Uus innovaatiline õhupuhasti hävitab ligi 100% õhus levivatest viirustest ja bakteritest

Siseruumi õhupuhtuse vajalikkusest räägitakse aina enam, kuid senine tehnoloogia pole piisavalt efektiivne ja tekitab sageli õhu ristsaastet. Lõuna-Koreas kui maailma ühes rangemate siseõhku puudutavate eeskirjadega riigis loodud VIRUSKILLER™ õhupuhasti põhineb ainulaadsel tehnoloogial, mis puhastab õhu ühe läbimiskorraga, hävitades 99,9999%* õhu kaudu levivatest viirustest ja bakteritest, sealhulgas koroonaviiruse.

Toomas Trei. VIRUSKILLER™ õhupuhasteid valmistatakse erinevate keskkondade jaoks, näiteks kontorite, müügisaalide, koolide ja lasteaedade, hotellide, toitlustuskohtade, treeningsaalide ja eluruumide, aga ka kõrgemate nõudmistega haiglate ja polikliinikute jaoks. Maailmas on neid innovaatilisi seadmeid müüdud üle poole miljoni, Eestis on nende müügiõigus Rentokil OÜ-l. „VIRUSKILLER™ on välja töötatud Lõuna-Korea valitsuse ja ülikooli teadlaste koostöös, tõuke selleks andis esimene SARSi puhang Koreas 2003. aastal. Meie saime Eestis nende õhupuhastite müügiks Terviseametilt heakskiidu eelmise aasta lõpus,” tutvustab Rentokil OÜ tegevjuht, juhatuse liige

Seadme eripära seisneb kolmekordses filtrisüsteemis. Eelfilter püüab kinni suuremad tahked osakesed ja ärritajad, süsinikfilter neutraliseerib enamiku gaasidest ja lenduvatest orgaanilistest ühenditest ning HEPA-filter püüab kinni ka väga väikesed, pisemad kui 0,3 mikroni suurused õhuosakesed. Lisaks rakendavad õhupuhastid üht maailma eesrindlikumat UV-C-kiirgust sisaldavat reaktsioonitehnoloogiat, mis neutraliseerib viirused, bakterid, hallitusseened, mürgised gaasid ja muu õhureostuse, millel võib õnnestuda filtrisüsteemist läbi pääseda.

Õhupuhastusseadme eelfilter ehk suurte osakeste filter vajab vaid kord nädalas tolmust puhastamist. Kui vahetamist vajab HEPA-filter, söefilter või on tarvis puhastada reaktorikambrit, annab sellest mugavalt teada seadme juhtpaneel. Võrreldes VIRUSKILLER™-it olemasolevate õhupuhastajatega on eripäraks ka selle asukoht – see paigaldatakse inimeste istumis- ja seismiskõrgusele. Ehk seade tõmbab endasse õhku puhastamiseks madalamalt ja annab värsket õhku just sinna, kus inimesed reaalselt asuvad. See loob püsiva laminaarse õhuvoolu, mis tõmbab pidevalt saastunud õhu hingamispiirkonnast ära ja asendab selle värske, puhta õhuga. Tegemist on erakordselt vaikselt töötava seadmega.

Trei lisab, et Eestis on huvi VIRUSKILLER™-i vastu väga suur. „Ega koroona pole ainus haigus, mida inimesed kardavad. Kõik viirused ja bakterid on halvad ning on suurepärane, et nüüd on olemas seade, mis reaalselt aitab õhku puhastada. Oleme saanud palju päringuid kauplustelt, teenindusasutustelt ning koolidelt, kus käib igapäevaselt palju inimesi ja õhu puhtus on väga oluline. Ja aina enam pööratakse sellele tähelepanu.”

Siseõhus leiduvaid saasteaineid seostatakse üha enam tervist, heaolu ja vaimset terasust ohustavate riskidega ning uuringute kohaselt on õhus levivate viiruste ja haigustega ristsaastumine siseruumides 19 korda tõenäolisem kui väljas.

