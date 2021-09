Üle saja tööandja pakub tööd töötukassa virtuaalsel töömessil

Töötukassa tööandjate teenuste osakonna teenusejuht Livia Laas. Foto: Meeli Küttim

Septembri lõpus toimub järjekordne virtuaalne Töö- ja Karjäärimess, mis on populaarne kohtumispaik tööandjate ja töövõtjate seas. Sarnasest messist kevadel võttis osa koguni 25 000 inimest ja 150 ettevõtjat. Töötukassa usub, et seekordsel messil osaleb veelgi rohkem tööandjaid.

Töötukassa tööandjate teenuste osakonna teenusejuhi Livia Laasi sõnul on virtuaalse töömessi plussiks kindlasti see, et inimene ei pea füüsiliselt kohale tulema.

See on hea võimalus osalemiseks üle Eesti. "Näiteks inimene, kes elab praegu Tallinnas, aga plaanib tagasi minna Tartumaale, saab vaadata, mis tööpakkumisi on talle huvipakkuvas piirkonnas ja kes on need tööpakkujad,” ütles Laas.

"Inimene saab ka ise valida, mis ajal on tal mugav osa võtta, kas kohe hommikul või päeva jooksul. Mess on avatud teisipäevast reedeni. Muidugi tööandjad ei vasta küsimustele 24 tundi järjest, aga kogu messi info on kättesaadav kõigile kuni reede, 1. oktoobri õhtuni välja,” selgitas Laas.

Töömess on tugev bränd ja see, et viimasel aastal on mess olnud virtuaalne, on olnud paljude jaoks pluss. Kui tööandja on messil esindatud, siis jõuab info ka laiema publikuni. Livia Laas Töötukassa tööandjate teenuste osakonna teenusejuht

Osavõtmine on imelihtne

Messil on tööandjaid seinast seina: registreerunud on ehitusettevõtted, lasteaiad, hooldekodu, turvaettevõtted. Lisaks otsitakse kontoritöötajaid, tootmistöölisi, puhastusteenindajaid jpm.

"Meie fookuses on, et tööandjad leiaksid endale sobiva töötaja ja inimesed leiaksid endale sobiva töö ja tööandja. Soovime need kaks osapoolt kokku viia. Töömess on olnud tugev bränd ja see, et viimasel aastal on mess olnud virtuaalne, on olnud paljude jaoks pluss, sest info jõuab laiema publikuni, kui ta on messil esindatud,“ rääkis Laas.

"Tööandja vaatenurgast väärib mainimist, et nad saavad messil osalemisega teha tööandja brändingut – näidata, mis ettevõttega on tegu, miks tema juures töötavad parimad inimesed ja miks ta on parim tööandja.”

Tööotsijale on virtuaalmessil osalemine tehtud väga hõlpsaks – messile tuleb registreeruda vaid tööandjatel, tööotsija seda eraldi tegema ei pea. Messi toimumise ajal saab külastaja minna messi kodulehele aadressil toomess.ee ja seal juba ise uurida, mida pakutakse. "Kui soovitakse vaadata, mida tööandjad pakuvad, millised ettevõtted on kohale tulnud või jälgida suuremat karjääriseminari, siis selles kõiges saab osaleda ilma eelneva registreerimiseta. Lihtsalt tuleb leida internetiühendusega seade kas arvuti, tahvli või telefoni näol,” ütles Laas.

Tööotsijal on vaja end registreerida vaid siis, kui ta soovib osaleda individuaalsel karjäärinõustamisel, töövestluse simulatsioonil või mõnel väiksemal töötoal, kus osalejate arv on piiratud. „Neile registreerumine algab nädal enne messi algust ehk alates 21. septembrist saavad huvilised ennast kirja panna,” selgitas Laas.

Kui tihti leitakse sobiv tööandja?

Laasi sõnul on see pigem harv juhus, kui üldse mitte midagi ei leita. “Mõnel juhul tuleb pakkumisi nii palju, et peab hakkama valikuid tegema,” naerab ta. Tööpakkumiste osakaal sõltub tihti piirkonnast, tööd otsiva inimese töövaldkonnast ning ka sektorist. Loomulikult on natuke keerulisem leida spetsiifilisemaid ja täpsematele nüanssidele keskenduvaid ameteid, aga reeglina saavad messil pakutavad ametikohad kiiresti täis.

Pakume tööandjatele tasuta sihtotsingut. Livia Laas Töötukassa tööandjate teenuste osakonna teenusejuht

Tööandjate seisukohast on täna tööturg liikumas kriisieelsesse aega. Hea uudis on aga see, et täna on veel saadaval tegusaid ja tublisid töötajaid, kes kriisi tõttu pidid töölt lahkuma või mõnel juhul lausa uue karjääri ette võtma. Laas julgustab tööandjaid ka väljaspool messi töötukassaga ühendust võtma. "Pakume tööandjatele tasuta sihtotsingut ja korraldame värbamisüritusi,“ kinnitas Laas.

