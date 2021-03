Tabasalu südames avab järgmisel aastal uksed multifunktsionaalne kogukonnakeskus

Foto: Reterra Estate

2022. aasta suvel avab Tabasalu südames uksed atraktiivne kogukonnakeskus, mis koondab ühe katuse alla nii erinevad bürood, kauplejad ja toidutänava kui ka erinevate teenuste osutajad, spordiklubi ja välituru. Keskuse ankurrentnikuks saab ligi 2000 m2 pindalaga Selver, kokku on kolmekorruselises A-energiaklassiga keskuses pinda 13 000 m2.

„Tabasalu puhul võib paralleeli tuua Viimsiga – see on atraktiivse mereäärse asukohaga, kiiresti kasvav ja ostujõulise elanikkonnaga alevik. Vallas elab juba täna ligi 16000 elanikku ja vaadates piirkonna uusarenduste viimaste aastate kiiret kasvutendentsi, on sinna lähiaastatel lisandumas veel suur hulk uusi elanikke. Seega nõudlus vabade pindade ja komplektsete teenuste tarbimise osas on juba täna olemas ja kasvab tulevikus veelgi. Uue eristuva kontseptsiooni ja kaasaegse keskusega pakume nii kohalikele kui ka uutele ettevõtjatele võimalust leida oma ärile või teenusele esinduslik asukoht otse Tabasalu südames,” ütleb keskuse arendamisega tegeleva Reterra Estate OÜ müügiarendusjuht Kaspar Markus.

Keskne asukoht Klooga maantee ääres on äritegevuseks atraktiivne, sest sealt möödub igapäevaselt umbes 15 000 sõidukit. Kolmekordses keskuses teenindab möödasõitjaid ja elanikke Selveri toidupood, erinevate köökide ja suure terrassiga toidutänav, kohaliku toodanguga väliturg, spordiklubi, apteek ja mitmed erilahendustega teenindus- ja kaubanduspinnad. Samuti annab uus keskus hea võimaluse ka lähiasulate ettevõtjatel rentida bürooruum kodule lähemal, et ei peaks igapäevaselt Tallinna kesklinna poole sõitma. Koroonakriis on näidanud, et kõigile ei sobi kodukontoris töötamine, kuid aina enam eelistatakse efektiivset kontoripinda kodu lähedal. Kokku on büroode jaoks planeeritud 3000 m2. Parkimine on lahendatud maa-aluses parklas ja hoone kõrval.

„Meie jaoks on oluline, et inimestel oleksid kõik teenused mugavalt käe-jala juures ja kaoks ära killustatus, millega Tabasalu elanikud on pikalt maadelnud. Soovi korral saab siinsamas lõunatada toidutänaval, käia sportimas, viia lapsed huviringi, käia juuksuris, massaažis või erialaarsti juures. Samuti osta Selverist või turult õhtuks perele söök ning apteegist vitamiinid,” räägib Markus. Üürnike seas võib näha näiteks nii Lillepere Keskust kui Pesapuu Perekeskust, mis on erinevate profiilidega hästi teineteist täiendavad teenuspakkujad. Lillepere on eelkõige lastele suunatud rehabilitatsioonikeskus koos psühholoogi, psühhiaatri ja logopeedi teenustega. Pesapuu Perekeskuse fookuseks on seevastu erinevad huvitegevused, koolitused, töötoad nii beebidest kuni täiskasvanuteni. Meie missioon on arendajana muuta elukeskkonda ilusamaks ja paremaks ning luua kvaliteetset ja innovaatilist kinnisvara, mille üle saab aastaid uhkust tunda.”

