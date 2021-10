Milliseid võimalusi pakub Kagu-Aasia digipööre Eesti ettevõtjatele?

Ekspordivõimaluste kaardistamisel on tihti fookuses Aasia, kuid lisaks Hiinale ja Indiale on selles maailma rahvarohkeimas piirkonnas veel üks regioon – kiirelt kasvav Kagu-Aasia, kus elab 670 miljonit elanikku.

Kagu-Aasia suurimad e-kaubandusplatvormid on Lazada ja Shopee Foto: Xinhua

Kagu-Aasia riikide hulka kuuluvad Singapur, Tai, Vietnam, Filipiinid, Malaisia, Laos, Kambodža, Indoneesia, Ida-Timor, Brunei ja Myanmar. Kagu-Aasia tervikuna on üks maailma dünaamiliseimaid piirkondi, mille suurus, asukoht ja mitmekesisus pakuvad Eesti ettevõtjatele huvitavaid ärivõimalusi mitmetes valdkondades.

Kagu-Aasias veavad enneolematult kiiret digitaalset arengut kasvav tarbijaskond, tugev idufirmade sektor ning nooruslik ja tehnikat armastav rahvas, kes on kiirelt omaks võtnud nii e-kaubanduse kui sotsiaalmeedia. VMWare poolt eelmise aasta lõpus läbi viidud uuringu kohaselt peavad 78% Kagu-Aasia tarbijatest end digitaalselt uudishimulikeks ning 69% usuvad, et COVID-19 pandeemia mõjutas neid tutvuma erinevate toodete ja lahendustega digitaalselt.

Kohalike tarbijate digilembus annab eestlastele eelise

Digitaalsete lahenduste hoogne areng on teinud nende kasutamise sealsele tarbijaskonnale lihtsaks ja meeldivaks. Kagu-Aasia elanikele meeldib elektrooniline suhtlus ning asjaajamine nii finantsteenuste, kaubanduse kui ka avalike teenuste vallas, mis annab Eesti ettevõtjatele ja avalikule sektorile suure eelise oma teadmiste jagamiseks ja teenuste ekspordiks.

Kagu-Aasia digipööre veab ka sealse e-kaubanduse arengut ning kasvu. Kuidas saaksid Eesti ettevõtted siseneda Kagu-Aasia turgudele?

Piirkonna riikides tuntakse välismaiste toodete vastu suurt huvi, mida on võimendanud ka maailma rõhuv COVID-19 pandeemia. Tarbijad on pidevalt uute tervislike, looduslike ja eriliste toodete otsingul, lisaks on Kagu-Aasia üks maailma perspektiivikamaid ja kiiremini kasvavaid e-kaubandusturge.

Turule sisenemine on Kagu-Aasias võrreldes teiste turgudega mõnevõrra lihtsam, sest tänu e-kaubandusele on sisenemiskulud ning seeläbi ka riskid tunduvalt madalamad. Nii on ettevõtetel parem tutvuda kohaliku tarbijaskonnaga ning oma toodete sobivust testida.

Esimesed eestlased on suurimas e-poes juba kohal

Kagu-Aasia suurim e-kaubandusplatvorm on Lazada, mida külastab aastas rohkem kui 750 miljonit kasutajat. Müügi alustamine Lazada platvormil ei eelda deposiidi maksmist ega aastatasu, müüjatelt kogutakse vaid vahendustasu, mis sõltuvalt kategooriast ja tootest jääb 1-4 protsendi vahele.

Hoolimata hetkel kehtivatest piirangutest on just kauged turud Aasias need, mis võiksid ettevõtete ekspordiradarile ilmuda. Esimesed sammud Lazada Singapuri turuplatvormile jõudmiseks on teinud LOOV Organic, mille kaasasutaja ja juhi Ahto Vegmanni sõnul on esimene saadetis kaupadega Singapuri lattu juba kohale jõudnud ning peatselt on oodata esimesi müügitehinguid. “Alustame lähiajal põhjalikult ette valmistatud müügikampaaniaga, sest e-kaubanduses heade müüginumbrite saavutamiseks on vaja välja töötada terve rida erinevaid kampaaniaid ja turundustegevusi,” selgitab Vegmann.

LOOV Organic tooted Lazada platvormil

Sularahas arveldamine toob käibekasvu

Üks Kagu-Aasia e-kaubanduse eripärasid on sularahas tasumine kauba kättetoimetamisel (cash-on-delivery, ehk COD), mida kasutab 55% tarbijatest. COD-võimalust pakkuvad e-poed on täheldanud müüginumbrite kasvamist 1,5-3,5 korda.

Siiski kaasnevad e-kaubandusega ka mõned üldised piirangud, näiteks keeld kasutada kaubamärke ilma loata või mõne ebasobiva nime või kaubamärgi kasutamine. Eksklusiivset müügiõigust omav või kaubamärki esindav ettevõte peab kauplemiseks esitama ka kaubamärgi registreerimise sertifikaadi ja müügiloa.

Platvormiti erinevad ka teatud tootekategooriad, mille müük ei ole lubatud. Lazada poolt lubatud ning keelatud tootenomenklatuuriga saab tutvuda nende kodulehel. Lisaks Lazadale kujundab Kagu-Aasia e-kaubanduse maastikku ka Shopee, lisaks leidub riigiti ka mitmeid väiksemaid online-platvorme, mis võimaldavad tarbijatel lihtsamalt uusi tooteid avastada ning osta.

Kagu-Aasia COVID-19 kriisi kujundav võtmetegur ongi suuresti olnud just rahvusvahelisel kaubandusel. Ülemaailmne kaubandus on selles regioonis üllatavalt hästi püsinud ning olnud eriti kasulik Kagu-Aasiale kui tugevalt kaubandusest sõltuvale piirkonnale. Ehkki alates pandeemia puhangust tõi see kaasa ülemaailmse kaubanduslanguse, on see nüüdseks ilmutanud ka positiivseid taastumise märke.

EASi Aasia keskus pakub Eesti ettevõtetele praktilisi teadmisi, põhjalikku turuanalüüsi, laialdast koostöövõrgustikku ning teenustepaketti Aasia sihtturgudele eksportimiseks. Lisainfo saamiseks Kagu-Aasia ärivõimaluste kohta tasub ühendust võtta EASi Aasia keskuse ekspertidega eas.ee/aasiakeskus