Tööandjad on valmis kiirelt vastama

Laas tõdes, et sageli ei osata arvestada virtuaalmessi omapäraga – tekib kergesti anonüümsuse tunne ning tööotsija enda aktiivsus jääb väheseks. Ta julgustas inimesi messil tööandjatega aktiivselt suhtlema ja esitama neile küsimusi ettevõtte või töökorralduse kohta. „Tööandjad on messil üles seadnud virtuaalsed messiboksid ja sinna on jäetud kontaktid, kellega ühendust võtta. Kui on väiksemgi küsimus, tasub seda üle täpsustada,“ rõhutas Laas.

Messil on tööandjaid, kes on valmis kohe küsimustele vastama, kuid osa ettevõtteid on välja kirjutanud, millistel aegadel nad vastavad küsimustele ja kõrvale on pandud ka link, mille kaudu saab videosilla kaudu suhelda.

"Tööandjad ongi arvestanud sellega, et messi ajal võib neile rohkem e-kirju ja helistamisi tulla. Kindlasti korraldavad ettevõtted kõnetunde Teamsi vahendusel nagu eelmisel korral,” lisas Laas.

Väljaõppe puudumist ei pea kartma

Oma töösoovide ja -valdkonna väljaselgitamisel võiks inimene Laasi sõnul esmalt mõelda, millises Eesti piirkonnas ta tööd teha soovib ja kas ta on vajadusel valmis liikuma mujale. Ei tasu peljata ka seda, kui töökogemust või teadmisi võimaliku uue ameti kohta veel pole, sest paljud tööstusettevõtted koolitavad ise välja uusi töötajaid.

"Tööandjatel on pigem küsimus selles, kas inimesele sobib vahetustega või monotoonse iseloomuga töö,“ märkis Laas. Ta lisas, et väljaõppe võimaluste kohta tasub küsida tööandjalt, aga vahel tuleb selles osas appi ka Töötukassa, mis pakub mitmesuguseid kursusi nii töötutele kui ka töötavatele inimestele. „Nii tööandjal kui ka tööotsijal tasub uurida erinevaid võimalusi, mida meil pakkuda on.”

Tööotsijale soovitab Laas oma CV juba enne töömessi valmis kirjutada, mida siis kiiresti ja mugavalt saab tööandjale saata.

"CV kirjutamisel on hea eelnevalt valmis mõelda, kuidas oma töökogemusi ja olulist infot kirja pannakse. See ei ole paari minutiga tehtav. Veel soovitan endalt küsida, mida tullakse töömessilt otsima või mis on see, mida teha tahetakse.“

Töötukassa aitab soove läbi mõelda

Kui neile küsimustele vastust ei ole ja kandideerimisdokumente ei osata teha, soovitab Laas tulla eelregistreerimisega individuaalnõustamisele või mõnda töötuppa, kus räägitaksegi kandideerimisdokumentide ettevalmistamisest.

Kevadisel töömessil saime palju positiivset tagasisidet töövestluse simulatsiooni kohta, mida pakkusime esmakordselt ja sinna said ajad kohe kiiresti täis. Livia Laas Töötukassa tööandjate teenuste osakonna teenusejuht

"Kevadisel töömessil saime palju positiivset tagasisidet töövestluse simulatsiooni kohta, mida pakkusime esmakordselt ja sinna said ajad kohe kiiresti täis. Inimesed said pingevabas olukorras läbi arutada tavapäraselt pingelise situatsiooni. See annab võimaluse nõustajaga läbi rääkida mida ja kuidas inimene endast räägib tööle kandideerides.”

Laas sõnas, et kui individuaalse nõustamise ajad messil täis saavad ja endale sobivat aega ei leita, siis ei tasu peljata, vaid ühendust võtta piirkondliku Töötukassaga.

"Me teeme ka pärast messi Töötukassas virtuaalseid kohtumisi ja kui olukord lubab, siis teatud teenuseid pakume ka kohapeal. Julgustan neid inimesi, kellel on huvi oma karjääri teemadel arutleda, meiega ühendust võtma ka pärast virtuaalmessi möödumist, et leida aega kohtumiseks.“

TASUB TEADA! VIRTUAALNE TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS TOIMUB 28.09–01.10.2021 • Töömess on avatud leheküljel toomess.ee. • See on tasuta ja oodatud on kõik huvilised. • Varu messi külastamiseks aega, et saaksid tutvuda nii erinevate pakutavate karjääriteenuste kui ka osalevate tööandjatega. • Võta julgelt ühendust endale sobivate tööandjatega, et uurida nende juures töötamise võimalusi. • Oma karjäärivõimaluste arutamiseks lepi aeg kokku karjäärispetsialistiga. • Töömessi ajal on võimalik osaleda töövestluse simulatsioonil, osaleda messimängudes ning kuulata põnevat karjääriseminari