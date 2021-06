Sisustussalong Vipex soovitab innustuda ajatutest stiilidest vannitoas

Vannituba on saanud endale uue rolli, ta on nüüd midagi palju enamat kui vaid kehahari­mise koht – temast on saanud ka mõnus lõõgastusruum.

Üha rohkem tehakse oma korteris või majas vannile tuba, mitte vannituba. Alustalaks ja suunanäitajaiks on olnud peamiselt Skandinaavia rahvad ja jaapanlased. Just nende maal on olnud hinge puhastamine alati tähtsal kohal. Tänapäeval on see arusaam viinud mugavate, tihti suurte vannitubadeni, kus saab mõnuleda ja suhelda ning mis omavad meie elustiilis üha suuremat tähtsust. Kui ammutada inspiratsiooni Jaapani stiilist või minimalismist, on vannituba alati moodne ja šikk.

Foto: Vipex

Hollandi vannitoalahenduste bränd JEE-O on oma segisti disainis saanud innustust Jaapani tsukubai bambustorust.

Valgus ja varjud kujundavad ruumi

Jaapanlased ja nende kultuur oma ülimalt peenekoelise maailma- ja vormitajuga on alati paelunud teisi rahvaid. Jaapani traditsiooniline ruum on see, mis inspireerib kujundajaid alates 19. sajandi keskpaigast tänapäevani. Võib-olla on põhjuseks Ida filosoofiline mõtteviis, mis käsitleb elu kulgemisena. Sellest lähtuvalt ei kammitse kujundus liialt, ei loo igaveseks kinnistatud ja püsivat arhitektuuri. Voolav ruum, liigutatavatest paberseintest ja muudest avadest kumav päeva jooksul muutuv valgus, teisaldatav sisustus – kõik see väljendab harmoonilist liikuvust. Ruumi tasakaalustatust aga aitab luua konstruktiivsete elementide proportsioonisüsteem ja tatamipaigutus põrandal. Ruum mõjub eriliselt tühjana.

Foto: Vipex

Hispaania klaasmosaiigi bränd VIDREPUR on oma loomingusädeme ammutanud traditsioonilisest Jaapani aiast.

Jaapani kümbluskultuur kui usk ja arstim

Jaapanlaste armastus keha puhtuse vastu on osa sintoistlikust hoiakust, mis läbib kogu jaapani kultuuri, iseenesestmõistetav on keha eest hoolitsemine. Jaapani vannitoas asub tünnilaadne sügav vann, kus istutakse kaelast saadik 40−50kraadises vees. Lisaks on vannitoas ka eraldi dušinurk, sest enne vanniminekut tuleb keha korralikult puhtaks pesta. Igapäevane kümblus tähendab nii vaimset elamust kui ka füüsilist naudingut. Kuum vann soojendab keha üdini, nii kaob päevastress ajust kui ka kehast.

Jaapani traditsioonis pole interjöör ja eksterjöör vastanduvad kategooriad, vaid maja ning seda ümbritsev aed on üks terviklik ruum. Aia filosoofiaks on looduse kujutamine miniatuuris, mida väljendavad 3 põhielementi: kivid, vesi ja taimed. Aeda võib seada lihtsalt kivist veekausi tsukubai, mis on iseloomulik ainult Jaapani aiale. Tsukubai koosneb kivist anumast ja bambustorust, mida mööda liigub vesi nõusse. Vee ülevoolust saab alguse väike oja, ajaloolises Jaapani teeaias oli see mõeldud käte loputamiseks.

Minimalism sobib vannituppa

Kindlasti ei tasu jaapani stiili segi ajada minimalismiga. Minimalistliku ruumi võtmesõnadeks on valgus ja avarus. Kõik üleliigne on eemaldatud, järele on jäänud puhtad tugevad jooned ja vormid, väärtuslikud materjalid ja minimaalse joonega mööbel. Arhitektuuris on minimalism kindlalt piiritlemata mõiste, mida iseloomustab taotluslik, äärmise lihtsuseni vähendatud vorm, peen materjali- ning detailikäsitlus. Minimalismile on omane teras, betoon ja klaas. See sobib väga hästi vannitoa kujunduse kontseptsiooniga, sest vannituba ei tohiks mingil juhul saada manifestiks stiilile. Temast peab kujunema isikupärane ja kasutajale mugav igapäevase rituaali paik.

www.vipex.ee