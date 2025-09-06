Toidutööstuse TOP | Parimad firmad näitasid kiiret kasvu

Eesti toidutööstuse tootearendus on väga heal tasemel, aga väärindamise potentsiaali on siiski veelgi rohkem. “Sõltuvalt toorainest oleks meil võimalus väärindamise mahtu kasvatada, näiteks teravilja või piima puhul,” ütles Swedbanki toiduainetööstuse sektori juhtanalüütik Oliver Olt.
Foto: Liis Treimann
Kui aasta varem sisaldas edetabel 28 firmat, siis värskesse pingerivisse jõudis koguni 219 valdkonna ettevõtet.
Eelmisel aastal kasvas valdkonna koondkäive 2,2 miljardilt eurolt 2,5 miljardile eurole ning koondkasum 77,6 miljonilt eurolt 96,1 miljonile eurole.
Kasvu kinnitab ka TOPi esikolmiku kahe aasta majandustulemuste võrdlus. Kõigil neil kasvasid nii käive kui ka kasum, kusjuures kasumikasv ulatus 8 miljoni euroni ja käibed kasvasid koguni üle 100 miljoni euro.
TOPi aluseks olnud 2024. aasta majandustulemustes Eesti toidutööstusi seakatk veel ei kurnanud ja edetabelist võib lihatööstusi leida üsna kõrgetelt kohtadelt.
