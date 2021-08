Betooni ületasandamine aitab vältida probleeme siseõhuga

Betoonpõrandate ületasandamine tasandusseguga annab mitmeid eeliseid - tagab kvaliteetse siseõhu, hoiab kokku aega ja raha ning kindlustab kauakestva lõpptulemuse.

Siseõhuprobleemide lahendamine on kallis ja katsumusterohke. Ilmnenud probleemid tuleb loomulikult lahendada ja vead parandada, kuid oluline on keskenduda ka nende ennetamisele. Oluline on eelistada ehitusmaterjali, mille kvaliteeti saab usaldada ja mille taga on vastutustundlik tootja, nõutavad tunnustused ja kvaliteedikontroll.

Foto: RAIGO PAJULA

Eestis valatakse betoonist põrandaid pigem nii, et nende pealispind jääks kohe võimalikult sile ega vajaks betooni ja pinnakattematerjali vahele enam isevalguvat tasandussegu. Selline betooni peegelsiledaks lihvimine sulgeb aga betooni poorid ja tavapärase 1 cm nädalas kuivamistempo asemel kuivab betoon kaks korda kauem – 1 cm 2 nädalat. Samal ajal on betoon kõndimiskuiv juba järgmisel päeval, seega minnakse pindamistöödega pahatihti edasi harjumuspärase „1 cm nädalas kuivamise” graafikus.

See võib aga tekitada hiljem hoones tõsiseid niiskusprobleeme, kahjustusi ja otseseid kulusid riknenud materjalide näol, samuti põhjustada ruumi siseõhu kvaliteedi ja lõhnaprobleeme, mis pikas perspektiivis on tervisele kahjulikud.

Probleemi põhjus peitubki mittetäielikult kuivanud betoonis, selle kõrges aluselisuses, mis teatud tingimustel võib reageerida viimistlusmaterjali aluskihi ja selle kinnitamiseks kasutatava liimiga, reageerides leeliselisele niiskusele. Selle tagajärjel lagunevad neis olevad orgaanilised ained, tekitades ruumi spetsiifilist lõhna.

Lahendus peitub põrandate ületasandamises

Kiilto koostöös Floorex´iga soovitab sellist riski kindlasti ja alati vältida. Juba 5 mm tasandussegu kiht betoonil võimaldab probleemi tekkimist ära hoida, kuna vähese leelisesisaldusega (pH < 11, betoonis seevastu pH = 12–13,5) 5 mm paksune põrandatasandussegukiht toimib pinnakattematerjali ja betooni vahel justkui puhvrina allpool olevast betoonist tingitud leelisekoormuse vastu. Poorid jäävad avatuks ja betoon saab normaalselt kuivada. Tasandussegu kuivab oluliselt kiiremini, lubades teha valu õhemalt ja kõik see kokku oluliselt vähendab ülalmainitud riske.

Sellise lähenemise plusse osatakse hinnata Soomes ja Rootsis, kus siseõhu kvaliteet on primaarne: seal ei lubata betooni peegelsiledaks „kopterdada”. Tasandusseguga tehtud lahendusi kasutatakse Rootsis juba aastakümneid ja selle heaks tõestuseks on Kiilto AB referntsobjektid, tema kogemused ning tooted.

Kõik põrandatasandussegud, mida Kiilto soovitab pinnakattematerjali all kasutada, on vähese leelisesisaldusega. Vähene leelisesisaldus põhineb sageli kiirkivinevates toodetes kasutataval aluminaattsementi sisaldaval sideainesüsteemil. Kiilto põrandatasandussegudes on see olnud kasutusel juba aastatuhande algusest.

Tasandussegukihi kaitsva mõju seisukohast peetakse betooni kriitiliseks niiskuse piirväärtuseks umbes 90% RH. Sellest piirväärtusest allpool liigub niiskus auru kujul. Tasandussegukihi kaitsvale mõjule lisaks on oluline arvesse võtta ka konstruktsiooni ja liimimise toimivust. Mida niiskem on aluspind, seda aeglasemalt veepõhine liim kuivab. Liimitavate plastpinnakattematerjalide korral ei tohi aluspinna niiskus mingil juhul olla üle 85% RH.

Soomes arvestab Kiilto OY kvaliteetse siseõhuga juba toodete arendusjärgus. Näiteks vaibaliimide väljatöötamisel on siseõhku mõjutavaid tegureid arvesse võetud alates sideaine arendamisest.

