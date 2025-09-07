OPEC+ nõustus veel rohkem naftat turule paiskama

ST Sisuturundus 03.09.25, 15:20

Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.