Eesti diivanitootja: sarnaselt toidukaubale on õige ka muude ostude puhul eelistada kodumaist

Kassid teavad, mis on hea - Soffa Inn diivan Aadu. Foto: Soffa Inn OÜ

Eestimaa on väike, aga siin elavad tublid ja üksteisest hoolivad inimesed, kes on õppinud nii enda tervise huvides kui ka kohaliku tootja toetuseks eelistama välismaisele toidukaubale kodumaist. Samamoodi peaks diivanitootja Soffa Inn OÜ juhi Ülle Leoki sõnul mõtlema ka muude ostude, näiteks rõivaste, jalatsite ja mööbli osas.

„Eestimaise kauba eelistamine on oluline nii tarbijale, tootjale kui ka riigile, sest nii on hundid söönud, lambad alles, laekuvad maksud ning riik kasvab ja tugevneb. Kui meil Eestis midagi ei toodetaks ja annaksime kõigi asjade tegemise teistele, siis millega meie inimesed üldse tegeleksid? Hiinast tulevate odavate riiete tõttu on juba oma otsa leidnud Eesti ajaloolised rõivatootmisettevõtted, mis on äärmiselt kurb,” tõdeb ta. „Kui meie ise ei mõtle jätkusuutlikult ega vaata avatud silmadega ringi, rikastuvad teiste riikide tootjad meie inimeste arvelt.”

Alles see oli, kui suur transpordilaev jäi Suessi kanalisse kinni, mõjutades kaubavahetust kogu maailmas ja pikendades oluliselt Aasiast saabuvate saadetiste tarneaegu. Nii juhtus ka Hiinast tellitud diivanitega, mis on oma hinnaga Eesti ostja ära võrgutanud.

Seejuures üks asi on Leoki sõnul hind, aga teine on kaup ise. „Odava hinnaga võlutakse inimesed ära, aga tõsiasi, kui rahul on ostjad hiljem oma ostuga, selgub siis, kui kaup on juba kodus. Diivan ei ole just väike ja odav asjake, et lükkad lauasahtlisse, kui ei meeldi. Seetõttu tasub kohe etteruttavalt mõelda, et mis siis saab, kui interneti kaudu tellitud kaup siiski minu koju ei sobi? Kuidas toimub tagastamine? Lihtsam oleks ju minna kindlat teed mööda ning sooritada läbimõeldud ost,” soovitab ta.

Milline on teie diivani jalajälg?

2 fotot Mariann magamisasendis

Lisaks on hinnasildi ja diivani välimuse-mugavuse taga aina olulisem meie tehtud ostude ökoloogiline jalajälg. „Teadlikku ostjat huvitab väga, kas diivan on õiglaselt toodetud, valmistatud jätkusuutlikest materjalidest ning kes on selle tootja. Nii nagu tarbijad on õppinud eelistama eestimaist kohalikku toitu, võiks olla ka muude kaupadega – et eelistaksime ikkagi eelkõige seda, mis on tehtud kohapeal meie endi inimeste poolt ning jõuaks ostjani hiiglaslikku jalajälge loodusele jätmata,” räägib Leok.

2008. aastal Eesti kapitalil loodud Soffa Inn pakub Eestis valmistatud pehmet mööblit, valikus on nii diivanvoodid, nurgadiivanid kui ka tugitoolid ja tumbad. Kogu mööbel on disainitud arvestusega, et see sobitub hästi nii väiksemasse korterisse ja suvekodusse kui ka avaramasse eramusse või kontorisse. Soffa Inni diivaneid on võimalik tellida nii käsitöö kui ka masstoodanguna.

5 fotot Helle kangas Matt Velvet 48 avatud pesukastiga

Käsitöödiivan on unikaalne, sest sel puhul on ostja ise valinud mudeli, kanga, diivani jalgade tooni ning konsulteerinud kaupmehega ka kõige muu osas. „Eesti tootja eelis on, et saab otse küsida, kust on materjalid pärit, millised neist on taaskasutatud. Kaugelt tulnud diivani puhul on päritolu, koostis ja kõik muu teadmata. Isegi tarneajad võivad venida 4-5 kuu pikkusteks, võrreldes kohapealse 4-5 nädalaga. Vahe on drastiline,” nendib Leok. „Jah, hind on ka Eestis tõenäoliselt krõbedam, aga tarbija vähemalt näeb, kuhu tema raha läheb – materjalid on tervisesõbralikud, kauakestvad ja ilusad, inimesed saavad töö eest palka ja kvaliteetne diivan kestab aastaid.”

Telli kanganäidised koju!

Kui suuremad diivanitootjad teevad palju silmatorkavat reklaami siis Soffa Inn pisikese ettevõttena ei oma enda kauplust, kuid müüb oma tooteid edasimüüjate juures ning e-kanalites. Tooted on eksklusiivsed ning läbi suurepärase pildimaterjali ja personaalse klienditeeninduse toimib müük Leoki sõnul kenasti. Nii saab müüjaga konsulteerida näiteks diivani suuruse, tegumoe, kanga omaduste ja päritolu ning pehme mööbli tulevase koormuse osas. „Kanga valiku puhul on aga nagu kõigi värviliste asjadega – inimesed soovivad seda oma käega katsuda ja tunnetada ning oma silmaga näha. Saame nii korraldada klientidega kokkusaamisi kui ka saata valitud näidised posti teel koju,” räägib ta. „Paljudele meeldibki just see, et saavad näidiseid kodus muu mööbli ja seinavärviga sobitada.”

Diivanite tegumoest rääkides on jätkuvalt populaarne nurgadiivan, mis on Soffa Innis juba 20 aastat enimmüüdud lahendus. Endiselt on trendikas Skandinaavia stiil ja minimalism ehk sihvakate jalgadega õhuline mööbel. Inimesed hindavad diivani puhul praktilisust, lahtikäivust, panipaiga olemasolu. Värvitoonide poolest on toimunud suund hallidest toonidest julgemateks, täna tellitakse meelsasti nii kollaseid, lillasid kui ka punaseid diivaneid. Kadunud aga mustrid ehk moes on ühevärvilisus.

5 fotot Marta

„Oluliseks peetakse kanga hooldatavust ja mustusehülgavust ning uuritakse, et kuidas diivan näiteks kassi küünistamisele vastu peab. Võime kõiki loomasõpru rõõmustada – meil on loomasõbralikud kangad, mis ei haagi eriti endasse karvu ning neid on lihtne hooldada ja puhastada. Ja kassiomanikele julgen alati soovitada luksuslikku ja atraktiivset sametit, mis samas kassidele väga ei meeldi ja mida lihtne hooldada,” annab Leok nõu. Muide, Soffa Innis on teretulnud ka tellija, kellele on oluline, et diivan valmistatakse tema enda kangast.

Keeruline on hakkama saada ühe mõnusa diivanita, mis ruumi optimeerimise mõttes võib hästi majutada külalisi ja olla pere igaõhtuseks kogunemispaigaks. Eestis toodetud diivan on selleks parim!