Miks eelistada betooni ületasandamisel tsemendibaasil Kiilto tasandussegu?

Mitte kõik tasanduslahendused, mis võivad tunduda esmapilgul soodsamad, ei taga tugevat, kauakestvat ja kvaliteetset lõpptulemust. Niisketes ruumides tuleks arvestada kindlasti materjali niiskuskindlusega, põrandakatte kinnitamise puhul nõutud aluspinna tugevusega jne. Näiteks Kiilto pumbatav tsemendibaasil tasandussegu sobib alati ka niisketesse ja märgadesse ruumidesse, talub vett ning ei vaja enne hüdroisoleerimistöid lisa tugevdamist. Ka aja ja kulude osas tuleb siin oluline kokkuhoid, kuna kogu hoone/maja betoonpind on võimalik üle tasandada korraga ja ühe tootega sh ka märjad ruumid, kusjuures pinnad on kõndimiskuivad juba paari tunniga.

Kiilto tsemendibaasil tasandussegu võimaldab teha erinevat valukihi paksust (1-40 mm), alternatiivsed lahendused ei pruugi aga väga õhukese kihi puhul tagada vajalikku aluspinna tugevust, mistõttu võib liimitava põrandakatte jaoks (nt parkett) jääda see liiga nõrgaks ning hiljem alusbetoonilt lahti lüüa. Teisalt võib nõrk aluspind seada ka piirid viimistlusmaterjali valikul, mida tuleks paigaldada siis ainult nö „ujuvana“. Kiilto tasandusseguga tasandatud pind on aga vastupidav erinevatele liimitavatele põrandakattematerjalidele - PVC, LVT, vaip, linoleum ja sh ka puitparkett, ilma, et tasandatud pind vajaks enne kattematerjali paigaldamist eelnevat tugevdamist.

Lisaks eelpool nimetatud eelistele on kindlasti oluline kattematerjalide paigaldamisel aluspinna tasasus. Keraamilise plaadi paigaldamisel on nõutud aluspinna tasasuseks klass 1 - so +/- 2 mm. Kui me räägime plaadiga kaetavatest aluspindadest, siis eelkõige on see oluline suurte plaatide paigaldamisel, kus peab plaaditagune katvus tasandusseguga olema 100 %. Klass 1 tulemust on ainult betoonivaluga väga raske tagada, lisaks kulub sellise tulemuseni jõudmiseks ka märgatavalt rohkem aega võrreldes isevalguva põrandatasandusseguga tasandades.

Uus kontseptsioon ja uued tooted

Et olla parem partner oma klientidele ja pakkuda kõige kvaliteetsemaid lahendusi, teeme igapäevaselt tööd nii oma tootearenduse, nõustamise kui ka uute teenuste ja võimaluste pakkumise osas. Nüüd oleme põrandate tasandamise sektoris turule tulemas täiesti uue kontseptsiooni ja uute toodetega, seda koos hea partneri Floorex OÜ-ga.

Põrandate tasandamine tasandussegudega on hetkel ehitusturul kasvav trend, sest see lubab vältida võimalikke hilisemaid reklamatsioone. Samuti säästab see kliendi aega – aeg on kõikidest ressurssidest kõige kallim ja ei taastu. Seega on Floorex ehitanud veoauto baasil mobiilse pumpamissüsteemi, kus on olemas kõik vajalik, et objektil põrandaid suurtes mahtudes tasandada. Pumpamisega saab alustada praktiliselt kohe, kui auto on objektile jõudnud, lisaks toodab selline süsteem minimaalselt jäätmeid (kuivsegu kottide näol), kuna segu on kaasas „big bag“ pakendites. Meie võimekus ja mobiilsus lubavad teenindada kliente alates eramutest kuni suurte kaubanduspindadeni välja, sealhulgas ka tööstusettevõtteid.

Kiilto ja Floorexi eesmärgiks on ennetada probleeme, pakkuda klientidele parimaid testituid lahendusi ja usaldusväärset teenust tunnustatud ja kvaliteetsete materjalide ning tööga. Nii hoiame ära ka ruumide niiskusprobleemid, võimalikud kahjustused, sellest tingitud lisakulud ning garanteerime, et tulemus on kauakestev ning klientidel on ruumis kvaliteetne siseõhk.

