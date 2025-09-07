Tagasi 07.09.25, 07:00 Raadiohitid: segased ajad Balti börsil Nädala kõige kuulatumates raadiosaadetes räägiti törts kinnisvarast ja keerdkäikudest Balti börsil.

Leedu energiafirma Ignitis Group.

Foto: Liis Treimann

Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles

Värskes “Investor Toomase tunnis” arutleti Balti börsi tuleviku üle, mida ähvardab tugeva tegija Ignitise lahkumine. Leedu valitsuse plaan energiaettevõte börsilt ära viia tekitab küsimuse, kas kohalikule turule jäävadki alles vaid “pahad poisid”.

Lisaks lahati investor Toomase portfelli augustikuu käekäiku ning põhjust, miks Toomas otsustas müüa kõik oma Coop Panga aktsiad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles

Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi

Tallinki aktsionär Elmo Somelar on ettevõtte hetkeolukorraga rahul, kuid suunab põhitähelepanu ookeanitagustele turgudele.

“Minu meelest on Tallink hästi juhitud ja oma aktsiaportfellis ma midagi muuta ei plaani. Hoian positsiooni,” rääkis Somelar.

Somelari suurim kirg on aga New Yorgi börs. Muu hulgas rääkis aktsionär, miks ta müüs Nvidia maha ning kui helge või vastupidiselt tume on kiibitootjate tulevik.

Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi

Kullafond: finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni

Finantsvaba investor ja ettevõtja Madis Pajo rääkis kahe aasta taguses “Investor Toomase tunnis”, kuhu on tema oma raha investeerinud, et teenida head tootlust.

Pajo meenutas, et tema investoriteekond sai alguse juba gümnaasiumis, kui ta proovis kätt “Börsihaiga”. Edasi süvenes ta teemasse raamatuid lugedes ja pani ka oma naha mängu. Esimesed tehingud tegi Madis Pajo finantskriisi eel, kuid kiirelt õppides tuli esimesest kriisist kriimudeta välja.

Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni

Vandeadvokaat Indrek Naur avas oma portfelli sisu ja tehinguid

Artikkel jätkub pärast reklaami

Balti börsilt pole vandeadvokaat Indrek Naur juba aastaid midagi ostnud. Näiteks müüs ta Silvano Fashion Groupi täielikult maha, sest see polnud tema arvates investeerimist väärt ettevõte.

Pigem on ta ostnud Skandinaaviast ja USAst hulgaliselt fonde, rääkis Naur. “Lihtsalt Swedbanki Roburi fonde. Kuna need investeerivad erinevatesse kohtadesse, siis ma olen leidnud, et need on mulle sobivad investeeringud,” selgitas Naur.

USA tehnoloogiaaktsiatest on Nauril alles vaid Google. “Ma olen tehnoloogiaaksiad kõik ära müünud, kuna need minu arvates liiga kallid, et Jumal seda teab, mis juhtub.”

Vandeadvokaat Indrek Naur avas oma portfelli sisu ja tehinguid

Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat

Merko Kodude kinnisvara arendusjuht Artur Keerov tõi saates “Ruutmeetrite taga” näiteid, kuidas arendajad turu survel hoiavad uusi elemente korteritele lisades lõpphinda kontrolli all.

Koos saate teise külalise, Pärnu kinnisvaraarendaja Miston Capitali arendusjuhi Kuldar Kirikaliga avatakse uusarenduste planeerimise ja projekteerimise protsessi ning selgitatakse, millised on need elemendid, mida eesti ostja hindab ja mida mitte.