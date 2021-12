550 hj arendav Jaguar F-Pace SVR jõudis Eestisse

Rohepöördega seotud ennustuste kohaselt peaks järgneva kümnendi jooksul hakkama automüügis domineerima elektriautod, mis tähendab, et isikupäraseid ja mällu sööbivaid emotsioone pakkuvaid sisepõlemismootorite kandjaid jääb uute sõidukite hulgas aina vähemaks. Viimaste näol on tegu kaduva liigiga, mille nautimisega tuleb alustada nüüd ja kohe, enne kui selliste autode kasutamist piirama hakatakse.

Niisuguste sõidukite hulka kuulub päris kindlasti äsja Eestisse jõudnud Jaguar F-Pace SVR, mille 550 hj võimaldavad nautida moodsa insenerikunsti vilju, ilma et auto kasutaja selle eest pikkade laadimispeatustega karistatud saaks. See kiirusele panustav bensiinipõletaja võib olla üks viimastest omasuguste hulgas ja autoga saab tutvust teha Jaguari esindussalongis, mis asub Tallinna veeres Läike teel.

Viimane mohikaanlane?

Käesoleva aasta alguses tutvustas Jaguar Land Roveri Grupp oma tulevikunägemust Reimagine, mis annab aimu, millesse Briti algupäraga autotootja tulevikus enam panustada soovib. Kõnealuse visiooni kohaselt investeeritakse edaspidi igal aastal uute mudelite välja töötamisse pea kolm miljardit eurot, keskendudes seejuures nii jätkusuutlikkusele kui ka keskkonnahoiule, mis peaks muutma luksusautosid saatvat kuvandit.

Mõistagi kaasneb sellega mudelivaliku „elektrifitseerimine.“ Jaguar soovib, et käesoleva kümnendi keskpaigaks tuntaks seda kaubamärki kui luksuslike elektriautode valmistajat ja aastaks 2030 peaks olema kõik Jaguarid ning Land Roveri mudelid varustatud muuhulgas elektriajamiga. Aastal 2039 peaks aga lisaks autotootmisele muutma heitmetest priiks ka kõigi tarneahelate ja muude sarnaste toetusüksuste tegevus.

„Võib juhtuda, et uus F-Pace SVR võib jääda üheks viimaseks omasuguste hulgas, mis on varustatud nii võimsa sisepõlemismootoriga,“ tunnistab Justė Jarušė, kes juhib ettevõtet, mis esindab Jaguar Land Roveri Gruppi Balti riikides. „See tõsiasi peaks paljudel fännidel ja kollektsionääridel vere kiiremini käima panema, sest tegu on eksklusiivse sõidukiga, mis pärineb eri ajastute ristteelt.“

Kolm tähte, mis markeerivad erilist olemust

Uudise peategelase ekstsentrilisele iseloomule viitab mudelinimele lisatud lühend SVR - Special Vehicle Racing – mis sedastab, et tegu on autotootja eriosakonna SVO (Special Vehicle Operations) loominguga, mis on pühendunud ennekõike kiirusele ja sellega seonduvale. Warwicki lähikonnas asuvast arenduskeskusest pärinevad kõik musklis Jaguarid, mis pakuvad lisaks jõulisale ka täpsemat juhitavust ja ehedamat tunnetust.

Kiireima F-Pace mootoriruumist leiate eest viieliitrise töömahuga V8, mis arendab mehaanilise kompressori toel maksimaalselt 550 hj ja 700 Nm. Võimsusevoog juhatatakse veoratasteni kaheksakäigulise automaatkäigukasti vahendusel ja tegu on nelikveolise autoga. Pöörase jõutulva teele kandmises võetakse appi ka elektroonilised abimehed ja ideaalis saavutab F-Pace SVR kiiruse 100 km/h napi nelja sekundiga!

Auto tippkiiruseks lubatakse 286 km/h ja lähtuvalt selle sportlikust iseloomust eelistatakse telgede vahelises momendijaotuses sõiduki tagarattaid, mida saab vajadusel välkkiirelt muuta, suunates enam veojõudu neile nurkadele, kus on parem pidamine või mida vajatakse valitud sõidujoone säilitamiseks. Visuaalselt on kiireima F-Pace eritunnuseks agressiivsem esiosa kujundus ja õhutusavadega mootorikate.

Mitte ainult kiire vaid ka nutikas

Ehkki Jaguari suurim linnamaastur on koosteliinidel juba 2016. aastast, läbis see käesolevaks mudeliaastaks mahuka uuenduskuuri, mis tähendab omakorda, et asja Eestis maabunud F-Pace SVR on varustatud moodsaima tehnoloogiaga. Sõiduk on koostatud uue EVA-2 nimelise elektroonikaplatvormi najal, mis jätab võimaluse ka tarkvara hilisemateks uuendusteks.

Auto Pivi Pro nimelisel teabe- ja meelelahutussüsteemil on eraldi toiteplokk, mille olemasolu võimaldab infolustisüsteemil alustada kasutajaga suhtlust kohe, kui viimane autosse siseneb. Lõviosa suhtlusest käib 11,4-tollise diagonaaliga ekraani vahendusel, mis pakub kõrgteravat pilti ja on integreeritud armatuurlaua keskkonsoolis asuvasse magneesiumsulamist korpusesse.

Pildi moonutuste vältimiseks on tegu kergelt kumera HD-ekraaniga ja SVR-mudelite korral on sõidukiga vaikimisi kaasas ühenduvus nii Apple CarPlay kui ka Android Auto nimelise operatsioonisüsteemiga. Bluetoothi vahendusel saab igal ajahetkel ühendada sõidukiga korraga kaks telefoni ja parima levi ning ühenduvuse ees kannab hoolt väline antenn.

Viimase olemasolu tähendab omakorda, et kasutajaliides on alalises ühenduses Jaguari pilveteenustega, mis tähendab, et kõik tarkvarauuendused viiakse läbi kiiresti ja juhtmevabalt. Auto operatsioonisüsteem Pivi Pro kasutab kõigi teenuste tagamiseks kahte SIM-kaarti ja LTE modemit, mis võimaldab pakkuda samaaegselt suure andmemahuga teenuseid.

Omaette atmosfäär

Isikupärase interjööri koostamiseks on palju võimalusi, sest kasvõi istmete puhul on valida, kas eelistate klassikalist nahkpolstrit või sportlikku/nooruslikumat lähenemist, mille korral viitavad sõiduki ebaharilikule rammule nii perforeeritud kui ka erimudeli logoga varustatud pinnad. Erinevate värvide, materjalide ning ehisdetailide hulk peaks olema piisav, et koostada meelepärane ja originaalne pakett.

Õdusa atmosfääri loomisel minnakse koguni nii kaugele, et auto sõitjate ruumi jõudev õhk on ioniseeritud, et eemaldada sellest allergeenid ja ebameeldivad lõhnad. Sõiduki ventilatsioonisüsteem eemaldab autosse jõudvast õhust ka tolmu ja peenosakesed ning lisaks on F-Pace SVR varustatud helisummutussüsteemiga, mis vaigistab autosse jõudvat müra sellele vastanduvate, ent auto kasutaja jaoks kuuldamatute helidega.

Erimudeli Jaguar F-Pace SVR alghinnaks on Eestis 103 850 eurot.