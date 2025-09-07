Tagasi 07.09.25, 06:00 Peeter Tali: kollektiivse vastutuse jutt sõjalise mõtlemisega hästi ei sobi Kui kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütleb, et ministeeriumi valitsemisalas avastatud segaduse eest vastutab kaitsevaldkond tervikuna, siis on ta sulnilt diplomaatiline, aga sõjalise mõtlemisega niisugune jutt hästi kokku ei klapi, nendib reservkolonelist riigikogu liige, Eesti 200 poliitik Peeter Tali.

“Poliitiliselt vastutab segaduse eest loomulikult poliitik – minister ja sealt edasi peaminister,“ tõdes Eesti 200 poliitik Peeter Tali (vasakul). Fotol on ta koos reformierakondlasest kaitseministri Hanno Pevkuriga.

Foto: Liis Treimann

„Igal asjal peab olema vastutaja ja ülem. Isegi kui on kahest sõdurist koosnev lahingpaar, siis üks neist on lahingpaari ülem,“ rääkis Tali, kes on minevikus töötanud nii kaitseväe peastaabis kui ka kaitseministeeriumis, raadiosaates „Äripäeva arvamusliider“.

Seejuures hindab Tali kantsler Kuuske kõrgelt.

„See on võib-olla ebaharilik, kui poliitik kiidab riigiametnikku, aga ma päriselt tahan kiita kantsler Kaimo Kuuske, kes rääkis eelmise aasta algul riigikaitsekomisjonis sellest, et ta tegi ümber kaitseministeeriumi struktuuri – alluvusvahekordi ja kontrollivahekordi – ning lõi julgeoleku- ja sisekontrolli osakonna. Enne seda oli auditiosakond ära kärbitud, ainult audiitor oli järgi,“ selgitas Tali.

„Auditi mõte ongi ju vead üles leida. Nüüd seisab kantsleri ees metsik töö, et kõik need vead ära parandada.“

Riigikontroll koostas riigi majandusaasta koondaruande auditi ja leidis, et kaitseministeeriumi valitsemisala asutused ei käi hüpetega kasvavast kaitse-eelarvest üle – miljoneid eurosid kantakse üle ekslikult, dokumendid on puudulikud või ei õnnestu neid kätte saada jne. Veidi hiljem selgus, et ka riigikogu riigikaitsekomisjon haistis sarnaseid probleeme ning koostab raportit. Peeter Tali on selle komisjoni liige.

Tali märkis, et tema teada ei ole kaitseministeeriumi valitsemisalas midagi kriminaalset toimunud, vaid tegu on raamatupidamislik-korraldusliku segadusega. „Aga ka raamatupidamine ja arvepidamine peavad korras olema,“ rõhutas ta.

Intervjuus sai Peeter Taliga ühtlasi arutletud, kuivõrd avatud kaitsevaldkond väljastpoolt tehtava kriitika suhtes üldse on. Teda usutles Karl-Eduard Salumäe.