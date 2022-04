Moodulmajad on kiireim ja soodsaim võimalus ruumipuuduse lahendamiseks

Kaheksast moodulist nelja korteriga ridaelamu

Uute majade ehitamine on pikaajaline ja kallis protsess. Kui aga ruumipuudus vajab kohest lahendamist, on kindlasti parim võimalus moodulmaja. Keskkonnasõbralik, kiirelt ja kvaliteetselt valmiv puidust moodulmaja on suurepärane elamiskoht ning sobib hästi õppimis- ja töökeskkonnaks.

„Moodulmaju kasutatakse nii elamispinna kui ka koolide, lasteaedade ja kontorihoonete laiendamiseks, sest moodulmajade soetamisel on kolm tugevat eelist: kvaliteet, kiirus ja hind,” ütleb moodulmajade projekteerimise ja tootmisega tegeleva Akso-Haus OÜ ärikliendi müügi- ja projektijuht Oskar Stern.

Majade ehitamiseks on tänasel päeval mitu võimalust: levinuim on täielikult krundil ehitatud maja. Samuti on olemas elementmajad, kus maja erinevad elemendid, näiteks seinad, valmistatakse osaliselt tehases ning kokkupanek toimub platsil. Kogu siseviimistlus ja eriosade paigaldus tuleb sellisel juhul teostada krundil ning see võtab omajagu aega.

Moodulmaja valmib aga tõesti kiirelt. Harilikult kulub selle ehitamiseks tehase niiskuskindlas keskkonnas vaid 2-3 kuud ning seejuures valmib 97% hoonest tehases. Kinnistul kohapeal jääb ainult väljaulatuvate osade, näiteks vihmaveerennide ja varikatuste paigaldamine ning kommunikatsioonide ühendamine, mis võtab mõned päevad.

Moodulmajad aitavad ka ruumikitsikuses olevat riiki

Moodulmajad võiksid olla lahendus ka tänases sõjakriisis. Ukraina sõjaõuduste eest on kodumaalt lahkunud juba hinnanguliselt ligi neli miljonit põgenikku ning kaks korda sama palju elanikke on olnud sunnitud riigisiseselt ümber asuma. Eestisse on jõudnud kümneid tuhandeid sõjapõgenikke ja neid lisandub aina juurde. Paljud neist on majutatud ajutistele pindadele nagu hotellid ja laevad, sest üüriturul olevate korterite hulk ei täida isegi kümnendikku vajaminevast mahust.

Eakate kodu Soomes

Euroopa Liidul, riigil ja omavalitsustel on vaja lähikuudel lahendada läbi aegade kõige keerulisem majutuskriis – kuidas tagada elamispind lühikese ajaperioodiga tuhandetele inimestele? Kui Eesti paigutab ka kuni 10 000 inimest koolide kasutamata ühiselamutesse, riigiametite korteritesse ja hooldekodudesse, on vaja teha investeeringuid renoveerimise näol. Ja kas neist kohadest piisab?

Sterni sõnul sobivad kriisi lahenduseks hästi moodulmajad. „Moodulmajade abil on võimalik tagada täisväärtuslikud elamiskõlblikud pinnad väga lühikese aja jooksul võrreldes konventsionaalse ehitusega. Lisaks on moodulmajad teisaldatavad, mis sobivad sõjapõgenike kriisi lahendusena ideaalselt, sest omavalitsustel on võimalik hoonete ehituseks eraldada maa, mis on pikemas perspektiivis plaanis kasutada hoopis muul otstarbel. Hiljem on võimalik majamooduleid uuele asukohale teisaldada ja vajadusel kasutusotstarvet muuta. Me ei oska keegi ette näha, kui kauaks meile sõjapõgenikud jäävad või millal on nad majanduslikult valmis üüriturule sisenema.”

Paljud Euroopa riigid kasutavad eelmistest sõjapõgenikest saanud kogemuste põhjal just moodulmajade lahendust. Näiteks 2016. aastal toimunud Süüria sõjapõgenike kriisi raames tarniti Saksamaale 1500 m² kahekorruselisi majutusmooduleid, mis olid algselt planeeritud samuti ajutiseks, kuid on põgenike poolt aktiivses kasutuses ka praegu, 6 aastat hiljem.

Välismaised moodulite tootjad kaitsevad tihtipeale oma riigi huve ja jätavad suure osa majutusmooduleid riigisiseseks kasutamiseks. Õnneks on Eestis pikaajaline moodulehituse kompetents mitmel ettevõttel ja kui varakult reageerida, saab vajalikud moodulid kohapeal toota. Üheks selliseks ettevõtteks on Akso-Haus, kes on moodulmajasid tootnud juba aastast 2004. Selle ajaga on toodetud üle 120 000 ruutmeetri elamispinda Skandinaaviasse ja Saksamaale. Toodetud on erinevaid sotsiaalobjekte nagu lasteaiad, koolid, eakate hooldekodud ja pagulaskeskused. Näiteks Saksamaale on Akso-Haus valmistanud mitmeid pagulaskeskuseid, mis kasutatakse juba üle kuue aasta. See näitab selgelt moodulmajade jätkusuutlikkust.

Soome ja Rootsi ehitatud moodulkoolimajad ja -lasteaiad

„Väga oluline on lisaks elukohtadele tagada lastele õppekohad ja eakatele hooldekodud. Moodulitest ehitades on lahendused juba varnast võtta. Soomes ja Rootsis on omavalitsused juba mõnda aega tagasi otsustanud moodulmajade kasuks, et vältida ootamatuid oma kinnisvara ülalpidamiskulusid ja pakkuda elanikele paindlike lahendusi,” selgitab Stern.

Näiteks on võimalik kasvõi kevadel tekitada juurde kuus rühmaruumi või õppeklassi ning õppeaasta alguseks on need olemas. Sellist terviklikku teenust pakub Soomes ja Rootsis ettevõte Parmaco. Akso-Haus on juba 7 aastat tootnud Parmacole kümneid tuhandeid ruutmeetreid kooli- ja lasteaiamooduleid. Lisaks on toodetud ka üks lasteaed Eestisse Kuusikule, Raplamaal.

