  OMX Baltic 0,11% 295,88
  OMX Riga 0,1% 921,32
  OMX Tallinn 0,09% 2 008,17
  OMX Vilnius −0,11% 1 232,36
  S&P 500 −0,32% 6 481,5
  DOW 30 −0,48% 45 400,86
  Nasdaq −0,03% 21 700,39
  FTSE 100 −0,09% 9 208,21
  Nikkei 225 1,03% 43 018,75
  CMC Crypto 200 0,00% 0,00
  USD/EUR 0,00% 0,85
  GBP/EUR 0,00% 1,15
  EUR/RUB 0,00% 95,47
  • 07.09.25, 06:00

Peeter Tali: kollektiivse vastutuse jutt sõjalise mõtlemisega hästi ei sobi

Kui kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütleb, et ministeeriumi valitsemisalas avastatud segaduse eest vastutab kaitsevaldkond tervikuna, siis on ta sulnilt diplomaatiline, aga sõjalise mõtlemisega niisugune jutt hästi kokku ei klapi, nendib reservkolonelist riigikogu liige, Eesti 200 poliitik Peeter Tali.
“Poliitiliselt vastutab segaduse eest loomulikult poliitik – minister ja sealt edasi peaminister,“ tõdes Eesti 200 poliitik Peeter Tali (vasakul). Fotol on ta koos reformierakondlasest kaitseministri Hanno Pevkuriga.
  • Foto: Liis Treimann
„Igal asjal peab olema vastutaja ja ülem. Isegi kui on kahest sõdurist koosnev lahingpaar, siis üks neist on lahingpaari ülem,“ rääkis Tali, kes on minevikus töötanud nii kaitseväe peastaabis kui ka kaitseministeeriumis, raadiosaates „Äripäeva arvamusliider“.
Seejuures hindab Tali kantsler Kuuske kõrgelt.
„See on võib-olla ebaharilik, kui poliitik kiidab riigiametnikku, aga ma päriselt tahan kiita kantsler Kaimo Kuuske, kes rääkis eelmise aasta algul riigikaitsekomisjonis sellest, et ta tegi ümber kaitseministeeriumi struktuuri – alluvusvahekordi ja kontrollivahekordi – ning lõi julgeoleku- ja sisekontrolli osakonna. Enne seda oli auditiosakond ära kärbitud, ainult audiitor oli järgi,“ selgitas Tali.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Auditi mõte ongi ju vead üles leida. Nüüd seisab kantsleri ees metsik töö, et kõik need vead ära parandada.“
Riigikontroll koostas riigi majandusaasta koondaruande auditi ja leidis, et kaitseministeeriumi valitsemisala asutused ei käi hüpetega kasvavast kaitse-eelarvest üle – miljoneid eurosid kantakse üle ekslikult, dokumendid on puudulikud või ei õnnestu neid kätte saada jne. Veidi hiljem selgus, et ka riigikogu riigikaitsekomisjon haistis sarnaseid probleeme ning koostab raportit. Peeter Tali on selle komisjoni liige.
Tali märkis, et tema teada ei ole kaitseministeeriumi valitsemisalas midagi kriminaalset toimunud, vaid tegu on raamatupidamislik-korraldusliku segadusega. „Aga ka raamatupidamine ja arvepidamine peavad korras olema,“ rõhutas ta.
Intervjuus sai Peeter Taliga ühtlasi arutletud, kuivõrd avatud kaitsevaldkond väljastpoolt tehtava kriitika suhtes üldse on. Teda usutles Karl-Eduard Salumäe.
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Viveo Healthi juht Raul Källo on firma käekäiguga rahul.
Uudised
  • 05.09.25, 19:16
Nimekat idufirmat ähvardab sundlõpetamine. Juht: firma on tugevam kui kunagi varem
täiendatud
Eesti toidutööstuse tootearendus on väga heal tasemel, aga väärindamise potentsiaali on siiski veelgi rohkem. “Sõltuvalt toorainest oleks meil võimalus väärindamise mahtu kasvatada, näiteks teravilja või piima puhul,” ütles Swedbanki toiduainetööstuse sektori juhtanalüütik Oliver Olt.
TOP
  • 06.09.25, 06:00
Toidutööstuse TOP | Parimad firmad näitasid kiiret kasvu
Saapatootja Samelini juht ja osanik Leida Kikka rõõmustab uue tehase üle, kuid peab võitlema konkurentsitihedal turul uute klientide nimel.
Majandustulemused
  • 05.09.25, 18:38
“Oli halb aasta.” Uude tehasesse kolinud saapatootja neelas valusa kahjumi
Vana tehasega tekkis värske äriidee
Skype’i eduloost sirgunud Jaan Tallinn pühendab praegu suure osa energiast tehisintellektiga seotud ettevõtmistele.
Uudised
  • 06.09.25, 14:30
Jaan Tallinna rahaga AI-firma väärtus kasvas 183 miljardini
Allium UPI OÜ pakub Apotheka apteekidele ja teistele koostööpartneritele ühtset lojaalsusprogrammi.
Uudised
  • 05.09.25, 17:37
Margus Linnamäe firma sai 3 miljoni eurose trahviotsuse
Bitcoini populaarsuse kahanemist pole oodata. Augusti lõpus toimus Hongkongis suisa Bitcoin Asia 2025 nimeline konverents, kus üheks väljapanekuks olid ka Bitcoini ATMid.
Investor Toomas
  • 05.09.25, 14:44
Magasin kasvuraketi maha – üks festivalisoovitus tõi 78% tootlust
Enefit on mures Purtse hübriidpargi tuleviku pärast.
Uudised
  • 06.09.25, 15:30
Enefit protestib konkurendi plaanitud tuulepargi vastu
