Nipid, kuidas luua hästi müüv e-pood

Pilvepõhise e-poe platvormi Shoproller kaasasutaja Kaarel Põldma

Korraliku e-poe valmimine ei ole lapsemäng. Loomine iseenesest toimub küll 30 sekundiga, kuid edasi on vaja oskusi, et müügiplatvorm edukalt toimima hakkaks ning potentsiaalsete klientideni jõuaks. Kuidas seda reaalselt teha? Oma teadmisi ja enam kui 10-aastast kogemust jagab pilvepõhise e-poe platvormi Shoproller kaasasutaja Kaarel Põldma.

„Korralik e-pood võimaldab kaupmehel müüki teha kasvõi kodust diivanilt, müües tooteid mühinal ning võimaldades tutvustada oma kaupa senisest suuremale klientuurile. Aga see oleneb, kui hästi on e-pood üles ehitatud,” ütleb Kaarel. Teine oluline detail on mõõdikud – paljud kaupmehed ei mõõda oma tulemusi, klientide külastust ega isegi müükide kasumlikkust, aga ilma nendeta ei tea ju e-poe edukust ega saa teha edasisi plaane teha.

E-poest ostmine on emotsiooniost

Algajale e-poe loojale soovitab ekspert esmalt vaadata üle rahakoti sisu ja mõelda oma tutvusringkonnale – kas on olemas mõni tuttav IT-mees või turundaja, kes saaks teda aidata. Seejärel tuleb teha tähtis otsus: kas kasutada rendipõhist lahendust või hakata arendama projektipõhist e-poodi. „Esimene variant on oluliselt soodsam ning alustava e-poe puhul soovitaksin kasutada rendipõhist platvormi, sest te ei tea ju veel, kuidas tooted üldse müüma hakkavad. Kui juhtub, et millegipärast müük ei lähe, on investeering väike ja suurim kaotus vaid ajakulu.”

Seejärel tuleb hakata reaalselt müügiplatvormi üles ehitama. Ehk siis teha toodetest kvaliteetsed fotod, kirjutada põhjalikud ja korrektsed tootekirjeldused, mõelda läbi transpordivõimalused ning makselahendused. Ta nendib, et lõppkasutaja ehk ostja jaoks on need kõik asjad olulised, aga kõige tähtsam on toote kohta käiv info, sest selle põhjal sünnib ostuotsus. Ja muidugi peab ka pildi- ja videomaterjal olema atraktiivne, sest klient ei saa ju toodet katsuda.

„Mõelge läbi ostuprotsess, et see oleks lihtne, üheselt mõistetav ning kiire. Milliseid makselahendusi kasutada, milliseid transpordivõimalusi? Kas plaanite müüa ka välismaale? Kui soovite müüa väljapoole Euroopat, lisandub käibemaksu teema,” loetleb enam kui 10 aastat e-poodide loomisega tegelenud ekspert. „On ka kohustuslikke elemente, näiteks peab igal e-poel olema välja toodud müügi- ja tagastustingimused. Üldiselt võiks aga e-poodi pidav ettevõtja olla võimalikult avatud, et oleks selge, kes selle poe taga seisab ning kuidas temaga ühendust saada – see lisab usaldust. Ja kindlasti peab olema juba esilehelt aru saada, kas e-pood tegeleb rõivaste, mööbli või elektroonikaga.”

Kui pood on valmis, ei tohi areng seisma jääda

Kui e-pood on üles pandud, on aeg tegeleda turundusega. See pidavat olema nagu tomati kasvatamine: „Panete seemne mulda, aga tomatit saate alles mõne kuu pärast! Kasutage erinevaid võimalusi e-poe promomiseks: kindlasti sotsiaalmeedia, lisaks erialased foorumid, grupid jne. Kui ise ei oska, on turundusabi kaasamine hea mõte, aga eelnevalt tuleb kindlasti seadistada mõõdikud, et saaks reaalset teavet, kuidas poel läheb. Shoproller pakub täislahendust – e-poe loomine nullist kuni turunduse ja mõõdikuteni, mille kaudu saab teada näiteks seda, kuidas klient jõudis e-poodi ja milliseid tooteid kõige enam on vaadatud. Samuti saab meie inimestel lasta oma materjalid ja tootetutvustused üle vaadata ning anname soovitusi, kuidas e-poodi edukamaks muuta.”

Täna liiguvad e-poed aina jõulisemalt nutiseadmetesse ning samuti on populaarne e-poe liidestamine erinevate müügiplatvormidega nagu FB Shop, Instagram, osta.ee ja astri.ee. Eesmärk on tekitada üks suur müügivõrgustik, mida saab hallata ühest kohast.

Mõned ettepanekud veel: „Alguses tasub e-pood teha valmis koduturu keeles. Hiljem võib loomulikult võtta teisi keeli juurde, aga ükshaaval ja põhjalikult tõlkides. Teiseks on pidevad pisikesed muudatused head, sest Googlele ei meeldi staatilised lehed. Seega tuleks pidevalt lisada uusi tooteid, katsetada. Samas üle ei tasu pingutada – e-poe disain olgu selge, nuppude tähendas arusaadav ning filtreerimine ja otsing lihtsad!”

Vaata lisaks meie turundusvõimalusi: www.shoproller.ee/turundus