Uus Bentley mudeliperekond – luksus käsikäes keskkonnahoiuga

Auto 100 AS on ametlik Bentley Motors müügi- ja järelteeninduspartner Eestis, tuues kodumaisele kliendile koju kätte maailmatasemel mudelid ning olles ka ostu järgselt igal hetkel kliendi jaoks olemas. Bentley viimased mudelid pakuvad äratundmisrõõmu kvaliteedist, kuid aitavad muuta elutegevuse jalajälje veelgi „rohelisemaks“.

Bentley rahvusvahelises tehases on astutud juba mõnda aega tagasi samm lähemale ambitsioonikale eesmärgile saada maailma kõige keskkonnasõbralikumaks luksusautode tootjaks. Viimased keskkonnaandmed kinnitavad, et Briti kaubamärk on teinud jõudsaid samme jõudmaks sinna, sest võrreldes 2010. aastaga on parandatud algtasemega võrreldes andmeid kõigis valdkondades – nõnda on reaalne eesmärk saavutada 2025. aastaks tootmisega seotud 75% keskkonnamõju vähenemine.

Tegelikult saab kõik alguse detailidest – näiteks kasutatakse Bentley tehases tootmisprotsessis vihmavett ning vee optimaalne kasutus on tootmisprotsessis saanud uue tähenduse, samuti on uuenduslik lahendus kasutada kohapealse päikeseenergia PV-süsteemi abil toodetud energiat koos rohelise gaasi ja elektrivarustusega. Uuendusliku meetmena lisandus hüdrogeenitud taimeõli (HVO) tankimisseadmete paigaldamine – ülimadala heitkogusega alternatiiv tavapärastele kütustele maja logistikas ning ka prügilasse jõudvate jäätmete hulk on vähenenud läbimõeldud ringmajanduse tõttu.

Autoomanikule, kes soovib säästa keskkonda

Bentley meeskonna pikaajaline kogemus ja teadmised sellest, mida turusegmendis oodatakse, on loonud pinnase kliendibaasile, kes oskavad hinnata detailideni läbimõeldud lahendusi – Bentley on tõepoolest mõelnud igas eluetapis oleva autoomaniku vajadustele. Nõnda on Bentley mudelid avastanud enda jaoks lisaks soliidsemale kontingendile ka edumeelne noorem põlvkond, kelle jaoks on lisaks tipptasemel kasutusmugavusele oluline, et Bentley hoolib ja soovib mõelda oma tegevust planeerides keskkonnasõbraliku jalajälje vähendamisele.

Tänaseks on lisandunud Bentley senisele valikule – Continental ja Flying Spur mudelitele – uus Bentley Bentayga mudeliperekond, kuhu kuuluvad Bentayga V8, Bentayga S ja Bentayga Hybrid, mis ühendavad kõik parimad linnamaasturi omadused täiuslikuks tervikuks – ja seda nii linnaliikluses kui maanteedel sõitmisel. Uute mudelite puhul on värskendatud täielikult nii mudeli välisdisaini kui selle sisemuses on parim moodne tehnoloogia. Bentayga S on mõeldud disaini ja sportlikke sõiduomadusi hindavale inimesele, Bentayga V8 aga balansseerib mugavuse ja luksuse täieliku tasakaalu vahel. Bentayga Hybrid on mõeldud aga keskkonnateadlikumale sõitjale, evides pistikhübriidajamit vähese heitmega ja heitmevabalt sõitmiseks. Nüüd ei pea enam valima luksuslikkuse ja keskkonnasõbralikkuse vahel – sest miks peaks, kui üheaegselt saab mõlemat?

Kompaktne, kaasaegne ja keskkonnasõbralik

Tõepoolest, üha enam oleme hakanud igapäevaelus mõtlema sellele, millise keskkonna jätame endast maha järgmistele põlvkondadele ning kuidas saame omalt poolt vähendada elutegevusega kaasnevat jalajälge. Süsinikneutraalses töökojas loodud Bentayga Hybrid on luksuslik pistikhübriidsõiduk, mis nii sisult kui vormilt vastab nõudlikuma ja teadlikuma kliendi vajadustele, kuid millega sõites on võimalik sõita ringi vähese heitmega või lausa heitmevabalt.

Bentayga Hybrid on mudel, mille tehnilised võimalused pakuvad autoomanikule kindlustunnet isegi siis, kui teel olles viibitakse autost eemal. My Bentley My Battery Charge rakendus aitab hallata auto laadimist distantsilt, ajatada sõidu alguskellaaega ning leida sõidupiirkonnas paiknevaid laadimisjaamu. Samas ei pea laadimise pärast ülemäära muretsema: täiselektriline sõidurežiim EV on optimeeritud lühikeste sõitude ja linnaliikluse tarvis, pakkudes WLTP sõidutsükli andmetel 693-kilomeetrist kombineeritud sõiduulatust (millest elektriline sõiduulatus 40 km). Režiim Hold aitab salvestatud elektrit säästa tuleviku tarbeks, režiim Hybrid laseb aga süsteemil maksimaalselt tagada jätkusuutlikkust, eelistades esmajärjekorras alati elektrit.

8 fotot Uute mudelite puhul on värskendatud täielikult nii mudeli välisdisaini kui selle sisemuses on parim moodne tehnoloogia

Ka sõitjate sõidumugavuse peale on mõeldud. My Cabin Comfort kaudu saab kaugjuhtida auto kliimaseadet, nii et see vastaks hetke vajadustele juba autosse istudes. Ka teel olles saab tunda end kindlalt, sest My Car Statistics jagab igal hetkel vajalikku infot: E-Motion-info varustab juba varakult teekonda puudutavaga, My Bentley rakendus annab aga ülevaate sõidustatistikast: keskmisest kütusekulust, elektrikulust ja elektri jõul läbitavast sõiduulatusest.

Bentayga Hybrid mudeli näol on tegemist täielikus harmoonias töötava mudeliga, millel ultramoodne elektrimootor ning V6-mootor ja mudel valib sobivaima jõuallika vastavalt teekonnal esilekerkivatele vajadustele. Ära kasutatakse kõik võimalused liikuda ringi elektrimootori jõul ning tagatakse nõnda minimaalne heitmehulk sõitudel. Samaaegselt on tegemist linnamaasturiga, mis on võimeline läbima 0–100 km/h kiirenduse kõigest 5,9 sekundiga ning tippkiiruseks on 247 km/h. Kindel võib olla, et tegemist on mudeliga, mis lisaks keskkonnasäästlikkusele ei tee kompromisse teistes kasutajamugavust puudutavates valdkondades.

