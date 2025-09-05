“Oli halb aasta.” Uude tehasesse kolinud saapatootja neelas valusa kahjumi

Samelini saapavabrikul oli keeruline aasta, sest tellimusi jäi vähemaks ja koos vabriku kolimisega tuli hulk kaupa maha kanda, tõdes ettevõtte juht ja osanik Leida Kikka. Samas toob uus tehas rõõmu ning ka vana tehasega on põnevad plaanid tekkinud.
Jalatseid tootva Samelini pikaaegne juht Leida Kikka on oma karjääri jooksul pidanud tegema ka hulljulgeid otsuseid. Ette on tulnud nii relvastatud mafioosnike uksest välja viskamist kui ka tapetud töötaja laenu kinnimaksmist kurikaeltele.
Ikooniline Tartu jalatsivabrik Samelin tähistab reedel 80. juubelit suurejoonelise peoga, mis on ühtlasi uue tootmishoone avamispidu. Kastani tänaval jalavarje valmistanud ettevõte kolib Vahi tööstusparki.
