Nädala lood: 1500eurone investeering paisus 80 000eurose kasumini, tuntud e-poodi kahtlustatakse ebaausas äris
Selle nädala suuremate lugude hulka jõudsid tuntud e-poe ebaausana näiv äri, kinnisvaraärimehe pääsemine 800 000eurosest nõudest ning investor Toomase kolleegi edulugu aastate eest saadud investeerimisideega.
Trehvasin hiljuti kohvimasina juures enda pikaajalise lugeja ja kolleegi, Äripäeva teabekeskuse juhi Liivi Kedelaukiga, kes meenutas, et on minu aastatetagusest artiklist saadud investeerimisideega teeninud tänaseks pea 5700% tootlust.
Pealtnäha eduka koduelektroonika e-poe aruanded viitavad maksupettusele või suurele õnnetusele. Viimases aga kahtlevad nii maksueksperdid kui ka konkurendid, kel ajab ebaausana näiv äri kopsu üle maksa.
Liigse agarusega kohtutäituri oksjonil rapsinud kinnisvaraärimees Heiti Salumets sai varem kütuse- ja bussiveoäriga tegelenud Aivo Pärnalt ligi 800 000eurose nõude, Tartu maakohus otsustas aga, et nõude välistab hea usu põhimõte.
