Tule õppima – hea ettevõtja on ka suurepärane psühholoog!

Kariina Laas, Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudi juhataja Foto: Lauri Kulpsoo

„Psühholoogia on oluline kõigile ettevõtjatele. Kui juuksur on hea psühholoog, siis ta ka teenib paremini,“ toob näite Kariina Laas, kes on Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudi juhataja.

Praegune ebakindel aeg ettevõtlusmaastikul on ometi tekitanud olukorra, kui sinna pürgib palju uusi inimesi. Aina enam tahetakse endale ise töökoht luua, mitte enam teiste heaks töötada. Töötute arvu arvestades pole see ime, ega töökohti kõigile ei jätku. Ise äri üles ehitades on üks olulisemaid oskusi tunda inimesi ja psühholoogia teadmised ei jookse külgi mööda maha kellelgi.

Ilmselt on enamik ühel või teisel eluhetkel mõelnud, et psühholoogia oleks üks huvitav eriala mida õppida või tundnud mõnes olukorras puudust sellealastest teadmistest. Kahjuks aga ei võimalda elu lihtsalt niisama ennast neljaks aastaks kõigist kohustustest vabaks võtta, et (taas) tudengiks hakata. Õnneks on selle ära tabanud Tartu Ülikool ja lõpuks ometi on loodud võimalus saada psühholoogiakraad ka sessioonõppes!

Mis aga võiks olla need iseloomu- või muud omadused, mille puhul psühholoogia õpingud võiksid kivist erilise pärli välja tahuda? Laasi hinnangul saab tõesti välja tõsta ühe. „Psühholoogia vastu peab olema huvi! Niisama ei määri tarkust kellelegi pähe,“ nendib ta.

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut alustab tasulise sessioonõppega juba sügisel!

Psühholoogia sessioonõppe programmijuht (ja ise ka tudeng) Katarina Kliit Foto: Leila Niilus

Psühholoogia bakalaureusekraadi on seni saanud omandada päevaõppes, mis nõuab pidevat ja aktiivset kohal käimist. Psühholoogia sessioonõppe programmijuht Katarina Kliit aga räägib, et paljud on soovinud psühholoogiat õppida töö ja pere kõrvalt ning osakoormusega sessioonõpe annab selleks paindliku võimaluse. Kaks korda kuus toimuvad sessioonid võimaldavad õppetöös osaleda ka väljaspool Tartut elavatel inimestel. Internetis on võimalik juba praegu tutvuda ainetega ning puhtalt nende loetelu tekitab tahtmise kohe kladed kaasa võtta ja Tartu poole astuma hakata!

Lisaks ägedatele õppejõududele pakub sessioonõpe ka lahedaid kaaslasi. „Meil on väga kirju kamp!“ muheleb Laas praegustele tudengitele mõeldes. Jalga ühelegi õppida soovijale tema sõnul ette ei panda. Olgu siis tulija värske gümnaasiumi lõpetaja või pensionär, kes jõuab elukogemuse põhjal arusaamisele, et vot need teadmised küll mööda külgi maha ei jookse.

„Osad on siin verinoored, lapsest saati teadnud, mida tahavad ja siis on päris suur hulk, kes on ühe või kaks ringi kuskil ära käinud. Võib vabalt öelda, et emad-isad, lapsed ja lapselapsed on ühes kohas koos. Kolme generatsiooni puhul tekivad väga huvitavad vaidlused ja kokku saavad ägedad grupid. See on niivõrd põnev, nii tudengitele kui ka õppejõududele!“

Ja nii ei tundu vaid õppejõududele. Tudengina kiidab Katarina Kliit samuti psühholoogia instituudi kirevat seltskonda. „Erinevas vanuses ja erinevate kogemustega inimesed moodustavad toetava taustajõu, mille najal on tore ning huvitav ühiselt edasi liikuda.“

5 põhjust valimaks psühholoogia sessioonõpe! •Sessioonõppes omandatud teadmisi saab kasutada juhtimisel ja juhendamisel ning teenindus-, reklaami-, koolitus- või uuringufirmas töötades. •Psühholoogia sessioonõpe pakub inimese psüühika ja käitumise, selle toimimise ja muutmise kohta laialdasi teadmisi, mis aitavad maailma uue nurga alt mõtestada. •Õppekavasse kuuluvad nii sotsiaal- ja loodusteaduste alusained kui ka psühholoogia kitsamaid valdkondi tutvustavad õppeained. •Õppejõud on oma valdkonna tippspetsialistid ning tõendus- ja teaduspõhiste teadmiste eestkõnelejad. Samuti käivad instituudis esmaklassilised külalisõppejõud välismaalt. •Psühholoogiateadmised on kasulikud paljudes inimkäitumise mõistmise ja mõjutamisega seotud valdkondades.

Foto: Erakogu

Psühholoogia on tõsisele ettevõtjale liiga pehme?

Psühholoogia alased teadmised tulevad kasuks kõigile. Ole sa siis õpetaja, baaridaam, füüsilisest isikust ettevõtja või suurfirma juht,” kinnitab Laas. “Kui sul on ettevõte, kus on kasvõi üks inimene, siis läheb neid teadmisi vaja. Oluline on lisaks välja tuua, et psühholoogid peavad tundma ka teadusetegemise aluseid ja statistikat, et esmapilgul subjektiivsena tunduvaid andmeid objektiivsemasse numbrite keeled tõlkida.”

“Kui soovid mõista oma kliente, kui oled huvitatud poliitika kujundamisest, kui tahad kaasata investoreid ja on vaja läbirääkimisi pidada, siis on need teadmised kulda väärt. Mida paremini inimesi mõistad, seda suurem on edukus,” lisab instituudi juhataja. „Kui aimad, mida klient tahab, siis oskad seda pakkuda. Lisaks, mõnikord klient ei teagi, mida ta tahab ja soove ette sööta ning võimalusi ära kasutada on peenem kunst ja koht, kus äris tänapäeval raha liigub.“