Tabasalu Keskus Asukoht: Kallaste tänav 1, Tabasalu Valmib: 2022. aasta suvel Korruseid: 3 Maht: 13 000m2 Pinnad: kaubandus, teenindus, bürood, väliturg, toidutänav Parkimine: maa-alune parkla rentnikele + keskuse kõrval külastajatele, eraldi jalgrattaparkla Energiaklass: A Arendaja: Reterra Estate Arhitektid: PIN Arhitektid

Arendajana on oluline olla paindlik

Uue keskuse arendaja Reterra portfelli kuuluvad varieeruva profiiliga äri-ja büroohooned nagu Telia ning Pipedrive kontorid WOHO kvartalis, Heathmont Group peakontor, Tiskre Ärimaja, Tartu Tervisekeskus ja Leonhard Weissi büroo- ja laohoone. Sellest tulenevalt on uue keskuse puhul rakendatud just kogutud know-how`d.

„Tänu aastatega omandatud oskusteabele teame, mida kliendid soovivad ning Tabasalu Keskus on just nende teadmiste ja kogemuste kohaselt arendatud. Tänane märksõna äripindade turul on paindlikkus. Paindlikkus laiemas tähenduses nii ruumide planeeringus, ehitustegevuses, tingimustes kui otseses kliendisuhtluses,” räägib Markus. „Oleme üürnikesõbralikud ja meil on võimalik rendipindasid vastavalt klientide erisoovidele kujundada. Mida varem rentnik meiega laua taha tuleb, seda ulatuslikumalt saab ta tulemuses kaasa rääkida. Mõni soovib suure päiksepoolse terrassiga 350 m2 bürood, teine privaatset 30 m2bürood – kõik on võimalik. Tänastele äriklientidele on paeluv ka hoone A-energiaklass, mis hoiab hoone kulud madalal tasemel.”

Hea konkurentsieelisena toob uue keskuse esindaja välja, et kolmandal korrusel asuvatel büroopindadel on erinevalt paljudest teistest samalaadsetest hoonetest suured lahtikäivad aknad. Markus lisab, et arendaja viib heal meelel ka kokku rentnikke, kellel on soov jagada pinda mõne teise ettevõtjaga. „Meie jaoks on oluline personaalne, üks-ühele lähenemine, et klient saaks enda jaoks parima lahenduse ning midagi ei jääks hiljem kipitama.”

Reterrra Estate OÜ müügiarendusjuht Kaspar Markus Foto: Reterra Estate

Kaspar Markus müügiarendusjuht +372 5551 9999 [email protected]

Uudne kontseptsioon koos toidutänava ja välituruga

Uus kolmekordne keskus lähtub kontseptsioonist, et esimesel korrusel on Selveri toidupood, apteek ja väiksemad teenusepakkujad. Teine korrus on rohkem suunatud erinevatele jae- ja teeninduspindadele ning viimane korrus aga on orienteeritud büroodele, mis vajavad tihti rohkem privaatust ning eraldatust. Hoone teisele korrusel on loodud tänavalt kergesti ligipääsetav suur terrassisala, kuhu koondub uue keskuse üks unikaalsemaid aspekte – kaasaegne toidutänav. „Toidutänavaid on seni Tallinnas põhimõtteliselt vaid üks ja see on Balti Jaama Turul. Inimestele meeldib võimalus tarbida ühes kohas erinevaid sööke ehk aina enam on trendikas varieerivus pakkujates ning kiiresti valmiv kvaliteetne tänavatoit. Seda eesmärki hakkabki uus Tabasalu Toidutänav pakkuma,“ selgitab Markus.

Tabasalus on ka kaua räägitud kohaliku välituru tegemisest. Nüüd saab seni rahvasuus tuntud „kuuse plats“ koos keskusega kaasaegse välituru, mis on suunatud eelkõige väiketootjate toodete pakkumisele. Uus turg hakkab paiknema hoone taga, kuhu on planeeritud ka Tabasalu keskväljak ja mis võimaldaks siduda selle ka erinevate ürituste ja vabaõhusündmustega. „Tahame, et kohalikud inimesed ja ettevõtjad saaksid igati osa sellest sünergiast, mida uus keskus pakkuma hakkab ja tegutseksid teineteist toetavalt. See ongi kogukonnakeskuse tõeline tähendus.“

www.tabasalukeskus.ee