Turvaline läbipääsusüsteem peletab vargaid ja tõstab ärikinnisvara väärtust

Kui veel 10 aastat tagasi võttis kontorihoone fuajees külalisi vastu turvatöötaja, siis täna teeb selle töö ära nutikas tehnoloogia. Kaasaegne fono- ja läbipääsusüsteem tõstab ärikinnisvara väärtust, sest omanikud ja rentnikud ei pea muretsema hoonesse sisenejate ega väljujate pärast ning administreerimine on tänu omavahel integreeritud erinevatele läbipääsuvõimalustele ning video- ja helilahendustele väga lihtne.

„Nutiseadmetega seotud internetipõhised fotolukud ja läbipääsusüsteemid on tõestanud oma turvalisust ning kasutusmugavust,” kinnitab Tšehhi IKT ja turvasüsteemide arendaja ning tootja 2N Telekomunikace esindaja Walde AS-i juhatuse liige Sander Sasi.

2N tooteid eksporditakse enam kui 140 riiki ning ettevõte on IP fonoseadmete turul maailmas esikohal. 2N tooteportfelli kuuluvad arvutivõrgul põhinevad fono- ja hädaabi sidelahendused, IP-läbipääsusüsteemid ja -helindusseadmed, liftisüsteemid, M2M-tooted ja telekommunikatsioonisüsteemid. Kõik tooted vastavad rangetele rahvusvahelistele standarditele (ISO, TÜV, UL, CE) ja ühilduvad kolmandate osapoolte süsteemidega nagu ONVIF, Milestone, Cisco, Bosch, Avaya, Alcatel-Lucent ja paljud teised. Euroopa tootjana on 2N seadnud enda prioriteediks seademete kõrge küberturvalisuse. Näiteks on kõikide seadmete tarkvara võimalik üle võrgu lihtsalt uuendada, mis tagab, et seadmete tarkvara on alati värske ja võimalikud ohud varakult likvideeritud.

„Meie esindame 2N tooteid alates aastast 2015 ning sellest ajast saadik on IP-fonosüsteemid Eestis palju populaarsust kogunud. Pole ka ime, sest 2N tooted muudavad kasutajate elu igapäevaselt oluliselt mugavaks ja turvalisemaks,” nendib Sasi. Ta toob näiteks kontorites tavapärase probleemi: läbi fonoluku helistab külaline sekretäri töökohale, aga sekretär liigub majas ringi ega ole kogu aeg laua taga. Enamik turul olevaid fonolukke suudab helistada vaid punktist punkti, mille tõttu võib ukse taga olev külaline jääda tähelepanuta. Ent 2N fonolukk on võimeline suunama kõne nutiseadmesse, kust sekretär saab nii kõne vastu võtta kui ka läbi telefoni või tahvelarvuti ukse avada. Seega on kõike võimalik lihtsalt ja paindlikult ümber seadistada, kui hoone üürnik vahetub.

Fotod majja sisenejatest

2N fonolukule saab lisada kogu hoone läbipääsuuksed ning neid ühtsest programmist hallata. „Oluline funktsioon on võimalus hoonesse sisenejast foto teha, et vajaduse korral oleks võimalik hiljem logist vaadata, kes mis hetkel ning kust uksest hoonesse sisenes. Tänu IP-võrgu kasutamisele on 2Ni süsteem hästi lihtsasti laiendatav, võimaldades samasse võrku liita kaardilugejad, töötajate koodid, sinihamba- ning NFC-võimalused,” loetleb Sasi. Just sinihamba tehnoloogia on viimasel ajal palju populaarsust kogunud, seda just oma kasutusmugavuse tõttu. Kasutajal peab taskus olema lugejaga seotud nutitelefon ning uksest läbipääsemiseks piisab vaid lugeja puutumisest. Mingeid tülikaid kaarte või võtmeid vaja pole!

Samuti on läbipääsu- ja fonosüsteemid kergelt integreeritavad nii koduautomaatika, video- kui ka teiste läbipääsusüsteemidega. Eestis on näiteks laialt levinud Austraalia ettevõtte Inner Range nutikas valve- ja läbipääsusüsteem, mis on 2N-ga hõlpsasti integreeritav. See tähendab, et olemasolevasse Inner Range süsteemi saab liita 2N fonolukud, avades uksi ja nähes pilti ja sündmusi Inner Range programmist. Inner Range platvorm võimaldab juurdepääsu seadistamist, hoonete ümber liikumise jälgimist ning ühenduse loomist perimeetri juhtimissüsteemide või sisetelefonidega. Lisaks saab ukselt tuleva kõne vastuvõtja vajadusel käimasoleva kõne ajal suumida sissetulevaid inimesi või kasvõi nende käes olevaid kahtlaseid esemeid.

2N ja Inner Range'i omavahel integreeritud turvasüsteemid on lisaks kontorihoonetele väga hinnatud ka näiteks ülikoolilinnakutes, logistikakeskustes, farmaatsiaettevõtetes ning kõrgema riskiga tootmistes ja tööstustes, kus on oluline jälgida inimeste sisenemisi ja väljumisi. Võimalik on liita sissepääseseadele lauatelefoninumber ning helistada fonotelefonilt üle maailma. Kui sisevõrgus on võimalik see seadistada helistama nutitelefonidele ja tahvelarvutitele, siis välisvõrgus saab seadistada 2N pilveteenuse ning läbi selle helistada nutitelefonidele koos videoga. Ehk kui keegi hetkel kõnele ei vasta, võib paneel teha helistajast pildid ning need saata teile e-postiga. Kõik selleks, et tõsta teie turvalisust!

Walde AS on turvasüsteemide hulgimüügiga tegelev ettevõte. 1992. aastal asutatuna on Walde üks esimesi selles valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid Eestis.

