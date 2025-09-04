Kuidas leida oma väärtpaberikonto number ja võita maksudes
16. septembril maksab Eesti riik oma võlakirjainvestoritele esimest korda intressi. Kui investor soovib intressitulu maksustamist edasi lükata, on vaja teada väärtpaberikonto numbrit. Kust see üles leida?
Eesti Vabariigi võlakirjade intressi tulumaksu edasilükkamiseks tuleb avaldus esitada enne 12. septembrit. Swedbanki kapitaliturgude juht Allan Marnot, riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ja LHV võlakirjade valdkonnajuht Silvar Kalmus tutvustasid võlakirjade tingimusi eelmine aasta investor Toomase üritusel.
Foto: Liis Treimann
Investeerimiskontot kasutavatele jaeinvestoritele jõudis eelmine nädal õnn õuele, kui tulumaksuseaduse muudatus viimase lugemise läbis. Võimalused avardusid ja raha jääb nutika toimetamise korral rohkem järgi.
Tulumaksuseaduse muudatusega erainvestorite võimalused investeerimiskonto süsteemi kasutada küll avardusid, kuid portaalides investeerijatel tuleb teada hulka detaile ja varasemate toimingute deklareerimiseks teha kõvasti käsitööd.
