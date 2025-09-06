Äripäev
  06.09.25, 06:00

Toidutööstuse TOP | Parimad firmad näitasid kiiret kasvu

Toidutööstused kasvatasid eelmisel aastal korralikult nii käivet kui ka kasumit.
Eesti toidutööstuse tootearendus on väga heal tasemel, aga väärindamise potentsiaali on siiski veelgi rohkem. “Sõltuvalt toorainest oleks meil võimalus väärindamise mahtu kasvatada, näiteks teravilja või piima puhul,” ütles Swedbanki toiduainetööstuse sektori juhtanalüütik Oliver Olt.
  • Eesti toidutööstuse tootearendus on väga heal tasemel, aga väärindamise potentsiaali on siiski veelgi rohkem. “Sõltuvalt toorainest oleks meil võimalus väärindamise mahtu kasvatada, näiteks teravilja või piima puhul,” ütles Swedbanki toiduainetööstuse sektori juhtanalüütik Oliver Olt.
  • Foto: Liis Treimann
Kui aasta varem sisaldas edetabel 28 firmat, siis värskesse pingerivisse jõudis koguni 219 valdkonna ettevõtet.
