendus (ingl Shared KYC Utility) võimaldab lihtsa ligipääsu oma klientide tundmiseks (ingl Know Your Customer, KYC) vajalikele andmetele kogu maailmast igale Eesti ettevõtjale sõltumata ettevõtte suurusest või tegevusvaldkonnast. „Kasutaja saab nii iseenda kui oma äripartnerite ja klientide kohta kokku koguda värsked andmed erinevatest kvaliteetsetest kohalikest ning rahvusvahelistest andmebaasidest, andmeid täiendada ja kommenteerida ning tulemust jagada,“ sõnab Creditinfo tootearenduse juht Jaanus Leemets.

Kellele antud lahendus mõeldud on?

„Tunne oma klienti“ on efektiivseks töövahendiks kõigile, kel on vajalik oma juriidilisest isikust klienti või äripartnerit tunda. Lahendus on suureks abiks neile, kel on suured kliendibaasid ja detailirohked koostööprotsessid – lepingute vormistamine, tellimuste täitmine, rahade liigutamine rahvusvaheliselt, hangetel osalemine jms. Samal ajal saab meie lahendust lihtsalt ja efektiivselt kasutada tavaline Eesti ettevõtja, kellel on vaja kontrollida oma paari ekspordikliendi tausta.

Äripartneri taustakontrolli on vaja teha igal ettevõtjal, sest kõrge riskiga või negatiivse taustaga partneri korral võib tehing tegemata jääda või halvimal juhul võidakse kontod panga poolt arestida ja rahad jäävad kätte saamata.

Üks kahtlane tehing võib summa väiksusest või suurusest hoolimata tõsta oluliselt riskihinnangut ettevõtjale endale. Meie uus lahendus aitab selliseid olukordi vältida.

Kuidas antud baas koostatud on ja kui tihti see uueneb?

Meil ei ole ühte tsentraalset andmebaasi. Kasutame andmeid kohalikest andmebaasidest nagu Äriregister ja teeme koostööd mitme rahvusvahelise andmepakkujaga.

Taustakontrolli tegemise vajadusel saab kasutaja valida just antud eesmärgiga sobivaima andmeallika ja me teeme andmepäringu just sellel hetkel. Võimalik on valida reaalajas päring rahvusvahelisest andmebaasist, mille andmed uuenevad regulaarselt või mõnepäevase ooteajaga päring, mille puhul aga on tulemuseks värskeimad ja täpseimad andmed, mida antud riigist koguda on võimalik.

Kiires maailmas soovitakse lihtsaid ja mugavaid lahendusi. Kui kasutajasõbralik vastloodud keskkond on?

Creditinfo Shared KYC Utility on paindlik lahendus, kus oma vajadusele sobiva teenuse leiab nii suur pank kui väike osaühing. See on taskukohane ka väikeettevõtjale ning lihtne kasutada üksikute päringute korral.

Milliste riikide ettevõtted baasis esindatud on?

Meie koostööpartnerid võimaldavad katta kogu maailma. Nimekirjas on lisaks tunnustatud iseseisvatele riikidele ka paljud eraldiseisvad ja sageli rahapesu tõkestamise maailmas tuntuks saanud ohupiirkonnad.

Kui sageli satuvad ettevõtted ebamugavatesse rahastamisskandaalidesse puhtalt teadmatuse või vähese info pärast?

Avalikust meediast on mitmed juhtumid kajastust leidnud, kus olemuslikult täiesti tavapärane äritehing on saanud pankade poolt tõkestatud, kuna tehingu otsese vastaspoolega on seotud mõni muu isik, kelle taust ei ole korras. Näiteks on ettevõtte tegelik kasusaaja olnud sanktsioneeritud isikute nimekirjas. Tõenäoliselt oleks probleemi saanud ennetada, kui oleks enne tehingut tehtud piisav taustakontroll. Kahjuks puudub meil statistika selle kohta, kui sageli selliseid olukordi esineb, aga kui eeldada, et ajakirjandusse jõuab vaid jäämäe tipp, siis on tegemist praktilist lahendust vajava probleemiga.

Milline on olnud Eesti ettevõtete jaoks senine ligipääsuvõimalus usaldusväärsetele rahvusvahelistele andmebaasidele?

Jättes kõrvale nö guugeldamise, mis iseenesest ei ole ka läbinisti halb meetod, võime eristada kahte erinevat probleemi. Osaliselt on tegemist väheste teadmistega. Mitmetes riikides on näiteks vabalt ja mõnel juhul ka tasuta kättesaadavad kohaliku äriregistri andmed. Raske ongi aga eeldada, et tavalisel ettevõtjal on piisavalt teadmist või aega otsida, et kõik sellised andmeallikad üles leida ja lisaks nende usaldusväärsuses veenduda.

Paljud teenusepakkujad võimaldavad pärida ühest kohast erinevate riikide andmeid, sageli ka juba kombineerides erinevatest riikidest või andmebaasidest pärinevaid andmeid. Need lahendused aga kahjuks ei ole taskukohased, kui andmevajadus on väike. Nende aastane tasu võib olla viiekohaline summa eurodes, mis käib väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kindlasti ülejõu ning muudab planeeritava kliendisuhte majanduslikult mõttetuks.

Kui sagedasti ja kuidas baas uueneb? Ettevõte, kel tänases hetkes läheb hästi, võib järgmisel kuul raskustes olla ja seda eriti nüüd, koroona-ajal.

Nagu eespool kirjeldatud, tegemist ei ole staatilise andmebaasiga vaid vajaduse põhiselt tehtavate päringutega. Täna me soovitame kontrollida äripartneri tausta uuesti enne järgmise olulise tehingu tegemist. Edaspidi lisame oma tehnilisse lahendusse monitoorimise võimaluse, aga sellest täpsemalt mõne aja pärast.

Selleks, et „Tunne oma klienti“ terviklahenduses pakutavaid võimalusi täies mahus kasutada, tuleks keskkonda hästi tunda.

Creditinfo pakub ettevõtjatele alustuseks ka taustauuringu korrektse läbiviimise konsultatsioone ning KYC ärikooliga liitumise võimalust, et saada aru KYC regulatsioonide olemusest, oma ettevõtte täpsematest kohustustest, igapäevastest vajadustest ja kõikidest saadaolevatest võimalustest kontrollida klientide ning koostööpartnerite tausta regulaarselt ja liigse ajakuluta. Oleme huviliste jaoks olemas ning kõikidele küsimustele aitame vastused ning lahendused leida.