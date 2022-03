Swedol: hea tööriie on külmaga soe, kuumaga jahe ja märjaga kuiv

Kaubamärgid Björnkläder, Univern ja Gesto on tuntud nimed igale ehitus- ja tööstusettevõttes töötavale inimesele. Need kuuluvad ühele Põhjamaade tuntuimale tööriiete, jalatsite ning isikukaitsevahendite müüjale Swedol AB-le, mis on olnud Eestis juba 16 aastat esindatud läbi Grolls kaupluseketi ja edasimüüjate.

„Meie põhiline eelis konkurentide ees on tugevad kaubamärgid, mille arendusega aktiivselt tegeletakse. Rootsi päritolu tööriiete kaubamärk Björnkläder on loodud aastal 1905 ning on sealmail sama tuntud kui Eestis magusatööstuse ettevõte Kalev. Norrast alguse saanud Univern on keskendunud kvaliteetsete talveriiete tootmisele ning tuleb tunnistada, et seal arendatud külma ilma riideid tasub ka Eesti kliimas usaldada. Gesto on meie kõige uuem kaubamärk, mille eesmärgiks on pakkuda taskukohaste hindadega tööriideid ja jalatseid“, tutvustab Swedol AB Eesti filiaali juhataja Martin Lokk. „Meil on klientidest testijad, kes katsetavad uusi mudeleid ning annavad ideid, kuidas muuta neid veel funktsionaalsemaks, näiteks liigutada taskuid praktilisemasse kohta. Ja nende nõu võtame rõõmuga kuulda.”

Peale nimetatud brändide müüb ettevõte ka Soome päritolu Sievi ja Jalase töö- ja turvajalatseid, Fristads tööriideid ja erinevate tootjate töökindaid ning isikukaitsevahendeid. Sievi jalatsite osas on trumbiks eriti suur laoseis erinevaid mudeleid ja suuruseid, mis tähendab, et klient saab soovitud kauba kohe kätte ja jääb ära päevi või isegi nädalaid pikk ooteaeg.

Tööriiete trendid: ülim funktsionaalsus, ohutus ja taaskasutatud materjalid

Swedol müüb väga laia valikut tööriideid. Valikus on nii lihtsamad kui ka helkur- ning leegi- ja sädemekindlad tööriided. Väga oluline on pöörata tähelepanu sellele, et lisaks materjalidele oleksid sertifitseeritud ka tootemudelid, sest ainult nii vastavad need kõigile ohutusnõuetele. „Erinevate tööde puhul varieeruvad ka tööriietele esitatavad nõuded, aga üheselt selge see, et tänapäeval nõuab iga peatöövõtja ka oma alltöövõtja töötajatelt ohutusnõuetele vastavaid riideid, turvajalatseid jne. See aeg, kui objektil vanas t-särgis ja lühikestes pükstes tööd tehti, on ilmselgelt möödas.”

Lokk lisab, et üha enam on inimesi näha tööriietes mitte ainult tööd tegemas, vaid ka vabal ajal ringi liikumas. „Pole ka ime, sest tänapäeva tööriided on disainitud trendikaks ning riiete funktsionaalsus on samasugune nagu näiteks spordikauplustes müüdavatel toodetel.”

Skandinaavia trendid jõuavad varem või hiljem ka Baltikumi turule. Näiteks jõudis sealt meile ehitus- ja tööstussektoris helkurriiete kandmine või ka kiivri 4-punkti kinnituse nõue. Viimaste aastate jooksul pannakse tootmises üha suuremat rõhku rohelisele mõtlemisele ja taaskasutatud materjalide kasutamisele. Grolls tööriiete valikus on muuhulgas EPD (Environmental Product Declaration) keskkonnadeklaratsiooniga tööriiete sortiment.

Ka leegi- ja sädemekindlaid tööriideid arendatakse pidevalt. Tänapäeval annavad toodetele leegi-ja sädemekindluse kanga spetsiaalsed kiud, mille omadused peavad kestma toote eluea lõpuni. „Kui kunagi immutati leegi- ja sädemekindlaid kangaid ainetega, mis võisid teatud tingimustes tekitada kandjale tervisehäireid, siis täna see enam nii ei ole. Selliste tööriiete eesmärk on hoida kandjat süttimise ja põletushaavade eest. Kui näiteks keevitaja pükstele satub sulametalli pritse, võib kangasse tekkida auk, ent toode ei tohi süttida.”

Lisaks peab hea tööriietus olema mugav. „Mõelge, kui peate viis päeva nädalas ja kaheksa tundi päevas tegema tööd samades riietes. Ilmselgelt peavad need olema ülimalt mugavad, et külmal ajal oleks soe, soojal ajal jahe ja märjal ajal kuiv. Hea nipp on valida riided selle maa tootjalt, millega Eestil on sarnane kliima. Lääne-Euroopa kaubamärke pole vast talvisel ajal meil kuigi mõnus kasutada. Loomulikult on oluline ka oskus kihiliselt riietuda, aga eks igal õues töötaval inimesel peaks olema see juba niigi selge. Ja meie käest saab selleks kogu valiku alates soojast pesust kuni jopeni,” ütleb Swedoli juht.

Üheks oluliseks suunaks on viimase 10 aasta jooksul olnud spetsiaalselt naiste mudelite arendamine. Lokk nendib, et kuna aina rohkem tuleb ehitus-, transpordi- ja tööstussektorisse tööle naisterahvaid, vajavad ka nemad mugavaid ja ohutuid tööriideid ning jalatseid. Täna võib veel küll nende mudelite valik olla väiksem, ent sortiment laieneb iga aastaga.

Grolls kauplustest saab tööriideid tellida kohe koos ettevõtte logoga

Swedol pakub tööriietele ka kuumpresslogode teenust . „Logod tööriietel on suurepärane reklaam ettevõttele ning väga mugav on seda tellida meilt koos riietega ehk tellimust kätte saades on juba logod riietele kantud,“ räägib Lokk. Logod on kvaliteetsed ning taluvad kuni 85-kraadist tööstuslikku pesu ja trummelkuivatust. Õige hoolduse korral püsivad logod tööriietel kogu toote eluea.

Kuna Grolls kauplustes on kuumpressid kohapeal olemas, saab logo tootele pressida ka nii-öelda ootetööna, näiteks kui tööle tuleb uus inimene, kellele on tarvis uued riided osta. „Vanasti tellisid ettevõtted tööriided ära ning pidid eraldi hakkama otsima logode peale panijat. Täna saab aga meie käest tellida kohe täislahenduse koos logodega ning seejuures on valikus ka helkurlogod, samuti leegi- ja sädemekindlad logod,” kirjeldab Lokk.

Swedol AB-s on juurutatud integreeritud keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on sertifitseeritud vastavalt standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele.

Loe lähemalt Grolls kohta ja tutvu tootevalikuga www.grolls.ee. Grolls edasimüüjad leiad siit.