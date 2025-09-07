OPEC+ nõustus veel rohkem naftat turule paiskama

Viimased märgid näitavad, et toornafta tootjad tunnevad end aina kindlamalt toodangu suurendamises. See võib hakata veelgi rohkem suruma hindu alla. Kas see jõuab ka kütusetoodeteni, nagu tanklates müüdavad mootorikütused, näitab aeg.
Foto: Andras Kralla
Norra börsil noteeritud nafta- ja gaasifirma Equinor investeerib Taani suurimasse energiaärisse miljard dollarit, kuna Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valitsus andis korralduse peatada ettevõtte meretuulepargi projekt.
Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.