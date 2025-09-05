Äripäev
  • 05.09.25, 18:38

“Oli halb aasta.” Uude tehasesse kolinud saapatootja neelas valusa kahjumi

Samelini saapavabrikul oli keeruline aasta, sest tellimusi jäi vähemaks ja koos vabriku kolimisega tuli hulk kaupa maha kanda, tõdes ettevõtte juht ja osanik Leida Kikka. Samas toob uus tehas rõõmu ning ka vana tehasega on põnevad plaanid tekkinud.
Saapatootja Samelini juht ja osanik Leida Kikka rõõmustab uue tehase üle, kuid peab võitlema konkurentsitihedal turul uute klientide nimel.
  Saapatootja Samelini juht ja osanik Leida Kikka rõõmustab uue tehase üle, kuid peab võitlema konkurentsitihedal turul uute klientide nimel.
Foto: Liis Treimann
  • Foto: Liis Treimann
Samelinil oli halb aasta,” ei hakanud Kikka pilti ilustama. “Esiteks muidugi meil oli vähem tellimusi, kõik hanked lükkusid edasi, paljud hanked, mida me lootsime saada.”
