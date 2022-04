Sisuturundus

Säästes nii kontori kui ka töötajate energiat – Grüne Maja näide

Kinnisvaraettevõtte Hepsori arendatud rohelisest mõtteviisist kantud Grüne Maja pole pelgalt ilus nimi ega keskmisest huvitavam disain, mis lähedalasuvatest ehitistest mõne sekundi kauem tähelepanu neelab. Tegemist on selgelt tulevikku vaatava ärihoonega, mille läbimõelud lahendused vähendavad energiatarbimist ja passiivseid energiakulusid ning soosivad selle katuse all töötavate inimeste heaolu ja produktiivsust maksimaalsel viisil.

Milleks kulutada asjatult energiat ja raha, taluda soovitud temperatuuri saavutamiseks kompromisse ning väheefektiivseid kütte- ja jahutuslahendusi, küsivad Grüne Maja arendajad. Kuna asjalikumad võimalused on täiesti olemas, võib ka julgelt öelda, et küsivad põhjusega. Grüne Maja eri korrustel ning ka samal korrusel kõrvuti asetsevad kontorid võivad selle üüriliste soovidest lähtuvalt näha välja nagu öö ja päev, ometigi ühendab neid kõiki tehniliselt arenenud lähenemine ja keskkonnasäästlik A-energiaklass.

“Grüne on rohelist mõtteviisi esindav maja, mis lähtub maksimaalselt keskkonnasäästlikust kontseptsioonist. Kaasaegse ja ökonoomse mõtteviisiga inimene tajub selgelt, et siin on midagi täiesti teistmoodi. Nii Grüne energiasäästlik lähenemine, disain, ümbritsev looduslik keskkond ja ilusad vaated teevad sellest mõnusa koha, kus töötada,” ütleb Hepsor Kinnisvara arendusprojekti juht Tarmo Tammemäe alustuseks.

Sobiv kliima igas mõttes

Hea sisekliima on töötajate heaolu ja produktiivsust silmas pidades oluline nii otseses kui ka metafoorses mõttes. Grüne Maja loomise kandvaks ideeks olid säästlikud kütte- ja jahutussüsteemid ning sellest lähtuvalt hea sisekliima, mis mõjutab otseselt töötajate tervist ja üldist heaolutunnet. Stabiilne temperatuur on Grünes saavutatud nutikate lahendustega, kus ühes kontori nurgas ei pea radiaatori kõrval higistama ning teises nurgas jahutuspalkidest otse peale puhuva tuule tõttu kampsunit kandma.

Ruume kütvad ja jahutavad vahelaed ehk termoaktiivne konstruktsioon suudab majas aasta ringi ühtlast temperatuuri hoida. Hoone kütmiseks kasutatav maaküttesüsteem kasutab talvel kütmiseks ja suvel jahutamiseks maapinna soojust ning on tavalise keskküttega võrreldes üürniku jaoks märgatavalt soodsam. Kogu hoone kütmine ja jahutamine toimub varajastel hommikutundidel ehk enne tööpäeva maasoojuspumpade baasil. Päevasel ajal pole kütmine ja jahutamine enam vajalik, sest betoonmassiivid suudavad hoones päeva vältel stabiilset temperatuuri hoida ning vajaduspõhine ventilatsioon hoiab lähtuvalt inimeste arvust õhu alati piisavalt värskena.

“Alustasime Grüne arendamist kahest lähtepunktist. Esiteks oli vaja kõrvlakulud üürnike jaoks võimalikult madalaks saada. Mida on selleks võimalik tavalise büroohoone puhul teha? Eks see väikest viisi maailmapäästmise idee ole, et saada läbi võimalikult roheliselt,” kirjeldab Tammemäe ja toob juurde teise samaväärselt olulise kriteeriumi ehk stabiilse sisekliima. “Soovime, et inimestel oleks siin võrreldes tavabüroodega võimalikult hea olla. Kõik teavad seda ebamugavat tunnet, kui kevadel või suvel hakkab konditsioneerist jahedat õhku peale puhuma. Temperatuur peaks olema ühtlane, nii et midagi ei puhu peale ning toa teises nurgas ei ole hoopis palav. Hetkel pole sarnast lahendust veel kusagil mujal Eestis projekteeritud. Kuna vahelagede mass on niivõrd suur, tekib hoones maakeldri efekt. Jahedaks aetud konstruktsioon hoiab suvel terve päeva ühtlast temperatuuri,” kirjeldab Tammemäe.

Ei midagi juhuslikku

Haabersti ja Mustame linnaosa piiril asuva Grüne puhul pole miski sündinud ega valitud juhuslikult. Maja tehnilised lahendused on juba varem Hepsori kodukontoris Järvevana 7b aadressil läbi katsetatud ning need teadmised ja kogemused on oskuslikult ka Meistri 14 asuvasse Grünesse üle kantud.

Oma kaasaegselt looduslähedase olemuse ja disaini tõttu tõmbab Grüne ühest küljest tähelepanu, kuid teisest küljest mõjub oma kohal täiesti loomulikuna. Loodussõbraliku ala puhul ei olegi vaja imestada, et büroohoone topeltfassaadil ronitaimed üles kasvavad. Lisaks, ega selliseid kontoreid ka just palju pole, mille aknast saab heita pilgu loomaaiale.

Maja paigutus krundil jätab parkimise ja muu praktilise põhja poole ehk rohkem varju ning hoone lõuna suunal avaneb ilus roheala koos kauni linnavaatega. Ümbritsev rohelus pakub võimalusi nii puhkepauside jalutuskäiguga sisustamiseks kui ka lihtsalt mõtete kogumiseks aknast välja vaatamiseks. Kes meist igatseks bürood, kus aknast vaataks vastu ilmetu kivisein ja päevavalguse kogemiseks peaks kaugele eemale minema.

Grüne Maja kõrval paiknevad kergliiklusteed arvestavad maksimaalselt nii auto, ühistranspordi kui ka jalgrattaga liiklejate vajadustega, sest kontorisse pääseb mugavalt igast linnaosast ja suurte ummikute üle õnneks kurtma ei pea. Kõikide üürnike jaoks on Grüne Majas kasutada jalgrataste sise- ja välisparkla ning riietus- ja pesuruumid. Sama lugu katuseterrassi ja seal paikneva koosolekuteruumiga, mille kaustamist hõlbustab mugav broneerimissüsteem.

Tööpäeva sees keha kinnitamiseks ei pea majast väljumagi, sest kohe esimesel korrusel ootab oma köögiga Grüne Resto bistroo, mida saab muul ajal kasutada ka koolituste või pidulike ürituste korraldamiseks. Samuti asuvad mitmed teised kauplused, restoranid ja söögikohad kõigest paarisaja meetri kaugusel.

Grüne modernne töökeskkond hoiab oma ökoloogilise jalajälje võimalikult väiksena, sest kasutatavad taastuvad energiaallikad ja materjalid säästavad nii loodust kui ka selle maja katuse all töötavaid inimesi.