*Koroonaviiruse DF2 (koroonaviiruse surrogaadi), adenoviiruse, gripiviiruse ja polioviirusega läbiviidud katsed näitasid, et üksus hävitas 99,9999% viirustest õhu ühe läbimiskorraga.

VK102 on kõige võimsam õhupuhasti, mille mõjuala on 165 m². Sobib suurte objektide ja kriitilise tähtsusega objektide jaoks nagu haiglad, tehased, tootmisobjektid, avatud kontorid, selvehallid, kaubanduskeskused, laboratooriumid, spordisaalid ja toidukohad. Eraldiseisev seade võtab reostunud õhku sisse altkaudu ja filtreerib, neutraliseerib ning puhastab õhu reostusest enne selle väljutamist hingamistsooni pealisüksuse kõigilt neljalt küljelt. VK 102, kus asub meie tavaliste tornidega võrreldes topeltarv UVC-lampe, on mõeldud suurimaks saasteärastuseks ja lõhna kontrollimiseks. Õhuvool 200–358 CFM, võimsus 320 W.

VK 103 mõjuala on kuni 100 m² ja see sobib ideaalselt avatud planeeringuga ja kõrge külastatavusega ruumide jaoks nagu oote- ja vastuvõturuumid, spordisaalid, avatud kontorid, müügisaalid ning hooldekodud. VK 103 tekitab mitmesuunalise õhuvoolu ja võtab reostunud õhku sisse altkaudu, suunates filtreeritud, neutraliseeritud ning reostusest puhastatud õhu pealtkaudu hingamistsooni. Mitmekülgne tornseade on mõeldud õhuvoolu juhtimiseks suurtel, tiheda liikumisega aladel. Õhuvool 200–358 CFM, võimsus 210 W.

VK401 on paigaldatav seinale ja toimib kõige tõhusamalt väikestes ning keskmise suurusega äriruumides, klassides, vastuvõtualadel, arstikabinettides, kontorites, koosolekuruumides, müügisaalides, vannitubades. Tekitab mitmesuunalise õhuvoolu ja imeb reostunud õhku sisse altkaudu, suunates steriliseeritud õhu külgedelt hingamistsooni. Seadme mõjuala on kuni 60 m². Õhuvool 70–141 CFM, võimsus 120 W.

Hextio on individuaalseks kasutamiseks mõeldud õhupuhasti, mille võib paigutada koju lauale, vastuvõtuletile, müügiletile, kodukontorisse, üksikpalatisse. Hextio on kerge, kaasaskantav ja kompaktne õhupuhasti, mis tekitab ühesuunalise õhuvoolu. Seada tuleb üksus kasutajate hingamistsooni suunas selle varustamiseks puhastatud õhuga. Mõjuala 20 m². Õhuvool 12–20 CFM, võimsus 15 W.

HEA TEADA! * Keskmine ameeriklane veedab 87% oma elust siseruumides. * Siseõhk võib olla keskmiselt 2–5 korda saastunum kui välisõhk. * Siseõhus leiduvaid saasteaineid seostatakse üha enam tervist, heaolu ja vaimset terasust ohustavate riskidega. * Õhus levivate viiruste ja haigustega ristsaastumine on siseruumides 19 korda tõenäolisem kui väljas. * Mikroobid ja kahjulikud patogeenid, nagu need, mida annab edasi koroonaviirusega nakatunu, võivad levida kolmel viisil: inimeselt inimesele, pinnalt inimesele või õhust inimesele. Et tähelepanuta ei saa jätta siseõhu kvaliteedi kasvavat tähtsust. * Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kinnitab, et koroonaviirus saab levida inimeselt inimesele õhu kaudu piisknakkuse teel. Tõhus õhupuhastuslahendus katkestab piisknakkuse levikuahela ja aitab kaasa ohutuma keskkonna loomisele.

Uuri lisa: Rentokil OÜ, Türi 3/1, Tallinn, tel 644 7789 / 650 1860